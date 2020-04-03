 ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن مضادات لكورونا بين المواطنين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.04.2020

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أخبار

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن مضادات لكورونا بين المواطنين

في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسعى الحكومة الألمانية، فور توفر اختبارات موثوقة للأجسام المضادة، إلى أخذ عينات تمثيلية من المواطنين للكشف عن أجسام مضادة محتملة للفيروس لديهم.

ممرضة ألمانية في عيادة لمعالجة المصابين بمرض كورونا في مكلينبورغ فوربوميرن

تباشر مختبرات في ألمانيا عملها على مدار الساعة لإنجاز اختبارات فيروس كورونا المستجد

تسعى الحكومة الألمانية عبر أجهزتها الطبية والبحثية إلى أخذ عينات تمثيلية من المواطنين للكشف عن أجسام مضادة محتملة للفيروس لديهم. وقال رئيس ديوان المستشارية في برلين هيلغه براون في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" الخميس إن الهدف هو الحصول على نظرة عامة بشأن نسبة الأفراد الذين يحملون أجساما مضادة للفيروس في ألمانيا.

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في سياق متصل، أشار براون إلى أن هناك بالفعل اختبارا للكشف عن الأجسام المضادة في الدم، لكنه "ليس دقيقاً على النحو الذي نحتاج إليه"، موضحاً أن الاختبار المتاح حالياً قد ينطوي على خطأ فادح، حيث قد يوحي بأن شخصاً لديه مناعة من المرض، إلا أنه يتضح بعد ذلك أن هذا غير صحيح على الإطلاق. وذكر براون أنه بمجرد معالجة هذا الخطأ سيُجرى طواعية اختبار على "سلسلة كبيرة من الأفراد، الذين يعتقدون أنهم لم يتعرضوا لأي ضرر من كورونا"، موضحاً أن هذه الاختبارات ستوضح عدد الأفراد الذين اجتازوا المرض "في صمت"، ومدى حجم الإصابات غير المسجلة.

في نفس السياق، تباشر مختبرات في ألمانيا عملها على مدار الساعة (24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع) لإنجاز اختبارات فيروس كورونا المستجد لأكبر عدد ممكن من الأفراد. ووفقا لمسح أجراه معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل على مستوى ألمانيا، يجري أكثر من 150 مختبرا في ألمانيا اختبارات على عينات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وبحسب المعهد، تم اختبار حوالي 350 ألف مريض الأسبوع الماضي.

وفي معمل "د. فيسبلينجهوف"، يُجرى إتمام 5 آلاف اختبار متعلق فيروس كورونا المستجد يوميا. وبحسب بيانات المعمل، فإن هذا يفوق المعدل اليومي للاختبارات المنجزة في أي معمل آخر بألمانيا. وأشار مصدر من المعمل إلى أنه زاد من إمكاناته مؤخراً إلى حد كبير، ويعمل به حالياً نحو مئة موظف حصرياً على اختبارات كورونا. ومع ذلك، فإن النقص في مواد العمل تسبب صعوبات للمعامل. من بين أمور أخرى، أصبح من الصعب الحصول على المواد الكيميائية اللازمة للاختبارات وكذلك معدات سحب العينات.

وأشار معمل "د. فيسبلينجهوف" إلى أن المعدات التي تستخدم لمرة واحدة، مثل المسحات والألواح البلاستيكية، أصبحت نادرة ومكلفة. وقال كريستيان شولتس الشريك الإداري لمعمل آخر في مدينة بلاون بولاية سكسونيا الألمانية: إن القطاع الاقتصادي ليس بمقدوره مواكبة الطلب على الكواشف، موضحاً أن معمله يتلقى إمدادات عدة مرات أسبوعيا من خمسة موردين، ومع ذلك فإن هذا لا يكفي لسد الطلب.

م.م/ ع.ج.م  (د ب أ)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


مختارات

عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

دخلت عدة عقاقير استعملت في علاج أمراض فيروسية مختلفة الحرب ضد فيروس كورونا المستجد، إلا أنها مازالت قيد التجربة السريرية في مستشفيات العالم. كيف تعمل ولماذا اُختيرت من بين كل العقاقير المعروفة؟ الجواب في معرض الصور. (30.03.2020)  

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