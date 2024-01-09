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سياسةألمانيا

ألمانيا: زيادة كبيرة في طلبات اللجوء خلال 2023

٩ يناير ٢٠٢٤

ارتفع عدد طلبات اللجوء إلى ألمانيا بنسبة تزيد على 50 بالمئة خلال العام الماضي. معظم المتقدمين بطلبات لجوء ينحدرون من سوريا في حين جاء العراق في المركز الرابع، ووزيرة الداخلية تشدد على أهمية التصدي للهجرة غير النظامية.

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صورة لطالبي لجوء في براونشفايغ بولاية سكسونيا السفلى بتاريخ 18 أكتوبر 2023
قال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا إنه تم تسجيل 351 ألفا و915 طلب لجوء في ألمانيا عام 2023 بزيادة 51 بالمئة مقارنة بالعام السابق. صورة أرشيفيةصورة من: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

شهدت ألمانيا زيادة بنحو النصف تقريبا في طلبات اللجوء العام الماضي مما يزيد الضغط على الحكومة للوفاء بوعودها للحد من الهجرة غير النظامية.

وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا إنه تم تسجيل 351 ألفا و915 طلب لجوء في ألمانيا عام 2023 بزيادة 51 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وفي عام 2022، تقدم ما مجموعه 217 ألفا و774 شخصا بطلب لجوء في ألمانيا لأول مرة، وهو ما يزيد بنسبة 47% تقريبا عن العام السابق. ولم يكن على ما يقرب من مليون لاجئ حرب من أوكرانيا الذين لجأوا إلى ألمانيا منذ شباط/فبراير 2022 التقدم بطلبات للحصول على اللجوء، لكنهم حصلوا على حماية مؤقتة فورية على أساس توجيه من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان "أرقام اللجوء لعام 2023 تظهر أنه يجب علينا مواصلة مسارنا باستمرار للحد من الهجرة غير النظامية".

تشديد قوانين اللجوء.. إلى أين تتجه أوروبا؟

وفي الأشهر القليلة الماضية أعلنت فيزر ضوابط مؤقتة للشرطة على حدود ألمانيا، بينما تعمل أيضا على إبرام اتفاقيات بشأن الهجرة مع الدول الشريكة في محاولة لتسريع عمليات الترحيل.

وفي بيانها أشادت الوزيرة بالاتفاق الأخير لإصلاح سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والذي بموجبه سيتم دراسة طلبات أولئك الذين ليس لديهم احتمال كبير للحصول على وضع الحماية على الحدود الخارجية للتكتل.

الدول التي ينحدر منها معظم طالبي اللجوء

وأظهرت بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن معظم المتقدمين بطلبات اللجوء في ألمانيا في عام 2023 كانوا من سوريا (104651)، تليها تركيا (62624)، وأفغانستان (53582)، والعراق

(12360)، وإيران (10206)، وجورجيا (9399)، وروسيا (9028). وقال المكتب إنه منح وضع الحماية لنسبة 52 بالمئة من الحالات التي أصدر قرارات بشأنها.

وأثارت هذه الأرقام انتقادات متجددة لنهج الحكومة بشأن الهجرة. وواجهت حكومة المستشار اولاف شولتس الائتلافية ضغوطا كبيرة لوقف الهجرة غير النظاميةعبر الحدود التي اعادت الى الذاكرة التدفق الكبير للوافدين في عام 2015. واتخذت عددا من الخطوات بما في ذلك تعزيز عمليات التفتيش على طول حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا لمكافحة تهريب البشر. وامام دعوات المسؤولين المحليين للحصول على مزيد من المساعدة، اعلن شولتس سلسلة اجراءات في تشرين الثاني/نوفمبر. وشدد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء بما في ذلك خفض المساعدات المالية وتسريع عملية اتخاذ القرار بشأن استقبالهم.

ا.ف/ ح.ز   (رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب)

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