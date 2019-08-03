 ألمانيا تطالب بتحقيق أممي حول مراكز احتجاز مسلمي الإيغور | أخبار | DW | 26.11.2019

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أخبار

ألمانيا تطالب بتحقيق أممي حول مراكز احتجاز مسلمي الإيغور

دخلت الحكومة الألمانية على خط الوثائق المسربة حول أوضاع مسلمي الإيغور في الصين، إذ تمّ الكشف عن اعتقال مئات الآلاف منهم لأجل "تغيير سلوكهم". وزير الخارجية الأالماني طالب بفتح تحقيق دولي حول وضع المسلمين بمقاطعة شينغيانغ.

China | Muslime | Umerziehungslager (Getty Images/AFP/G. Baker)

مركز احتجاز لمسلمي الإيغور في مقاطعة شينغيانغ.

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الحكومة الصينية، بتقديم توضيحات حول التسريبات التي نشرت مؤخرا حول أوضاع معتقلي مسلمي الإيغور، متحدثا عن أن الصين مطالبة بـ "الامتثال لواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان". كماس طالب أيضا بفتح تحقيق "أممي" حول هذا الموضوع. 

وجاءت تصريحات المسؤول الألماني في منتدى للسياسة الخارجية، اليوم الثلاثاء (26 نوفمبر/تشرين الأول 2019)، تنظمه مؤسسة كوربر، بعد يومين عن تسريب وثائق عن تضييق الصين على أقلية الإيغور المسلمة في مقاطعة شنغيانغ، ومن ذلك اعتقال ما يقارب مليون منهم، إلى جانب أفراد من أقليات مسلمة أخرى، في معتقلات معروفة باسم "إعادة التربية".

مختارات

قالت مصادر برلمانية من كتلة حزب الخضر إن الصين رفضت قبول زيارة نائبة ضمن وفد برلمان مختص بشؤون الرقمنة وذلك بسبب انتقادات النائبة لسياسة الصين إزاء أقلية الإيغور المسلمة، وهو الأمر الذي يهدد بإلغاء الزيارة برمتها. (03.08.2019)

حذرت السلطات الصينية في إقليم شينغيانغ، ذي الأغلبية المسلمة، صيام رمضان. وكان الإقليم قد شهد توترات بين أقلية الإيغور المسلمة وعرق الهان الصيني. وتتهم السلطات أصوليين إسلاميين بتنفيذ انفجارات أسفرت عن مقتل العشرات. (02.07.2014)

وأشار ماس إلى أنه على الصين أن تسمح للمنظمات الدولية، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالدخول إلى مقاطعة أقلية الإيغور، متحدثا عن "أنه إذ تم التأكد من أن مئات الآلاف حقاً من أفراد هذه الأقلية يوجدون في المعتقلات، فحينها على المجتمع الدولي ألّا يتعامى عن الموضوع".

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قد أشرف على نشر الوثائق المسربة، بتعامله مع عدة مؤسسات إعلامية. وسُربت الوثائق من الحزب الشيوعي الصيني الحكام، وتتضمن إرشادات لطريقة التعامل مع معتقلي أقلية الإيغور، وذلك لدفعهم إلى تغيير سلوكياتهم حتى تتوافق مع ما يريده الحزب، علماً أن الكثير منهم اعتقلوا لمجرد الشك فيهم، وفق الوثائق، التي بيّنت كذلك وجود مراقبة جماعية لأفراد هذه الأقلية.

وطالب عدة نشطاء حقوقيين الحكومة الألمانية باتخاذ خطوات ضد الصين، شريكها الاقتصادي الأبرز، إذ تملك الصين علاقات اقتصادية قوية مع شركات ألمانية، غير أن الحكومة ردت أنه ما دام لم يتم اتخاذ قرار بفرض عقوبات على منطقة ما، فالشركات الألمانية هي من تملك قرارها بالاستمرار في التعامل معها.

إ.ع /أ.ح (د ب أ، رويترز)

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وثائق مسرّبة حول مراكز احتجاز مسلمي الإيغور

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قالت مصادر برلمانية من كتلة حزب الخضر إن الصين رفضت قبول زيارة نائبة ضمن وفد برلمان مختص بشؤون الرقمنة وذلك بسبب انتقادات النائبة لسياسة الصين إزاء أقلية الإيغور المسلمة، وهو الأمر الذي يهدد بإلغاء الزيارة برمتها.

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