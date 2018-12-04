ألمانيا تسمح للأطفال بطرح أسئلة على الوزراء في البرلمان

أقرت اللجنة المعنية بالأطفال في البرلمان الألماني "بوندستاغ" في وثيقة خاصة بها أنه من المقرر السماح للتلاميذ مستقبلاً بطرح أسئلة على الوزراء في البرلمان مرة سنوياً. وجاء في الوثيقة أنه من المقرر أن يدخل أطفال من الصفين السابع والثامن البرلمان لمدة ساعة مستقبلاً مرة واحدة في العام.
وتضمنت الوثيقة اقتراحاً بأن يكون هناك "ساعة أسئلة للأطفال" بصورة دورية، وفقاً للنموذج الهولندي، بحيث يتم السماح لتلاميذ بتوجيه أسئلة لوزراء أو وكلاء وزراء في البرلمان قبل وقت قصير من بداية العطلة الصيفية من كل عام.
وترجع المبادرة لإقرار هذه الوثيقة على نسخة منها، إلى رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله.
ودفع شويبله المنتمي لحزب المستشارة الألمانية الديمقراطي المسيحي بالمقترح قائلاً: "إن وجود ممارسة مشابهة لساعة سؤال الأطفال في هولندا يمكن أن تكون بمثابة إضافة قيمة للعروض الحالية المقدمة للأطفال والشباب في البوندستاغ الألماني".
ع.غ/ و.ب (د ب أ)
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"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
أحد معالم ألمانيا الشرقية
تم افتتاح قصر الجمهورية في 23 أبريل عام 1976، امتد بناؤه لـ 32 شهرًا. المبنى يتميز بواجهته ذات اللون البني المذهب. وقد احتضن حفلات موسيقى الروك، وعروض مسرحية فضلا عن عروض أزياء. يحتوي المبنى على بهو واسع ومطاعم وقاعة مناسبات الكبيرة، جعله بمثابة قصر ثقافي.
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"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
"بالازو بروزو"
وبفضل الإضاءة الفخمة والديكور البهيج، استطاع قصر الجمهورية أن يحصل على لقب "بالازو بروزو". في عام 1990، تم إغلاق المبنى من قبل أول برلمان منتخب ديمقراطيا في ألمانيا الشرقية ولم تكن الفترة التي تم استخدام المبنى فيها يتجاوز بعد 14 عاما.
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"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
منتدى ثقافي بديل
في 19 يناير 2003 تم اتخاذ القرار الثالث والأخير لهدم المبنى. دعا البرلمان الألماني إلى إقامة منتدى ثقافي جديد في قلب برلين.
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"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
تأخر عملية الهدم
كان من المفروض أن تنتهي أعمال الهدم بحلول عام 2007 ، إلا أن إزالة مادة الأسبستوس من المبنى كان أكثر صعوبة من المتوقع. وبسبب تجاوز الجدول الزمني المقرر لهدم المبنى، تعدت عملية الهدم الميزانية التي كانت مخصصة لذلك، فارتفعت التكاليف بعشرات الملايين من اليورو.
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"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
هيكل ليس إلا
بعد إغلاق القصر في عام 1990، تم تفكيك المبنى ببطء. عندما بدأت عملية الهدم في ربيع عام 2006، كان لا بد من التخلص من أكثر من 500 طن من الزجاج، و 20 ألف طن من الفولاذ، بالإضافة إلى 56 ألف طن من الإسمنت.
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"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
مدة الهدم تجاوزت مدة البناء
مع نهاية 2008 تمت إزالة الجزء الأخير من المبنى. استغرقت عملية الهدم وقتًا أطول من مدة بنائه والتي استغرقت 32 شهرًا. كان يلزم سد أكثر من 100 ألف متر مكعب بالرمال للحفاظ على كاتدرائية برلين في الجهة المقابلة.
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"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
صندوق هومبولت
بعد فترة وجيزة من اختفاء "قصر الجمهورية"، البناء تحول إلى بناء أخضر. في عام 2011، تم إنشاء " Humboldt Box" المؤقت، مركز معلومات ومعارض تفاعلية حيث يمكن لسكان برلين والزوار إلقاء نظرة على مخطط قصر مدينة برلين و" Humboldt Box".
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"قصر الجمهورية".. هدم أحد أبرز معالم ألمانيا الشرقية السابقة
قصر برلين الجديد
إلى حد بعيد، اكتمل بناء مبنى قصر برلين الجديد الذي بلغت تكاليف تشييده حوالي 590 مليون يورو. ومن المرتقب افتتاح المبنى في نهاية عام 2019. إعداد يان بروك