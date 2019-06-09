 ألمانيا.. ترجيح وجود ″تطرف يميني″ وراء مقتل مسؤول داعم للاجئين | أخبار | DW | 17.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا.. ترجيح وجود "تطرف يميني" وراء مقتل مسؤول داعم للاجئين

رجح الادعاء الاتحادي وجود "خلفية يمينية متطرفة" وراء مقتل المسؤول المحلي فالتر لوبكه، المعروف بمواقفه المؤيدة لاستقبال اللاجئين. الادعاء العام تولى التحقيق في القضية بعد توقيف مشتبه به معروف بميوله اليمينية المتطرفة.

Deutschland Trauerfeier für Walter Lübcke, Kasseler Regierungspräsident (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

صورة من الأرشيف لجنازة فالتر لوبكه

قال المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي، ماركوس شميت، في تصريح صحفي اليوم الاثنين (17 حزيران/ يونيو 2019) إن المحققين ينطلقون من فرضية وجود "خلفية يمينية متطرفة"، في جريمة إطلاق النار على فالتر لوبكه حاكم مقاطعة كاسل بولاية هيسن بغرب ألمانيا. جاء ذلك بعد يوم تولي الادعاء العام في كالسروه التحقيقات في ملف لوبكه.

بيد أن شميت أكد في المقابل على أنه "لا يوجد دليل قاطع على أن المشتبه به عضو في جماعة يمينية إرهابية". وأوضح أن المحققين يستندون في ذلك إلى دراسة السيرة السابقة للمشتبه به الذي تم القبض عليه في إطار التحقيقات وتصريحات سابقة له.

مختارات

يشار إلى أن الادعاء العام الاتحادي يحقق في الجرائم التي ترتكبها جماعات إرهابية، ولكنه يمكن أن يتولى أيضاً التحقيق في الجرائم التي يرتكبها أفراد، إذا كانت القضية ذات "أهمية خاصة" بسبب مدى انتهاك القانون فيها والتأثيرات الناتجة عنها.

يذكر أن قوات خاصة ألقت القبض على شخص (45 عاماً) في كاسل أول أمس السبت. وقال متحدث باسم النيابة الاتحادية أن الشخص المشتبه به ألماني ويدعى "شتيفان ي."، وهو منذ أمس الأحد رهين الحبس الاحتياطي بتهمة الاشتباه في ارتكاب جريمة قتل. وأوضح المحققون أن إلقاء القبض على الرجل جاء بناء على تحليل للحامض النووي .(DNA) 

وعثر على فالتر لوبكه (65 عاماً)، قتيلاً في الثاني من حزيران/يونيو على شرفة منزله في فولفغاغن في ضواحي كاسل (على بعد نحو 160 كلم شمال شرق فرانكفورت)، وتبين أنه قتل برصاصة أطلقت عليه عن قرب، حسب الشرطة.

ويذكر أن لوبكه، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة ميركل، والذي ترأس حكومة مركز ومدينة كاسل على مدى عشر سنوات، كان مسؤولاً عن إنشاء مراكز استقبال اللاجئين في عام 2015، كما أنه كان تحت حراسة الشرطة بسبب تلقيه تهديدات بالقتل، حسبما ذكرت القناة الألمانية الأولى (ARD).

أ.ح/خ.س (د ب أ، ا ف ب)

مشاهدة الفيديو 55:59

كوادريغا - عنف اليمين المتطرف يهدد ألمانيا - ما الحل؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كوادريغا - عنف اليمين المتطرف يهدد ألمانيا - ما الحل؟  

مواضيع ذات صلة

Walter Lübcke ist tot

إطلاق سراح مشتبه به في مقتل سياسي ألماني داعم للاجئين 09.06.2019

بعد استجوابه لساعات تمّ إطلاق سراح رجل تمّ القبض عليه أمس للاشتباه بصلة له في قضية مقتل السياسي من حزب ميركل، فالتر لوبكه، الذي تعرض للسخرية والإهانة، بعد موته، من قبل يمينيين متطرفين بسبب مواقفه الداعمة للاجئين.

Walter Lübcke ist tot

ألمانيا: احتجاز شخص على خلفية مقتل مسؤول محلي 08.06.2019

هز مقتل فالتر لوبكه، المسؤول المحلي في مدينة كاسل بولاية هيسن الوسط السياسي الألماني. ورغم أن التحقيقات لم تسفر بعد عن معرفة دوافع الجريمة، اكتفت الشرطة بالقول إنها تحتجز شخصا بشكل مؤقت على خلفية إطلاق النار على لوبكه.

Deutschland Bundespräsident Steinmeier

شتاينماير يدين ردود الفعل اليمينية على مقتل مسؤول محلي 05.06.2019

أدان الرئيس الألماني شتاينماير ردود الفعل على مقتل مسؤول محلي بمدينة كاسل. وكان فالتر لوبكه، المسؤول عن إنشاء مراكز استقبال اللاجئين عام 2015، قد تعرض بعد مقتله للإهانة والسخرية من قبل يمينيين متطرفين على وسائل التواصل.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  