ألمانيا تستقبل عيد الفصح بتراجع جديد في إصابات كورونا اليومية

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني اليوم (الأحد الخامس من أبريل / نيسان 2020) أن عدد الإصابات في ألمانيا زادت بـ 5936 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 91714 في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة. وانخفض رقم إصابات اليوم بـ 146 حالة مقارنة مع 6082 حالة أمس السبت و6174 حالة يوم الجمعة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 184 حالة ليصل مجموعها منذ اندلاع الوباء إلى 1342.

وشهدت ولاية بافاريا، بصفة خاصة، عددا كبيرا من حالات الإصابة تجاوز 23 ألفا، فضلا عن 370 حالة وفاة، على الأقل، وشهدت ولاية شمال الراين-فيستفاليا أيضا أكثر من 19400 حالة إصابة، و250 حالة وفاة، على الأقل. تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يتوقعون وجود عدد كبير من الحالات غير المسجلة في ألمانيا، في ظل توقعات مثيلة في دول أخرى.

ويبدي المسؤولون الألمان حذرا ملحوظا في التعامل مع تطورات أزمة كورونا، وكانت المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات قد حثوا المواطنين على التخلي عن رحلاتهم الخاصة واللقاءات الاجتماعية خلال عيد الفصح.

ومن جهته ناشد وزير الخارجية هايكو ماس مواطنيه بمواصلة الإلتزام بإجراءات التباعد الإجتماعي، وقال الوزير: "يتعين علينا مواصلة العمل من أجل تجنب انتشار سريع للغاية في ألمانيا. للأسف يسري ذلك أيضا على أيام عيد الفصح - ذلك الأمر المرير للغاية بالنسبة لكثير من الأسر ودوائر الأصدقاء".

الوباء يكتسح العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم يفوق حاليا مليون و190 ألفا بينما راح ضحيته حتى الآن 64421 شخصا. ومنذ اكتشاف أول حالة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019، ظهرت حالات إصابة بكوفيد-19 في أكثر من مائتي دولة ومنطقة حول العالم.

مشاهدة الفيديو 01:18 شارك ألمانيا تسجل انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3aSnT ألمانيا تسجل انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة والأبحاث تتواصل لاكتشاف علاج فعال

وحتى اليوم الأحد، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات المعروفة بلغ 309845 حالة ووصل عدد الوفيات لديها 8429.

ولدى إسبانيا عدد مقارب للمصابين بالمرض في إيطاليا إذ يتخطى في الدولتين 124 ألفا لكن إيطاليا لديها أعلى عدد وفيات في العالم بتسجيل 15362 وفاة بينما سجلت إسبانيا 11744 وفاة.

أما في الصين التي ظهر فيها المرض فقد وصل عدد المصابين إلى 81669 والوفيات إلى 3329. وفي إيران التي هي الأشد تضررا في الشرق الأوسط تقترب حالات الإصابة من 60 ألفا والوفيات تقترب من أربعة آلاف.

وتقترب الإصابات في بريطانيا من 42 ألفا وتخطت الوفيات الأربعة آلاف. وسجلت تركيا ما يقرب من 24 ألف إصابة وما يفوق 500 وفاة.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، رويترز)