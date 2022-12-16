 ألمانيا تستعد لتخفيف شروط الحصول على الجنسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.01.2023

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أخبار

ألمانيا تستعد لتخفيف شروط الحصول على الجنسية

عممت وزارة الداخلية الألمانية مسودة القواعد الجديدة لشروط التجنيس على الوزارات الأخرى للاطلاع والتنسيق، تمهيدا لتطبيق "قانون التجنيس الحديث"، الذي يخفف شروط الحصول على الجنسية الألمانية.

مريدولا سينغ هندية حصلت على الجنسية الألمانية 23.01.2018

وافقت حكومة المستشار شولتس في اتفاقها الائتلافي على تطبيق "قانون تجنيس حديث"

لن يضطر الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا بعد الآن إلى التخلي عن جوازات سفرهم للحصول على الجنسية الألمانية، كما سيكون بمقدورهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط من الإقامة داخل البلاد، وذلك بموجب قواعد جديدة صاغتها وزارة الداخلية الألمانية.

مختارات

وسلمت الوزارة مسودة القواعد، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إلى وزارات أخرى أمس الجمعة للاطلاع والتنسيق. 

ووافقت حكومة المستشار أولاف شولتس في اتفاقها الائتلافي عام 2021 علىتطبيق "قانون تجنيس حديث". وتشمل الجوانب الأخرى من الإصلاح تسهيل إثبات إجادة اللغة الألمانية لفئات معينة من الأجانب، وإلغاء شرط اختبار التجنيس لمن بلغوا 67 عاما، وهي خطوة تتعلق بمن يعرفون باسم "العمال الضيوف" الذين وصلوا إلى ألمانيا في خمسينيات القرن الماضي ولم يتم منحهم دورات في اللغة أو الاندماج على الإطلاق، على افتراض أنهم سيعودون فيما بعد إلى بلدانهم الأصلية، وينحدر معظمهم من تركيا.

الحكومة الألمانية تسعى لتخفيف قواعد الجنسية

وحتى الآن، يتعين على الأجانب الإقامة في ألمانيا لمدة تصل إلى ثماني سنوات، على الأقل، قبل أن يتمكنوا من التقدم للحصول على الجنسية. ووفقا للمسودة، يمكن تقصير المدة إلى خمس سنوات إذا كان بإمكان المتقدمين إثبات اندماجهم في المجتمع على نحو جيد، على سبيل المثال، من خلال إظهار الأداء المتميز في المدرسة أو العمل أو مشاركتهم في عمل تطوعي أو إثبات إجادتهم للغة الألمانية.

ولن يحتاج الأطفال الذين يولدون في ألمانيا لأبوين أجنبيين، بعد الآن للاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية آبائهم عند بلوغهم السن القانوني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات جزء من إصلاح واسع النطاق لسياسات الهجرة والاندماج في ألمانيا، والتي تنتهجها الحكومة الألمانية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ)

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    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

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  • West-Berlin 1961 Meldestelle DDR Bürger Deutsch-Deutsche Migration

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

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  • Vietnamesische Auszubildende und Studenten 01.05.1971 Dresden

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

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  • Türkische Gastarbeiter treffen in Deutschland ein

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    احتاجت ألمانيا الغربية في ذلك الوقت إلى أعداد كبيرة من العمال، حوالي 14 مليون عامل قدموا من ايطاليا والمغرب وتركيا وبلدان حوض المتوسط للعمل فيها بين الأعوام 1955 -1973. حوالي 3 ملايين عامل منهم بقي في ألمانيا وأحضروا عائلاتهم إليها.

  • Aussiedler im Grenzdurchgangslager Friedland 1988

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    وعلى الرغم من قرار وقف جلب العمال الأجانب في العام 1973، نما عدد العمال الأجانب من 4 ملايين إلى 5 ملايين في العام 1989. ومع انتهاء الحرب الباردة قدمت ملاين أخرى إلى ألمانيا، وكان من بينهم المنحدرين من أصول ألمانية.

  • Flash-Galerie 60 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention

    الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور

    ساهم انهيار الكتلة الشرقية في زيادة عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا بشكل كبير. فبين عامي 1990 و1993 وصل عدد طالبي اللجوء إلى 1.2 مليون شخص. إلا أن العدد انخفض بعد تشديد قوانين اللجوء. (اعداد: علاء جمعة)

    الكاتب: جان والتر / علاء جمعة


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