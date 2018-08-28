 ألمانيا ترفض إدعاءات بوتين حول جورجي قتل في برلين | أخبار | DW | 11.12.2019

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أخبار

ألمانيا ترفض إدعاءات بوتين حول جورجي قتل في برلين

كشف المحققون الألمان عن تفاصيل جديدة في جريمة اغتيال مواطن جورجي في برلين والمعتقل بسببها مواطن روسي، يعود الفضل في الامساك به إلى شابين شاهداه بالصدفة. وعارضت الحكومة الألمانية ادعاءات للرئيس الروسي بوتين بشأن القتيل.

مواطن جورجي اغتيل برصاص عميل روسي، حسبما تشتبه السلطات الألمانية

مواطن جورجي اغتيل برصاص عميل روسي، حسبما تشتبه السلطات الألمانية

أكد المحققون الألمان في ملابسات جريمة اغتيال مواطن من جورجيا في برلين، أنهم لا يستبعدون استعانة القاتل بشخص على الأقل لتنفيذ جريمته، وذلك حسبما أوضح ممثل الادعاء العام الاتحادي، أمام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني اليوم الأربعاء (11 كانون الأول/ ديسمبر 2019)، وذلك وفقا لمشاركين في الجلسة التي عقدت بشكل غير رسمي.

وبرر ممثل الادعاء هذه الفرضية بأن المشتبه به بقتل الجورجي وصل إلى برلين قادما من وارسو قبل يوم واحد فقط (من تنفيذ الجريمة)، على أقصى تقدير، وأنه من المستحيل ببساطة أن يستطيع خلال هذه المدة القصيرة معرفة مكان سكن الضحية وعاداته، إضافة إلى التخطيط بشأن المكان الذي سيهرب إليه بعد تنفيذ الجريمة.

كما أوضح ممثل الادعاء الاتحادي أن المحققين لم يعرفوا حتى الآن من الذي دبر للجاني سلاح الجريمة، وهو مسدس من عيار غلوك 26. وكان المشتبه به قد وصل إلى باريس قادما من موسكو، ثم انتقل إلى بولندا ومنها إلى برلين.

شابان يبلغان الشرطة عن المشتبه به

وقال أعضاء لجنة الداخلية بالبرلمان الألماني إنهم علموا بوجود أدلة على قيام جهة استخباراتية بمنح المشتبه به هوية مزورة وقال ممثل الادعاء المكلف بالقضية إن المشتبه به الروسي حصل في سبتمبر/ أيلول عام 2015 على جواز سفر أصلي باسم جديد بعد شهرين من حذف اسمه من لائحة المطلوبين للاشتباه في قيامه بجريمة قتل أخرى.

الروسي المشتبه به في اغتيال مواطن جوجري في برلين

الروسي المشتبه به في قتل المواطن الجورجي في تيرغارتن في برلين

ونقلت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" أن الوصول إلى المشتبه به والقبض عليه يعود الفضل فيه إلى شابين، شاهداه صدفة وهو متخفيا بارتداء "باروكه" (شعر مستعار) ويرمي دراجة وسلاحا ناريا في نهر "شبريه" بقلب برلين فأبلغا الشرطة، التي ألقت القبض عليه، وهو مسجون حاليا على ذمة التحقيقات، ويلزم الصمت بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

ويتهم الادعاء العام الألماني جهات تابعة للدولة في روسيا أو في الشيشان بتكليف القاتل بالمهمة.

برلين ترفض ادعاءات بوتين

ويُعتقد أن الضحية، وهو جورجي (40 عاما)، قاتل في الشيشان إلى جانب الانفصاليين الشيشانيين، قد تم قتله برصاصة في الرأس من الخلف، في حديقة تيرغارتن، في 23 آب/ أغسطس الماضي.

وفي سياق ذي صلة وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الضحية بأنه "قاطع طريق" و"سفاك دماء". وكان اسم الضحية مدرجا ضمن قائمة ممن تعتبرهم روسيا إرهابيين، وهي القائمة التي سلمها جهاز المخابرات الداخلية الروسي، للسلطات في ألمانيا قبل فترة طويلة، طالبا تسليمهم.

المواطن الجورجي الذي يعتقد أنه قتل برصاص عميل روسي

المواطن الجورجي رفض طلب لجوئه إلى ألمانيا

واتهم بوتين ألمانيا بأنها لم تسلم القتيل رغم الطلبات التي قدمتها روسيا، وهو ما نفته الحكومة الألمانية على لسان متحدث باسم وزارة الداخلية، والذي قال إن الحكومة لا تعرف شيئا عن وجود طلبات روسية لتسليم القتيل.

يذكر أن الجورجي القتيل "تورنيكه ك" تقدم بطلب لجوء في ألمانيا ولكن الطلب رفض، كما أنه فشل عام 2018 في شكواه ضد الرفض، مما جعله يتقدم باستئناف، كان لا يزال تحت النظر من قبل المحكمة المعنية.

وتسببت هذه الجريمة في زيادة سوء العلاقات بين ألمانيا وروسيا، حيث تتهم برلين روسيا بعدم التعاون مع المحققين في ألمانيا للكشف عن ملابسات الجريمة، مما جعلت ألمانيا تطرد مؤخرا اثنين من الدبلوماسيين الروس.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


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