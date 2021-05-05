 ألمانيا- تزايد جرائم اليمين المتطرف أكبر تهديد للأمن | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.05.2021

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سياسة واقتصاد

ألمانيا- تزايد جرائم اليمين المتطرف أكبر تهديد للأمن

رغم النجاحات التي تم تحقيقها في مكافحة جرائم اليمين المتطرف ذات الدوافع السياسية، إلا أنها وصلت لأعلى مستوياتها عام 2020. وهو ما يثير قلق الحكومة، حيث يرى وزير الداخلية أن خطر اليمين المتطرف يشكل أكبر تهديد لأمن البلاد.

مظاهرة لليمين المتطرف في برلين 21.09.2013

أغلب الجرائم ذات الدوافع السياسية والكراهية والعنصرية ارتكبها اليمين المتطرف الذي بات أكبر خطر يهدد الأمن في ألمانيا

سجل المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا (BKA)، إحدى عشرة جريمة قتل بدوافع سياسية عام 2020 راح ضحيتها أحد عشر شخصا. منهم تسعة ضحايا في هجوم نفذه يميني متطرف على مقهى للشيشة في مدينة هاناو. وهذا تطور يثير القلق بحسب وزير الداخلية، هورست زيهوفر، لأن عدد ونسبة الجرائم ذات الدوافع السياسية بمختلف أصنافها قد ازدادت أيضا. فقد تم تسجيل 44 ألف جريمة في هذا الإطار، وهو رقم قياسي منذ بدء إحصاء هذا النوع من الجريمة عام 2001. و85 بالمائة من جرائم اليمين المتطرف تصنف ضمن جرائم الكراهية والتحريض والإهانة والدعاية.

مختارات

تهديدات بالقتل ومستودعات أسلحة وكتابات على الجدران بالصليب المعقوف، هل توجد شبكات يمينية متطرفة بين عناصر الشرطة الألمانية؟ الكشف عن مجموعات دردشة على الإنترنت من الشرطة في ولاية شمال الراين وستفاليا أكد هذا الاشتباه.

بعد الحادثة التي تسبب بها متطرف يميني في هاناو، صرح وزير الداخلية الألماني أن تهديد اليمين المتطرف بات كبيرا للغاية داخل ألمانيا، داعيا إلى عدم التهوين بشأنه. أقوال زيهوفر أوجدت تجاوبا من قبل الأحزاب الألمانية الأخرى.

أكد التقرير السنوي للاستخبارات الداخلية الألمانية وجود زيادة كبيرة في عدد المتطرفين اليمينيين المستعدين لاستخدام العنف كما زادت أعمال عنف اليسار المتطرف. ووزير الداخلية يرفض مناقشة مدى وجود نزعات عنصرية لدى الشرطة.

وقال زيهوفر "إن هناك ميل واضح للعنف/ الوحشية في بلدنا" معلقا على زيادة نسبة الجريمة في هذا المجال بـ 8,5 بالمائة. ويعتبر عدد الجرائم مقياسا للمزاج العام في المجتمع، وخاصة في عام 2020 "لأن الاستقطاب السياسي قد زاد في ظل جائحة كورونا". وقبل أن يتطرق وزير الداخلية للتطرف في احتجاجات كورونا، أشار إلى ميل ثابت تجاه العنف: فبعد مقتل السياسي المحلي فالتر لوبكه والهجوم على الكنيس اليهودي في هاله، جاء هجوم هاناو وهو الثالث لليمين المتطرف خلال أشهر قليلة. "وهذا يشير إلى أن اليمين المتطرف هو التهديد الأكبر للأمن في بلدنا" حسب زيهوفر. فحوالي 53 بالمائة من الجرائم ذات الدوافع السياسية، تعود لليمين المتطرف. ورغم الأرقام "المحزنة" أعرب وزير الداخلية عن سعادته بنجاح التحقيقات والملاحقات لهذه الجرائم.

مشاهدة الفيديو 03:29

هل تسلل اليمين المتطرف إلى الشرطة الألمانية؟

ما دور الشرطة في رسائل التهديد؟

تم إلقاء القبض على مشتبه به في إرسال خطابات تهديد باسم مستعار "NSU 2.0" عبر البريد الالكتروني والفاكس ورسائل "إس إم إس" إلى أشخاص ذوي أصول مهاجرة وغير مهاجرة، وبين من تلقوا رسائل التهديد ساسة وصحافيون والمحامية سيدا يلديز، التي تمثل أقارب الضحايا في محاكمة "الخلية النازية NSU".

لكن لم يتضح حتى الآن أي دور لعبه شرطيون في فرانكفورت فيما يتعلق برسائل "NSU 2.0"، حيث تم الحصول على أسماء وأرقام هواتف ومعلومات شخصية من تلقوا رسائل التهديد، من أجهزة حاسوب الشرطة في فرانكفورت.

"هذا ما لم يتضح تماما حتى الآن" قال رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة (BKA) هولغر مونش، حيث لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية ودور الشرطة فيها. إذ يجب الانتظار حتى الانتهاء من "تقييم البيانات وما ستكشفه"، ويعني مونش بذلك جهاز كمبيوتر المشتبه به والذي تمت مصادرته لدى إلقاء القبض عليه في برلين، وهو ليس شرطيا.

مراقبة احتجاجات "التفكير الجانبي" ضد كورونا!

ورغم الارتياح للنجاحات في مكافحة جرائم اليمين المتطرف، يرى وزير الداخلية هورست زيهوفر، أن هناك إمكانية كبيرة للتصعيد من قبل اليمين. ومن وجهة نظره يتعلق ذلك بسياسة الحكومة لمكافحة وباء كورونا التي يؤيدها بشكل أساسي، ولكن الاحتجاجات ضد إجراءات مكافحة كورونا تعبير عن الديمقراطية الحية التي لا ينبغي أن يشك فيها أحد، حسب زيهوفر.

لكن "بالنسبة للدوائر الأمنية فإن الإشكالية هي التحالفات الجديدة (في سياق الاحتجاجات) بين محتجين عاديين وأنصار نظرية المؤامرة ومناهضي التلقيح ومواطني الرايخ وغيرهم من المتطرفين". وبالنظر إلى هذا الوضع المعقد والمتداخل، يرى وزير الداخلية أنه أمر مهم وصحيح مراقبة هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) للمشهد عن كثب، وخاصة لحركة "التفكير الجانبي"، وهذا ينطبق على المجالات الأخرى المتعلقة بالجرائم ذات الدوافع السياسية سواء لليمين واليسار المتطرفين أو الإسلاميين.

ورغم زيادة نسبة جرائم اليسار المتطرف أيضا بنفس القدر كما اليمين المتطرف، لكن من حيث العدد فجرائم اليسار تشكل حوالي نصف جرائم اليمين. وخلاصة رأي زيهوفر هي أن هناك "حالة تهديد عالية بشكل عام".

مشاهدة الفيديو 05:24

تهديدات من أقصى اليمين وأقصى اليسار لساسة ألمان

ثناء وانتقاد!

لكن ما مدى أهمية وقوة الأرقام فيما يتعلق بالجرائم ذات الدوافع السياسية؟ أمر محل خلاف وجدل. إذ يرى ألكسندر دايكه، من مركز أبحاث "التشدد اليساري Linke Militanz" في غوتنغن، أنها مهمة جدا من ناحية "لأنها تمكن من معرفه الاتجاه العام على المدى الطويل". وبذلك فإن لدى ألمانيا بالمقارنة على المستوى العالمي "أداة مفصلة جدا لتقييم الوضع". 

لكن ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بالإحصائيات والأرقام، من الضروري النظر إلى الأرقام وتقييمها بعين ناقدة، حسب رأي دايكه في حواره مع DW، حيث أن الأرقام مأخوذة من إحصاء الجرائم التي تم تبليغ الشرطة بها، "بغض النظر عن نتائج التحقيق فيها". والإشكالي أيضا بحسب دايكه، هو تصنيف الجرائم من قبل الشرطة، حيث هناك جرائم من الصعب تصنيفها بشكل صحيح ضمن فئة محددة. فمثلا الهجمات وأعمال العنف التي يرتكبها اليسار غالبا ما تكون ضمن احتجاجات ضد مناسبات وأحداث عالمية كبيرة مثل المؤتمرات الدولية. فالعنف الذي رافق الاحتجاجات ضد قمة العشرين في هامبورغ عام 2017 هو مثال على الحالات التي يصعب تصنيفها بشكل دقيق. كما يعارض دايكه، موقف وزير الداخلية فيما يتعلق بالتصعيد في احتجاجات كورونا وأنه عمل تم التخطيط له بسرية من قبل مجموعات صغيرة. ويقول "مع الأسف تبقى أجهزة الأمن مدينة بتقديم الأدلة على ذلك".

المنظمات المدنية تسجل عددا أكبر بكثير من الجرائم!

عدة منظمات مدنية أيضا انتقدت إحصائيات وزارة الداخلية المتعلقة بالجريمة. جوديت بورات، من اتحاد مراكز المتضررين من عنف اليمين والتمييز ومعاداة السامية (VBRG) قلقة من التضارب الكبير بين أرقامها وأرقام دوائر تنفيذ القانون فيما يتعلق بجرائم التطرف.

ففي حين أن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أشار في إحصاءاته إلى 0,9 هجوم لكل 100 ألف شخص، تشير أرقام منظمة الباحثة بورات إلى 3,6 هجمات لكل 100 ألف شخص. وردا على سؤال لـ DW يقول رئيس مكتب مكافحة الجريمة عن هذا التضارب في الأرقام بأنه "مأزق"، لكن يمكن التعايش معه في النهاية.

مارسيل فورستناو/ عارف جابو

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة