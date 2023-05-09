ألمانيا - تزايد جرائم العنف ذات الدوافع السياسية في عام 2022

وصلت قضايا الجرائم ذات الدوافع السياسية في ألمانيا إلى مستوى مرتفع جديد في العام الماضي. فقد ارتفع العدد الإجمالي للجرائم بنسبة 7٪ ليبلغ ما يقرب من 59000 حالة، وفقًا لما أعلنته اليوم الثلاثاء (9 مايو/ أيار 2023) وزارة الداخلية الاتحادية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA). ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة الجرائم المتعلقة بوباء كورونا وحرب أوكرانيا. كما تم تسجيل زيادة كبيرة في الجرائم وأعمال العنف من قبل أعضاء حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة.

برفع قيود كورونا تناقصت القضايا

وصرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن الحرب العدوانية على أوكرانيا، التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي انتهكت القانون الدولي، كانت "نقطة تحول للأمن الداخلي في ألمانيا". وفقا للمعلومات، كان هناك 5510 جريمة ذات دوافع سياسية فيما يتعلق بحرب أوكرانيا.

وكانت الزيادة في الحالات المرتبطة بوباء كورونا قوية أيضًا. وزادت بنسبة 52 في المائة إلى ما يقرب من 14000 جريمة. وأكد رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA)، هولغر مونش، أن ذروة هذه القضايا كانت في بداية عام 2022. ثم "تناقصت باستمرار مع رفع الدولة للقيود" الخاصة بمكافحة الجائحة.

كمامة طبية ملقاة في سلة المهملات - بانتهاء قيود جائحة كورونا تراجعت معها أعداد الجرائم التي يرتكبها معارضو إجراءات مكافحة كورونا

مواطنو الرايخ أصبحوا أكثر عنفًا

وزادت الجرائم الجنائية من جانب مواطني الرايخ ومن يوصفون "بحكام أنفسهم" بنحو 40 بالمائة لتصل إلى 1865 قضية. وكانت الجرائم الأكثر تتعلق بالإكراه والتهديد وكذلك الإهانات. كما زاد عدد جرائم العنف في هذا النطاق بنسبة 40 في المائة لتصل إلى 333 جريمة. وقالت فيزر إن الدولة ستواصل العمل "بكل حزم ضد مواطني الرايخ"، وأشارت إلى المداهمة الكبرى في نهاية العام الماضي ضد محاولة انقلاب مفترضة من قبل الحركة، وحثت فيزر على سحب الأسلحة بشكل جاد.

مصادرة ترسانة أسلحة تابعة لأعضاء بحركة مواطني الرايخ في دائرة نوي أولم بولاية بافاريا (13/4/2023)

وأكدت كل من فيزر ومونش أن التطرف اليميني لا يزال يمثل أكبر تهديد للديمقراطية. وفي هذا النطاق، ارتفع عدد الحالات بنسبة سبعة بالمائة فوصلت إلى حوالي 23500. في حين انخفض عدد أعمال العنف في طيف اليسار المتطرف بشكل كبير، زاد في الطيف اليميني بأكثر من اثني عشر في المائة لتصل إلى حوالي 1000 عمل عنف.

أزمة المناخ وبصيص أمل صغير

وفي مجال حماية المناخ والبيئة، تم تسجيل 1716 جريمة ذات دوافع سياسية. وهذا أكثر بنسبة 72 في المائة عن العام السابق. وقالت فيزر: "جزء كبير من هذا يعود بالطبع إلى جرائم إقامة حواجز في الشوارع وأفعال (حركة) الجيل الأخير". وتضيف فيزر أنه ليس لديها "أدنى فهم" للجرائم في هذا النطاق، وأنه يجب "محاربة أزمة المناخ بشكل ديمقراطي".

ورغم كل ذلك ، تظهر الإحصاءات بصيص أمل صغير: فقد انخفض عدد جرائم الكراهية المعادية للسامية بنحو 13 في المائة. ومع ذلك، لا يزال مرتفعا نسبيا حيث بلغ 2641 جريمة. وأرجعت الشرطة أكثر من 80 بالمائة من جرائم معاداة السامية للطيف اليميني.

ص.ش/ع.ح (أ ف ب، د ب أ، ي ب د)