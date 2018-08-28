ألمانيا ترفض إدعاءات بوتين حول جورجي قتل في برلين

أكد المحققون الألمان في ملابسات جريمة اغتيال مواطن من جورجيا في برلين، أنهم لا يستبعدون استعانة القاتل بشخص على الأقل لتنفيذ جريمته، وذلك حسبما أوضح ممثل الادعاء العام الاتحادي، أمام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني اليوم الأربعاء (11 كانون الأول/ ديسمبر 2019)، وذلك وفقا لمشاركين في الجلسة التي عقدت بشكل غير رسمي.

وبرر ممثل الادعاء هذه الفرضية بأن المشتبه به بقتل الجورجي وصل إلى برلين قادما من وارسو قبل يوم واحد فقط (من تنفيذ الجريمة)، على أقصى تقدير، وأنه من المستحيل ببساطة أن يستطيع خلال هذه المدة القصيرة معرفة مكان سكن الضحية وعاداته، إضافة إلى التخطيط بشأن المكان الذي سيهرب إليه بعد تنفيذ الجريمة.

كما أوضح ممثل الادعاء الاتحادي أن المحققين لم يعرفوا حتى الآن من الذي دبر للجاني سلاح الجريمة، وهو مسدس من عيار غلوك 26. وكان المشتبه به قد وصل إلى باريس قادما من موسكو، ثم انتقل إلى بولندا ومنها إلى برلين.

شابان يبلغان الشرطة عن المشتبه به

وقال أعضاء لجنة الداخلية بالبرلمان الألماني إنهم علموا بوجود أدلة على قيام جهة استخباراتية بمنح المشتبه به هوية مزورة وقال ممثل الادعاء المكلف بالقضية إن المشتبه به الروسي حصل في سبتمبر/ أيلول عام 2015 على جواز سفر أصلي باسم جديد بعد شهرين من حذف اسمه من لائحة المطلوبين للاشتباه في قيامه بجريمة قتل أخرى.

الروسي المشتبه به في قتل المواطن الجورجي في تيرغارتن في برلين

ونقلت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" أن الوصول إلى المشتبه به والقبض عليه يعود الفضل فيه إلى شابين، شاهداه صدفة وهو متخفيا بارتداء "باروكه" (شعر مستعار) ويرمي دراجة وسلاحا ناريا في نهر "شبريه" بقلب برلين فأبلغا الشرطة، التي ألقت القبض عليه، وهو مسجون حاليا على ذمة التحقيقات، ويلزم الصمت بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

ويتهم الادعاء العام الألماني جهات تابعة للدولة في روسيا أو في الشيشان بتكليف القاتل بالمهمة.

برلين ترفض ادعاءات بوتين

ويُعتقد أن الضحية، وهو جورجي (40 عاما)، قاتل في الشيشان إلى جانب الانفصاليين الشيشانيين، قد تم قتله برصاصة في الرأس من الخلف، في حديقة تيرغارتن، في 23 آب/ أغسطس الماضي.

وفي سياق ذي صلة وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الضحية بأنه "قاطع طريق" و"سفاك دماء". وكان اسم الضحية مدرجا ضمن قائمة ممن تعتبرهم روسيا إرهابيين، وهي القائمة التي سلمها جهاز المخابرات الداخلية الروسي، للسلطات في ألمانيا قبل فترة طويلة، طالبا تسليمهم.

المواطن الجورجي رفض طلب لجوئه إلى ألمانيا

واتهم بوتين ألمانيا بأنها لم تسلم القتيل رغم الطلبات التي قدمتها روسيا، وهو ما نفته الحكومة الألمانية على لسان متحدث باسم وزارة الداخلية، والذي قال إن الحكومة لا تعرف شيئا عن وجود طلبات روسية لتسليم القتيل.

يذكر أن الجورجي القتيل "تورنيكه ك" تقدم بطلب لجوء في ألمانيا ولكن الطلب رفض، كما أنه فشل عام 2018 في شكواه ضد الرفض، مما جعله يتقدم باستئناف، كان لا يزال تحت النظر من قبل المحكمة المعنية.

وتسببت هذه الجريمة في زيادة سوء العلاقات بين ألمانيا وروسيا، حيث تتهم برلين روسيا بعدم التعاون مع المحققين في ألمانيا للكشف عن ملابسات الجريمة، مما جعلت ألمانيا تطرد مؤخرا اثنين من الدبلوماسيين الروس.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)