ألمانيا تسعى لتشديد العقوبات الأوروبية على طهران

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سعيها لفرض عقوبات جديدة على تكنولوجيا المسيّرات الإيرانية وتوجهها في وقت لاحق من اليوم زيارة إسرائيل لبحث خفض التصعيد.

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الثلاثاء (16 نيسان/أبريل 2024) الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على تكنولوجيا المسيّرات الإيرانية عقب هجوم طهران نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل.

وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي: "سعيت أواخر الخريف مع فرنسا وشركاء آخرين داخل الاتحاد الأوروبي من أجل توسيع نظام عقوبات المسيرات بشكل أكبر (...) آمل أن نتمكن الآن أخيراً من القيام بهذه الخطوة معاً".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية في برلين إنها ستتوجه إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات تهدف لمنع تفاقم الوضع في المنطقة في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع.

وقالت في المؤتمر الصحفي مع نظيرها الأردني: "من المهم للغاية بالنسبة لنا كحكومة اتحادية ألمانية في هذه الأوقات الحرجة أن نعمل جميعا معاً للمساهمة في وقف التصعيد في المنطقة بأكملها".

ومن جهة أخرى قال المستشار الألماني أولاف شولتس من بكين التي يزورها إنه والرئيس الصيني متفقان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الدائم.

خ.س/ح.ز (أ ف ب، رويترز)