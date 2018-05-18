ألمانيا تستأنف برنامج لمّ شمل عائلات اللاجئين من اليونان

غادر نحو 180 لاجئ يسعون للالتحاق بعائلاتهم في ألمانيا، مساء أمس الاثنين (16 تشرين الأول/أكتوبر 2018) اليونان بحسب ما أكدت وزارة الهجرة ضمن برنامج لجمع شمل العائلات متوقف منذ العام الماضي. وغادر 177 لاجئاً غالبيتهم من سوريا وأفغانستان والعراق في طائرة مستأجرة إلى ميونيخ، بحسب بيان للوزارة. وأضافت الوزارة أن "مغادرة 177 لاجئاً تأتي في إطار ترتيبات إدارية بين اليونان وألمانيا لاستكمال برنامج جمع العائلات والذي سبق أن وافقت عليه ألمانيا". وأكدت أن "مزيداً من هذه الرحلات ستنظم لاحقاً".

ويتوقع أن يلتحق نحو 2000 لاجئ في اليونان بعائلاتهم في ألمانيا، بحسب ما أعلن مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس.

بدورهما، اتفقت اليونان وإسبانيا في حزيران/يونيو على قبول استعادة لاجئين وصلوا إلى ألمانيا، إذا كانوا قد قدموا في السابق طلبات لجوء في البلدين.

ويعتقد أن قرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استقبال لاجئين في 2015 قد كلفها سياسياً ولا تزال الخلافات الداخلية إزاء ملف الهجرة تستعر في ائتلافها الحكومي منذ عام 2017. ونتيجة ذلك تباطأ تنفيذ برنامج جمع شمل العائلات في 2017 قبل أن يتوقف كلياً.

خ.س/د.ص (أ ف ب)