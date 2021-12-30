ألمانيا تسجل أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ 2017

وفقاً لبيانات حديثة للمكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل إصدارها رسمياً، استقبلت ألمانيا في العام المنصرم 190800 طلب لجوء.

وأظهرت البيانات أن نحو 148 ألفاً من مقدمي الطلبات أجانب تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في ألمانيا للمرة الأولى، وهو الرقم الأعلى منذ 2017. كما أن نحو 5ر17% من الطلبات المقدمة للمرة الأولى لأطفال تقل أعمارهم عن العام وكانوا ولدوا في ألمانيا.

وبحسب بيانات لوزارة الداخلية، فإن أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في ألمانيا (أكثر من 70 ألف شخص) جاءت من سوريا. وهذا هو الحال منذ سنوات في ظل استمرار الحرب في البلاد.

وارتفع عدد الأفغان الذي تقدموا بطلبات لجوء في أعقاب سيطرة حركة طالبان مرة أخرى على الحكم في البلاد في آب/أغسطس الماضي. ووصل عدد الأفغان الذين تقدموا بطلبات للجوء في ألمانيا في 2021 إلى أكثر من 31 ألف شخص.

وتلقت ألمانيا في 2020 نحو 122 ألف طلب لجوء، إلا أن وزارة الداخلية لفتت إلى أن المقارنة ببيانات 2020 لن تكون ذات مغزى كبير بسبب تأثير قيود السفر التي كانت مفروضة حول العالم لاحتواء جائحة كورونا.

وكانت البلاد تلقت في 2017 أكثر من 222 ألفا و600 طلب.

خ.س/إ.ف (د ب أ)