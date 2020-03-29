 ألمانيا تستقبل عيد الفصح بتراجع جديد في إصابات كورونا اليومية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.04.2020

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أخبار

ألمانيا تستقبل عيد الفصح بتراجع جديد في إصابات كورونا اليومية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا انخفضت لليوم الثالث عل التوالي، في مؤشر إضافي يعزز الآمال في نجاح "المسار الألماني" مواجهة فيروس كورونا المستجد.

صورة من الأرشيف لشرطي يتحدث مع مواطنة حول فيروس كورونا في إحدى حدائق شتوتغار

صورة من الأرشيف لشرطي يتحدث مع مواطنة حول فيروس كورونا في إحدى حدائق شتوتغارت (19.03 2020)

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني اليوم (الأحد الخامس من أبريل / نيسان 2020) أن عدد الإصابات في ألمانيا زادت بـ 5936 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 91714 في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة. وانخفض رقم إصابات اليوم بـ 146 حالة مقارنة مع 6082 حالة أمس السبت و6174 حالة يوم الجمعة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 184 حالة ليصل مجموعها منذ اندلاع الوباء إلى 1342.

وشهدت ولاية بافاريا، بصفة خاصة، عددا كبيرا من حالات الإصابة تجاوز 23 ألفا، فضلا عن 370 حالة وفاة، على الأقل، وشهدت ولاية شمال الراين-فيستفاليا أيضا أكثر من 19400 حالة إصابة، و250 حالة وفاة، على الأقل. تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يتوقعون وجود عدد كبير من الحالات غير المسجلة في ألمانيا، في ظل توقعات مثيلة في دول أخرى.

ويبدي المسؤولون الألمان حذرا ملحوظا في التعامل مع تطورات أزمة كورونا، وكانت المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات قد حثوا المواطنين على التخلي عن رحلاتهم الخاصة واللقاءات الاجتماعية خلال عيد الفصح.

ومن جهته ناشد وزير الخارجية هايكو ماس مواطنيه بمواصلة الإلتزام بإجراءات التباعد الإجتماعي، وقال الوزير: "يتعين علينا مواصلة العمل من أجل تجنب انتشار سريع للغاية في ألمانيا. للأسف يسري ذلك أيضا على أيام عيد الفصح - ذلك الأمر المرير للغاية بالنسبة لكثير من الأسر ودوائر الأصدقاء".

الوباء يكتسح العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم يفوق حاليا مليون و190 ألفا بينما راح ضحيته حتى الآن 64421 شخصا. ومنذ اكتشاف أول حالة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019، ظهرت حالات إصابة بكوفيد-19 في أكثر من مائتي دولة ومنطقة حول العالم.

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ألمانيا تسجل انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة والأبحاث تتواصل لاكتشاف علاج فعال

وحتى اليوم الأحد، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات المعروفة بلغ 309845 حالة ووصل عدد الوفيات لديها 8429.

ولدى إسبانيا عدد مقارب للمصابين بالمرض في إيطاليا إذ يتخطى في الدولتين 124 ألفا لكن إيطاليا لديها أعلى عدد وفيات في العالم بتسجيل 15362 وفاة بينما سجلت إسبانيا 11744 وفاة.

أما في الصين التي ظهر فيها المرض فقد وصل عدد المصابين إلى 81669 والوفيات إلى 3329. وفي إيران التي هي الأشد تضررا في الشرق الأوسط تقترب حالات الإصابة من 60 ألفا والوفيات تقترب من أربعة آلاف.

وتقترب الإصابات في بريطانيا من 42 ألفا وتخطت الوفيات الأربعة آلاف. وسجلت تركيا ما يقرب من 24 ألف إصابة وما يفوق 500 وفاة.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، رويترز)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


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