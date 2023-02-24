ألمانيا تسلم أوكرانيا "نظام باتريوت" والأخيرة تسقط مُسيّرات روسية

سلمت ألمانيا أوكرانيا نظام دفاع باتريوت لمساعدتها على حماية نفسها من وابل الصواريخ الروسية المتكرر، لتنفذ تعهدها بتعزيز دفاعات أوكرانيا بهذا النظام، وذلك قبل احتدام القتال المتوقع في الأسابيع المقبلة.



وتم إدراج النظام يوم الثلاثاء (18 نيسان/أبريل 2023) على موقع الحكومة الألمانية الذي يفهرس شحنات الأسلحة من برلين إلى أوكرانيا. وتعد منظومة صواريخ باتريوت المحمولة، التي تصنعها شركة رايثيون الأمريكية، واحدة من أكثر أنظمة أرض-جو تقدمًا في العالم، ويمكن استخدامها لمكافحة طائرات العدو والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

واتفقت كل من ألمانيا والولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بأحد الأنظمة، التي تعتبر أساسية لمواجهة هجمات روسيا على البنية التحتية المدنية. وتلقى الجنود الأوكرانيون تدريبًا من قبل ألمانيا والولايات المتحدة بموقع في دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، حيث أجريت أيضًا تدريبات مشتركة، حسبما ذكرت مصادر مقربة من الجيش الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).





وفي أوكرانيا، أعلنت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيان اليوم الأربعاء (19 نيسان/أبريل 2023) أن طائرات مسيرة روسية من طراز "شاهد-136"، قصفت المنطقة ليل الثلاثاء من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا.

وقالت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيانها: "بفضل العمل الناجح لقواتنا الدفاعية تم تدمير معظم طائرات العدو بدون طيار ولكن للأسف قُصف مبنى عام واحد"، مؤكدة أنه لم يبلّغ عن أي إصابات حتى الآن. واتخذت تدابير لاحتواء الحرائق التي تسببت فيها هذه الهجمات ونُشرت خدمات الطوارئ التابعة للدولة، حسب المصدر نفسه.

وأوضح قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية ميكولا أوليشوك أن "جنود لواء أوديسا الصاروخي المضاد للطائرات دمروا عشر طائرات من أصل 12 طائرة مسيّرة انتحارية من نوع (شاهد 136/131)".

ولم يتأكد ذلك من مصادر مستقلة.

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وطائرات "شاهد-136" مصنعة في إيران ويمكن أن تحمل عبوة ناسفة تزن بين 35 وخمسين كيلوغرامًا. وتستخدم القوات الروسية هذه الطائرات المسيّرة باستمرار ضد أوكرانيا. وقال الجيش الأوكراني في بيانه: "خلال اليوم الماضي أطلق العدو أربعة صواريخ و(شن) ستين ضربة جوية"، ما أسفر عن جرح عدد من السكان المدنيين.

وكانت أوديسا وجهة العطلات المفضلة للعديد من الأوكرانيين والروس قبل غزو أوكرانيا في 2022. ومنذ بداية النزاع، تعرضت أوديسا لقصف متكرر من قبل القوات الروسية. وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) في كانون الثاني/يناير أوديسا على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر.



وقبل القصف الروسي لأوديسا، قام كل من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء كل على حدة بزيارة قواتهما على جبهات القتال بين الدولتين. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الرئيس الأوكراني تفقد مواقع الخطوط الأمامية في أفدييفكا، بالقرب من دونيتسك في شرقي أوكرانيا، بينما زار الرئيس الروسي قواته في الجزء المحتل من منطقتي خيرسون ولوهانسك بأوكرانيا.



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)