ألمانيا تسجل مستوى قياسياً جديداً لإصابات كورونا أسبوعياً

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت (15 يناير/كانون الثاني 2022)، أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل مستوى قياسياً جديداً اليوم.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام بلغ صباح اليوم 497.1 مقابل 470.6 يوم الجمعة، و335.9 قبل أسبوع، و353 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 78 ألفاً و22 حالة إصابة جديدة، مقابل 55 ألفاً و889 إصابة جديدة يوم السبت الماضي. وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 235 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 268 حالة يوم السبت الماضي.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و913 ألفا و473 حالة. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها. ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6 ملايين و942 ألفا و400 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 115 ألفاً و572 حالة.

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لا برامج للتعافي الاقتصادي قريباً

من ناحيته، أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن تشككه إزاء إمكانية إطلاق برامج إنفاق جديدة لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا. وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية تنشرها في عددها غداً الأحد: "اعتدنا خلال الجائحة على مساعدات مرتفعة من الدولة. هذه المرحلة يجب أن تنتهي".

وذكر ليندنر أن مساحات الإنفاق هذا العام محدودة، مضيفاً أن الوضع سيكون أكثر صعوبة في عام 2023 بسبب العودة المقررة لكبح الديون، موضحاً أنه يعارض لذلك إطلاق برامج دعم جديدة، وقال: "لا يمكن حل كل الأمور بالمال على الدوام".

ومن ناحية أخرى، ذكر ليندنر أن الحكومة لا تخطط لمنح مكافآت لمن يتلقون التطعيم، مضيفاً أن الأكثر إلحاحاً الآن هو العمل على توعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح وتحديث البنية التحتية.

وأعلن ليندنر عن خطط الحكومة لتمهيد الطريق أمام قانون ضرائب كورونا قريباً، والذي من شأنه أن يتيح تعويض الخسائر الحالية بمكاسب مبكرة عبر الضرائب وأن "هذا مهم للعديد من الشركات"، مضيفاً أنه سيقترح أيضاً تمديد خفض الضرائب عند العمل من المنزل وإعطاء المزيد من الوقت لتقديم الإقرارات الضريبية.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)