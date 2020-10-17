ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بكورونا

سجلت ألمانيا 7830 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي جديد كأعلى رقم يومي منذ بدء تفشي الوباء، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض اليوم السبت (17 تشرين الأول/أكتوبر 2020).

وكان عدد الحالات أعلى بنحو 500 حالة من الحالات التي سجلت صباح الجمعة عندما تم تسجيل 7334 إصابة جديدة، وهو الرقم القياسي السابق.

وكانت ذروة الإصابة السابقة في ألمانيا والتي بلغت حوالي 6300 إصابة يومية قد سجلت في أواخر آذار/مارس، ولكن من المحتمل أن يكون هناك عدد أكبر كثيرا من الحالات في ذلك الوقت حيث تم توسيع قدرة الاختبار بشكل كبير منذ ذلك الحين. ووفقا للخبراء، فإن الإصابات التي تم الإبلاغ عنها حديثا مؤشر على مدى قوة الفيروس في المجتمع منذ حوالي أسبوع بسبب الوقت بين الإصابة والاختبار والنتيجة والإبلاغ.

وذكر المعهد أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 356 ألف و387 إصابة في ألمانيا منذ بداية الوباء، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9767 وفاةـ بعد تسجيل 33 وفاة جديدة. وبلغ عدد حالات التعافي 290 ألفا.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1,22، يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 12 فردا آخرين في المتوسط. وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وعلى الصعيد العالمي، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 39,07 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون 99592.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019. والدول المتصدرة من حيث عدد الإصابات هي على التوالي: الولايات المتحدة، الهند، البرازيل، روسيا، الأرجنتين، كولومبيا، إسبانيا، بيرو، المكسيك، فرنسا.

خ.س/ع.ج (د ب أ، رويترز)