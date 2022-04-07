 ألمانيا.. تزايد الجرائم الإلكترونية والإباحية الخاصة بالأطفال | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 07.04.2022

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ثقافة ومجتمع

ألمانيا.. تزايد الجرائم الإلكترونية والإباحية الخاصة بالأطفال

بالرغم من رصد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أعدادا متزايدة من جرائم العنف الجنسي والجرائم الإلكترونية في ألمانيا، هناك مؤشرات إيجابية على تراجع الجريمة التقليدية بسبب الجائحة، فما هي وضعية الجرائم بحسب آخر الإحصاءات؟

صورة رمزية للأمن السيبراني

أظهرت أرقام المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أن عدد الجرائم الالكترونية في ألمانيا قد تضعف منذ عام 2015

بالرغم من عدم استساغة وزيرة الداخلية الألمانية الاتحادية نانسي فيزر لمصطلح "الإباحية لدى الأطفال"، بيد أنها تضطر لاستخدامها. فالجرائم الإباحية بحق الأطفال أضحت جزءا هاما يتسارع باستمرار في قضايا الجرائم الالكترونية، حيث تعرب الوزيرة عن قلقها من أشكال العنف وسوء المعاملة التي يمكن أن يواجهها الأطفال. إذ أنه طبقا لإحصاءات الجريمة لعام 2021 فإن أعداد هذه الجرائم تضاعفت، ويتم اكتشاف المزيد منها بشكل دوري.

مختارات

معلومات هامة مصدرها الولايات المتحدة

بجانب الوزيرة يجلس رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة (BKA)، هولغر مونش، الذي يعطي الرقم الدقيق لأعداد هذه الجرائم والتي بلغت 44 ألف و276 حالة مسجلة من العنف الجنسي ضد الأطفال والشباب في ألمانيا بحسب إحصائية عام 2021. السبب الرئيسي للزيادة الحادة هو المؤشرات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتم فحصها في ألمانيا وتؤدي إلى تتبع أفضل للجناة. حيث تعد المواد الإباحية عن الأطفال سوقا رائجة في جميع أنحاء العالم.

يقول مونش: "يمكننا بالفعل التنبؤ بأن عدد الحالات سيستمر في الارتفاع"، مشيرا إلى أكثر من 62 ألف "إشعارا ذا صلة جنائية" قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، معظمها لم تتم معالجته بعد، ويتابع: "إلقاء الضوء على هذا  العالم المظلم، يجعل من الممكن التعرف تدريجيا على الحجم الحقيقي لهذه الجريمة".

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حروب السايبر

تحول في هيكلية الجريمة

وفي مجال الجريمة السيبرانية (الالكترونية) أيضا، ترتفع الأرقام بشكل حاد: فهناك أكثر من 146 ألف حالة في إحصاءات المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة حاليا، بزيادة قدرها 12 بالمائة. ووفقا للجمعية المختصة Bitkom، فإن الأضرار المالية تبلغ حوالي 220 مليار يورو. ويضيف مونش: "بشكل عام، نلاحظ تغيرا هيكليا في الجريمة، والذي شهد تسارعا مجددا خلال جائحة كورونا".

وانخفضت نسبة ما يسمى بجرائم الممتلكات بواقع 37 في المائة في السنوات العشر الماضية. بيد أنه من ناحية أخرى، تضاعف عدد الجرائم السيبرانية منذ عام 2015: "وهو ما يعني أننا نشهد تحولا في الجريمة من المجال الكلاسيكي المعروف إلى العالم الرقمي المظلم". بحسب رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة. والفرق: أنه في الحالات التقليدية يتم الإبلاغ عن جرائم الممتلكات في كثير من الأحيان، حتى لو كان ذلك لأسباب تتعلق بالتأمين فقط. إذ الإخطار مطلوب حتى تتمكن شركات التأمين من التعويض عن الضرر إذا لزم الأمر، بيد أن الأمر مختلف بحسب إحصاءات المكتب، فالإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية "منخفض للغاية" كما يقول مونش. وتعرف السلطات الأمنية الألمانية أن الشركات المتضررة غالبًا ما تمتنع عن الإبلاغ عن هجوم من العالم الافتراضي. والسبب هو الخوف من تشوه السمعة، لأن الهجمات الالكترونية الناجحة يمكن أن تكون علامة على نقص التدابير الوقائية المتبعة من قبل المؤسسة التي تعرضت للهجوم.

من اليمين الوزيرة نانسي فيزر ورييس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة هولغر مونش ووزير داخلية بافاريا يواخيم هيرمان

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن ألمانيا "بلد آمن جدا" رغم ازدياد الجرائم الالكترونية مقابل تراجع الجرائم التقليدية

الجريمة وكورونا

وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات الجريمة في العالم الواقعي، على عكس العالم الافتراضي، استمرت في الانخفاض بفضل الجائحة، فوجود الناس في منازلهم بشكل أطول ساهم في صعوبة عمليات السطو.

ويمكن لمونش أيضا الإبلاغ عن أشياء إيجابية حول معدل التوضيح والكشف لجميع الجرائم المعروفة: 58,7 في المائة تم حلها وهذا يعني رقمًا قياسيًا جديدًا. كما انخفض عدد جميع الجرائم المبلغ عنها في عام 2021 من السرقة البسيطة إلى القتل، بنسبة تقارب خمسة بالمائة.

وهناك بالفعل مؤشرات أولية على التطورات الجديدة في عام 2022. وعليه، فإن عدد الاحتجاجات ضد كورونا والجرائم التي لوحظت، مثل الاعتداء على ساسة محليين أو صحافيين، آخذة جميعها في التراجع. وقال مونش لـ DW: "لقد شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الجرائم منذ فبراير/ شباط، حتى قبل اندلاع حرب أوكرانيا".

وقد ازداد العبء على المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة وشرطة الولايات الـ 16، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وقدوم اللاجئين، والاعتداءات التي قد يتعرضون لها وخاصة النساء والأطفال. ويقول مونش: "لدينا تسع حالات اعتداء جنسي"، وجميعها تقريبا قد وقعت في مراكز إيواء جماعية، وفي هذا السياق أثني على مساعدة المدنيين "حينما يتعلق الأمر باللاجئين".

ظاهرة أخرى تتعلق بغزو أوكرانيا تضعها وزيرة الداخلية نانسي فيزر في الاعتبار: وهي الفعاليات والمظاهرات المؤيدة لغزو روسيا، حيث يظهر الرمز "Z" المرسوم على الدبابات والشاحنات العسكرية الروسية، في تلك الفعاليات والتجمعات. وتوضح الوزيرة الألمانية بأن هذا "يتجاوز عتبة المقبول" وتضيف "نحن نتحقق حاليًا مما إذا كان بإمكاننا حظر شيء ما بهذا الصدد".

مارسيل فورشتناو/ علاء جمعة 

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.

  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.

  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري