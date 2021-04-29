 ألمانيا ترد على قرار المغرب: الاتهامات لا تستند إلى أيّ أساس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.05.2021

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ألمانيا ترد على قرار المغرب: الاتهامات لا تستند إلى أيّ أساس

بعد تصعيد مغربي ضد برلين على خلفية ملفات مثيرة للجدل، قالت الخارجية الألمانية إن القرار المغربي "مؤسف" ولم يكن "مناسبا". وكررت برلين توضيح موقفها بخصوص نزاع الصحراء.

هايكو ماس وناصر بوريطة

مؤتمر سابق بين وزيري خارجية البلدين

وصفت الخارجية الألمانية قرار المملكة المغربية باستدعاء سفيرتها في برلين لأجل التشاور بـ"المؤسف"، و"غير العادي" والذي يبقى من وجهة نظر الخارجية الألمانية "إجراءً غير مناسب لأجل تسوية أزمة ديبلوماسية" وفق ما صرح به متحدثة باسم الخارجية في برلين.

مختارات

بعد "صدمة" رسالة وزير الخارجية المغربي المسرّبة التي توجه مؤسسات ومصالح الحكومة المغربية إلى تعليق اتصالاتها بالسفارة الألمانية ومؤسسات التعاون والتبادل الألمانية بالمغرب، حان وقت قراءة تداعياتها على علاقات البلدين.

تصعيد جديد في التوتر السياسي بين المغرب وألمانيا. فبعد شهرين من الأمر بعدم التعامل مع السفارة الألمانية، أقدم المغرب الآن على خطوة أخرى، حيث استدعى سفيرته في برلين للتشاور، معلنا أسباب ذلك في بيان، أثار استغراب ألمانيا.

تحدثت مراسلة من الخارجية المغربية عن وجود "سوء تفاهمات عميقة" بين الرباط وبرلين دفعت بالأولى إلى تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية لديها. ولم يصدر تعليق من ألمانيا حول الموضوع.

وتابعت المتحدثة في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الجمعة (السابع من مايو/آذار 2021) أن الحكومة الفيدرالية الألمانية طالبت الجانب المغربي بتوضحيات حول سبب اتخاذ هذا الإجراء. كما قالت إن "الاتهامات وطبيعة الكلمات" الواردة في بيان الخارجية المغربية "لا تستند إلى أيّ أساس".

وأضافت المتحدثة أن التطورات الأخيرة "مؤسفة لأن الحكومة الفيدرالية حاولت كثيراً أن تخلق حوارا بناءً".

وحددت الخارجية المغربية في بيانها ثلاثة أسباب للخطوة الأخيرة، أولها موقف ألمانيا من نزاع الصحراء الغربية، والثاني يخص ملف معتقل مغربي-ألماني سابق، والثالث يخصّ الدور الإقليمي للمغرب.

وحول موضوع الصحراء الغربية، قالت المتحدثة إن موقف الحكومة الألمانية سيبقى كما هو، ولم تشر المتحدثة إلى بقية النقاط الخلافية.

وترى برلين أن وضع الصحراء الغربية لم يتم توضيحه، وهو ما يجب القيام به من خلال مسار تفاوضي كما سبق للخارجية الألمانية أن أوضحت سابقا، فيما يضغط المغرب لأجل اعتراف دولي بسيادته على الإقليم.

وكان المغرب قد قرر قبل أسابيع تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية والمنظمات الألمانية دون ذكر رسمي للأسباب، وردت برلين حينها بدعوة السفيرة المغربية في برلين للقاء عاجل.

ا.ع/ع.ش ( أ ف ب، DW)

مشاهدة الفيديو 21:29

مسائية DW: العلاقات الألمانية المغربية.. أمام أزمة حقيقية؟

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