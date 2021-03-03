ألمانيا تسعى إلى الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا في 2022

تهدف الحكومة الألمانية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير اللقاحات المضادة لكورونا بحلول العام المقبل. وقال مفوض الحكومة الألمانية لحملة التطعيم ضد كورونا، كريستوف كروب، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت (13 آذار/مارس 2021)، إنه من المنتظر اعتباراً من عام 2022 "ضمان الإمداد الآمن لألمانيا من خلال قدراتها الإنتاجية الخاصة".

وذكر كروب أنه تحقيقا لهذه الغاية "سيقوم فريق عمل بتطوير مفهوم القدرات الإنتاجية في ألمانيا اعتباراً من عام 2022 بحلول أيار/مايو المقبل"، موضحاً أن الهدف هو توسيع إنتاج اللقاحات وتأمينها على المدى الطويل.

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أكثر من 8 ملايين جرعة

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم السبت أنه جرى إعطاء 8.72 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 278 ألفاً و111 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 1,1 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 11 أسبوعاً. وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 56,2 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ.

أكثر من 10 آلاف قضية

وبدأت ألمانيا بالتخفيف التدريجي المشروط لإجراءات احتواء انتشار الفيروس، التي يعترض عليها الآلاف، فقد نظرت المحاكم الدستورية والإدارية في ألمانيا العام الماضي في أكثر من عشرة آلاف قضية متعلقة بمراسيم كورونا الصادرة عن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات. جاء ذلك وفقاً لأرقام صادرة عن اتحاد القضاة الألمان، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها. وليس من المتوقع أن يحدث تراجع ملحوظ في أعداد هذه القضايا العام الحالي.

وتعلقت هذه القضايا، على سبيل المثال، بقرارات لحظر الاختلاط وإغلاق المدارس وإجراء اختبارات إجبارية للكشف عن كورونا، وبشروط خاصة للحجر الصحي، كما سعت دور السينما والمطاعم لدى المحاكم أيضاً من أجل إعادة فتح أبوابها للعملاء.

وأعلن اتحاد القضاة الألمان أن المحاكم أيدت في الجزء الأكبر من هذه القضايا القيود التي تم إقرارها من قبل السلطات.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)