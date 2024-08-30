ألمانيا ترحل 28 مواطنا أفغانيا "جميعهم مدانون بارتكاب جرائم"

قالت برلين إنها قامت بأول عملية ترحيل لمواطنين أفغان بلادهم منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة و"جميعهم مدانون بارتكاب جرائم". ومصادر صحفية تتحدث عن ترحيل 28 شخصا على متن الخطوط القطرية، وأن العملية تمت بوساطة الدوحة.

قالت ألمانيا إنها نفذت اليوم الجمعة (30 أغسطس / آب 2024) أول عملية ترحيل لمواطنين أفغان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس / آب 2021. وأوضح الناطق باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت في بيان: "هؤلاء مواطنون أفغان، وجميعهم مدانون بارتكاب جرائم ولا يحق لهم البقاء في ألمانيا وقد صدرت بحقهم أوامر ترحيل".

وذكر هيبيشترايت أن الحكومة الألمانية بذلت جهودا كبيرة في الأشهر الأخيرة لضمان إمكانية استئناف عمليات الترحيل في مثل هذه الحالات ودعمت الولايات المعنية بهذا الشأن.

وأضاف هيبيشترايت: "في ضوء الظروف الصعبة المعروفة، طلبت ألمانيا من شركاء إقليميين محوريين الدعم من أجل جعل عملية الترحيل ممكنة... الحكومة الألمانية ممتنة للغاية لهذا الدعم".

وأكد المتحدث أن الحكومة الألمانية تلتزم بتنفيذ مثل هذه العمليات، مؤكدا أن المصالح الأمنية لألمانيا تفوق مصالح حماية المجرمين والأشخاص الخطرين.

وأقلعت طائرة ترحيل إلى أفغانستان من مطار لايبزيغ/هاله الألماني صباح اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المحلية في ولاية سكسونيا الألمانية.

ترسيع ترحيل المجرمين الأجانب في ألمانيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأكد مسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) معلومات أوردتها أولا مجلة "دير شبيغل"، والتي تفيد بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية أقلعت من مطار لايبزيغ باتجاه كابول في الساعة 6:56 صباح اليوم الجمعة وعلى متنها 28 أفغانيا.

وقالت المجلة أن العملية كانت نتيجة شهرين من "المفاوضات السرية" التي عملت فيها قطر كوسيط بين برلين وسلطات طالبان.

ويوجد 28 "مجرماً أفغانياً" على متن الطائرة من طراز بوينغ 787، والذين تم إحضارهم إلى لايبزيغ من ولايات مختلفة. وقد نظمت حملة الترحيل وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية.

وكانت ألمانيا أوقفت عمليات الترحيل إلى أفغانستان وأغلقت سفارتها في كابول بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

وتأتي عملية الترحيل هذه فيما تواجه الحكومة الألمانية دعوات متزايدة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق طالبي اللجوء الخطرين والمدانين، عقب سلسلة من الجرائم التي ارتكبها مهاجرون مشتبه بهم.

وذكرت ألمانيا في يونيو حزيران أنها تدرس إعادة عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان الذين يشكلون تهديدا أمنيا إثر مقتل الشرطي بمدينة مانهايم.

ع.م / ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب، رويترز)