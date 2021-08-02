 ألمانيا ترسل فرقاطة عسكرية لمهمة في المحيطين الهندي والهادئ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.08.2021

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أخبار

ألمانيا ترسل فرقاطة عسكرية لمهمة في المحيطين الهندي والهادئ

أرسلت ألمانيا الفرقاطة "بافاريا" لتشارك في مهمة تدريب في منطقة المحيطين الهندي والهادئ للمرة الأولى منذ حوالي عقدين. وبذلك ستلحق ألمانيا بدول غربية أخرى في توسيع نطاق وجودها العسكري بالمنطقة وسط قلق إزاء طموحات الصين.

أكثر من 200 عسكري على متن السفينة الحربية الألمانية بايرن

أكثر من 200 عسكري على متن السفينة الحربية الألمانية "بايرن"

أرسلت ألمانيا فرقاطة عسكرية الاثنين (الثاني من آب/أغسطس 2021) في أول مهمة لها منذ قرابة 20 عاما في حوض المحيطين الهندي والهادئ، ما قد يضر بعلاقاتها الحساسة أصلا مع الصين.

وأبحرت السفينة العسكرية "بافاريا" البالغ طولها 139 مترا وعلى متنها أكثر من 200 جندي، من ميناء فيلهلمسهافن في مهمة مدتها ستة أشهر لتعزيز الوجود الألماني في المنطقة إلى جانب حلفائها، خصوصا الأمريكيين.

مختارات

أعربت الصين عن رفضها لمزاعم الولايات المتحدة بأنها "تعزل" نفسها بسبب النزاعات الاقليمية في بحر الصين الجنوبي. وكانت واشنطن وصفت أنشطة الصين البحرية بـأنها "عزل للذات"، محذرة من "سور عظيم من العزلة" في المنطقة.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بكين "لن تقبل أي اقتراح أو تصرف" يستند إلى حكم محكمة دولية ضد مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي. وشدد على أن جزر بحر الصين الجنوبي تتبع الأراضي الصينية منذ العصور القديمة.

كشف صحفيون تفاصيل الإجراءات القمعية التي يخضع لها الأيغور في الصين. ومدير جمعية الشعوب المهددة بالانقراض، ديليوس، وفي حديث مع DW يرى في ذلك دليلا على وجود مخطط شامل لبكين.

يسارع الاتحاد الأوروبي الزمن لتقديم تبرعات أكبر بلقاحات كورونا لدول جنوب شرق آسيا في إطار ما بات يعرف بـ "دبلوماسية اللقاحات". بيد أن هذه الخطوة تأتي متأخرة بالنظر إلى ما يفعله المنافسون الكبار كالولايات المتحدة والصين.

أدانت الولايات المتحدة وحلفائها ماوصفوه بالأنشطة الإلكترونية "الخبيثة" التي تقوم بها بكين متهمين إياها بالوقوف خلف القرصنة واسعة النطاق التي استهدفت مجموعة مايكروسوفت، لكن الصين نفت الاتهامات بشدة.

وستمر الفرقاطة خلال رحلتها عبر سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا. ويفترض أن تمر أيضا في بحر الصين الجنوبي، وهو طريق رئيسي للتجارة البحرية العالمية ومنطقة غنية بالموارد الطبيعية، تطالب بها بكين، إلا أن الكثير من الدول المجاورة منها الفيليبين وماليزيا وبروناي وفيتنام، ترفض تلك المطالبات، بدعم من واشنطن.

وفي استعراض للقوة ضد المطالب الصينية، تنفذ البحرية الأمريكية بانتظام ما يسمى بعمليات "حرية الملاحة" عبر تسيير سفن قرب بعض الجزر المتنازع عليها في المياه.

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وأوضحت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور قبل إبحار السفينة، أن مهمة البعثة الألمانية تقضي في المساهمة في استقرار المنطقة واحترام القانون الدولي، معتبرة أن "الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ هو أمننا أيضا" ووصفت المهمة بأنها "خطوة كبيرة وإيجابية".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" دورنا في منطقة المحيط  الهادئ والهندي لا يعني أننا نقف في مواجهة شيء أو شخص ما بل يعني أن  نقف معا بصورة مشتركة من أجل شيء ما"، مؤكدة على أن "المسألة تتعلق بالعمل المشترك من أجل حل الصراعات المحتملة بشكل سلمي وتشاركي". 

وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور

وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور قالت إن مهمة البعثة الألمانية تقضي المساهمة في استقرار المنطقة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "نريد أن نتولى مسؤوليتنا في فرض قانون دولي" في المنطقة.

والأسبوع الماضي، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لسنغافورة أن مطالبات بكين المتزايدة في بحر الصين الجنوبي "لا أساس لها في القانون الدولي".

وتتحفظ ألمانيا عادة في الانخراط عسكريا على الصعيد العالمي، وقد طالبت في أحيان كثيرة بأن تكون العلاقات أقل تصادمية مع الصين. لكن اللهجة تغيرت في برلين.

وقرر الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس، مجموعة من العقوبات ضد الصين لانتهاكها حقوق الإنسان على خلفية معاملتها أقلية الأويغور المسلمة. وردت بكين بفرض عقوبات على شخصيات أوروبية.

وتهدد هذه المسألة اتفاق الاستثمار الصيني-الأوروبي الذي أبرم في نهاية العام 2020.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Bildergalerie Non Verbale Kommunikation China Deutschland

    لغة الجسد: لقاءات ألمانية صينية

    حركة معتادة من المستشارة الألمانية

    منذ سنوات يلاحظ المرء أحيانا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تشكل بابهام وسبابة يديها الاثنين مثلثا. الخبير في علوم السلوكيات أولرش زولمان يرى أن ميركل تحاول من خلال هذه الحركة خلق بعض الهدوء خاصة في المواقف الصعبة.

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    لغة الجسد: لقاءات ألمانية صينية

    إظهار القليل من العواطف

    المستشارة الألمانية لا تظهر الكثير مما يجول في خاطرها أو بداخلها وتحاول أن تخفيها من خلال تقاسيم وجه جامدة بعض الشيء. الخبير في السلوكيات أولريش زولمان يحلل تقاسيم وجه وين جياباو ويقول إن "ابتسامته مصطنعة" ذلك أنه لا يحرك الجزء الأعلى من وجهه. ويرى أن هذه "الابتسامة المصطنعة" تكاد تكون لدى كل السياسيين الصينيين "وكأنهم يؤدون مهمة إجبارية فرضت عليهم"، على ما يقول.

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    لغة الجسد: لقاءات ألمانية صينية

    ثقة بالنفس وشخصية قوية

    تبدو المستشارة الألمانية خلال مشيها إلى جانب رئيس الوزراء الصيني السابق أمام الموكب العسكري، واثقة من نفسها. ويرى زولمان أن لغة جسدها تجعلها تبدو إلى جانب وين جياباو وكأنها الشخصية المهيمنة على الصورة. ويركز زولمان خلال تحليله على التفاصيل الصغيرة، بحيث يرى أن ميركل تمشي أمام جياباو ببعض السنتمترات، ما يجعل مشيتها أكثر ديناميكية وقوة.

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    لغة الجسد: لقاءات ألمانية صينية

    خجل أمام الصحافييين؟

    في افتتاح معرض هانوفر الدولي عام 2012 يبدو رئيس الورزاء الصيني وكأنه "صبي خجول"، بحسب تعبير خبير السلوكيات أولريش زولمان. ويرى أن ذلك يظهر بسحب جياباو كتفيه إلى الوراء وعدم تحريك ذراعية، كما أن نظراته غير موجهة للصحفيين.

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    لغة الجسد: لقاءات ألمانية صينية

    مخاوف من الثقافة الغربية؟

    عندما زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع رئيس الوزراء الصيني آنذاك شركة فولكسفاغن لصنع السيارات في مدينة فولفسبورغ الألمانية، دعا رئيس مجلس الإدراة جياباو للمس إحدى سيارات فولكس فاغن. وكان الأخير خجولا ومترددا حينها ولم يلمس إلا باب السيارة لفترة قصيرة جدا. هذا الموقف حلله خبير السلوكيات بأن جياباو يبدو وكأنه "يخشى الاقتراب من الثقافة الغربية".

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    لغة الجسد: لقاءات ألمانية صينية

    بين عدم الثقة بالنفس والقوة في الشخصية

    يدرس الباحث في السلوكيات منذ سنوات تصرفات المستشارة الألمانية ويرى أن لغة جسدها أحيانا تظهرها وكأنها "تتعثر أثناء مشيها وغير واثقة من رجليها". وفي الوقت نفسه تظهر ميركل، وخاصة في الفترة الأخيرة، وكأنها كلها حيوية ونشاط.

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    لغة الجسد: لقاءات ألمانية صينية

    الانضباط الذاتي

    غالباً ما يسحب وين جياباو رأسه غلى الأسفل، وكأنه يريد أن يخفيه بين كتفيه. وبما أنه كثيرا ما يفعل ذلك يعتقد الباحث في السلوكيات أولريش زولمان أن ذلك ربما يكون "إشارة على الانضباط الذاتي". ةغالياً ما تشبك ميركل يديها أمامها على شكل مثلث.

    الكاتب: يون يان/ ش.ع


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