 ألمانيا تسلم أوكرانيا "نظام باتريوت" والأخيرة تسقط مُسيّرات روسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.04.2023

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ألمانيا تسلم أوكرانيا "نظام باتريوت" والأخيرة تسقط مُسيّرات روسية

تنفيذًا لتعهدها بتعزيز الدفاعات الأوكرانية، قدمت ألمانيا منظومة باتريوت المتطورة للدفاع الصاروخي إلى كييف بعد تدريب جنود أوكرانيين عليها. يأتي هذا في وقت أسقطت فيه القوات الأوكرانية طائرات مسيرة روسية كانت تقصف أوديسا.

منصة إطلاق صواريخ باتريوت الدفاعية (17.03.2022)

باتريوت من أكثر أنظمة أرض-جو تقدمًا في العالم، ويمكن استخدامها لمكافحة الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز

سلمت ألمانيا أوكرانيا نظام دفاع باتريوت لمساعدتها على حماية نفسها من وابل الصواريخ الروسية المتكرر، لتنفذ تعهدها بتعزيز دفاعات أوكرانيا بهذا النظام، وذلك قبل احتدام القتال المتوقع في الأسابيع المقبلة.

مختارات

وتم إدراج النظام يوم الثلاثاء (18 نيسان/أبريل 2023) على موقع الحكومة الألمانية الذي يفهرس شحنات الأسلحة من برلين إلى أوكرانيا. وتعد منظومة صواريخ باتريوت المحمولة، التي تصنعها شركة رايثيون الأمريكية، واحدة من أكثر أنظمة أرض-جو تقدمًا في العالم، ويمكن استخدامها لمكافحة طائرات العدو والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.
واتفقت كل من ألمانيا والولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بأحد الأنظمة، التي تعتبر أساسية لمواجهة هجمات روسيا على البنية التحتية المدنية. وتلقى الجنود الأوكرانيون تدريبًا من قبل ألمانيا والولايات المتحدة بموقع في دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، حيث أجريت أيضًا تدريبات مشتركة، حسبما ذكرت مصادر مقربة من الجيش الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وفي أوكرانيا، أعلنت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيان اليوم الأربعاء (19 نيسان/أبريل 2023) أن طائرات مسيرة روسية من طراز "شاهد-136"، قصفت المنطقة ليل الثلاثاء من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا.

وقالت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيانها: "بفضل العمل الناجح لقواتنا الدفاعية تم تدمير معظم طائرات العدو بدون طيار ولكن للأسف قُصف مبنى عام واحد"، مؤكدة أنه لم يبلّغ عن أي إصابات حتى الآن. واتخذت تدابير لاحتواء الحرائق التي تسببت فيها هذه الهجمات ونُشرت خدمات الطوارئ التابعة للدولة، حسب المصدر نفسه.

وأوضح  قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية  ميكولا أوليشوك أن "جنود لواء أوديسا الصاروخي المضاد للطائرات دمروا عشر طائرات من أصل 12 طائرة مسيّرة انتحارية من نوع (شاهد 136/131)".

ولم يتأكد ذلك من مصادر مستقلة.

أوكرانيا.. استمرار تدفق الأسلحة الغربية لدعم الهجوم المضاد في الربيع


 

وطائرات "شاهد-136" مصنعة في إيران ويمكن أن تحمل عبوة ناسفة تزن بين 35 وخمسين كيلوغرامًا. وتستخدم القوات الروسية هذه الطائرات المسيّرة باستمرار ضد أوكرانيا. وقال الجيش الأوكراني في بيانه: "خلال اليوم الماضي أطلق العدو أربعة صواريخ و(شن) ستين ضربة جوية"، ما أسفر عن جرح عدد من السكان المدنيين.

وكانت أوديسا وجهة العطلات المفضلة للعديد من الأوكرانيين والروس قبل غزو أوكرانيا في 2022. ومنذ بداية النزاع، تعرضت أوديسا لقصف متكرر من قبل القوات الروسية. وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) في كانون الثاني/يناير أوديسا على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر.

وقبل القصف الروسي لأوديسا، قام كل من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء كل على حدة بزيارة قواتهما على جبهات القتال بين الدولتين. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الرئيس الأوكراني تفقد مواقع الخطوط الأمامية في أفدييفكا، بالقرب من دونيتسك في شرقي أوكرانيا، بينما زار الرئيس الروسي قواته في الجزء المحتل من منطقتي خيرسون ولوهانسك بأوكرانيا.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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