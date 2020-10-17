ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بكورونا

سجلت ألمانيا 7830 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي جديد كأعلى رقم يومي منذ بدء تفشي الوباء، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض اليوم السبت (17 تشرين الأول/أكتوبر 2020).
وكان عدد الحالات أعلى بنحو 500 حالة من الحالات التي سجلت صباح الجمعة عندما تم تسجيل 7334 إصابة جديدة، وهو الرقم القياسي السابق.
وكانت ذروة الإصابة السابقة في ألمانيا والتي بلغت حوالي 6300 إصابة يومية قد سجلت في أواخر آذار/مارس، ولكن من المحتمل أن يكون هناك عدد أكبر كثيرا من الحالات في ذلك الوقت حيث تم توسيع قدرة الاختبار بشكل كبير منذ ذلك الحين. ووفقا للخبراء، فإن الإصابات التي تم الإبلاغ عنها حديثا مؤشر على مدى قوة الفيروس في المجتمع منذ حوالي أسبوع بسبب الوقت بين الإصابة والاختبار والنتيجة والإبلاغ.
وذكر المعهد أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 356 ألف و387 إصابة في ألمانيا منذ بداية الوباء، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9767 وفاةـ بعد تسجيل 33 وفاة جديدة. وبلغ عدد حالات التعافي 290 ألفا.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1,22، يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 12 فردا آخرين في المتوسط. وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.
وعلى الصعيد العالمي، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 39,07 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون 99592.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019. والدول المتصدرة من حيث عدد الإصابات هي على التوالي: الولايات المتحدة، الهند، البرازيل، روسيا، الأرجنتين، كولومبيا، إسبانيا، بيرو، المكسيك، فرنسا.
خ.س/ع.ج (د ب أ، رويترز)
-
أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
ترامب هو ترامب
بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.
-
أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
استغلال إصابته سياسياً؟
في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.
-
أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
بوريس جونسون
في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.
-
أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
جايير بولسونارو
في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.
-
أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
سيلفيو برلسكوني
في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.
-
أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
زوجة ترودو
شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.
-
أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
ميشيل بارنييه
أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.
-
أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
ألكسندر لوكاشينكو؟
في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.