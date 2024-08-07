ألمانيا.. تراجع في طلبات اللجوء وفيزر تعتبره نجاحا لسياستها

تم نشر أعداد طلبات اللجوء لشهر يوليو في المانيا ولوحظ وجود تراجع مقارنة مع ما سجل في نفس الفترة من العام الماضي. وزيرة الداخلية فيزر تعتبر أن الانخفاض المسجل في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام يُعد نجاحًا لسياستها.

رغم تراجع أعداد طلبات اللجوء في الأشهر السبعة الأولى لهذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفع عدد طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا في شهر تموز/ يوليو 2024 بالمقارنة مع الشهر السابق عليه، وذلك وفق تقرير نشر اليوم الأربعاء (السابع من آب/ أغسطس 2024).

وأعلن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين أنه لوحظ مع ذلك انخفاض عدد هذه الطلبات إذا ما قورن بعددها في نفس الشهر من العام الماضي. وأفاد المكتب بأن 18 ألفا و503 أشخاص قدموا طلبات لجوء لأول مرة في الشهر الماضي، مقابل 16 ألفا و733 شخصا في حزيران/ يونيو.

وكان عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على الحماية في ألمانيا وصل إلى 23 ألف شخص في تموز/يوليو 2023.

ووصل إجمالي عدد الأشخاص الذي قدموا طلبات لجوء لأول مرة في ألمانيا في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى ما يقرب من 140 ألف شخص بتراجع بنسبة 19.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2023.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن "الأرقام الحالية تظهر أن تدابيرنا لتقييد الهجرة غير المنظمة تؤتي ثمارها". وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "لقد عملنا على توفير وضوح جديد في سياسة الهجرة"، مشيرة في هذا الصدد إلى الزيادة في عدد عمليات الترحيل.

عمليات تفتيش على الحدود الألمانية النمساوية صورة من: Revierfoto/dpa/picture alliance

وقالت فيزر إن ألمانيا تقدم الحماية لأشخاص من الحروب والإرهاب، ولكن على من لا يحتاج إلى هذه الحماية أن يغادر ألمانيا.

وأوضحت الوزيرة أن عمليات التفتيش على الحدود الداخلية التي أمرت بها قطعت الطريق على المهربين، وتابعت أن هذه الإجراءات تهدف أيضا إلى تنفيذ الإصلاح الذي تم إقراره لنظام اللجوء الأوروبي المشترك بأسرع ما يمكن.

ولفتت فيزر إلى أن المفتاح للحد الفعال من الهجرة غير المنظمة هو وجود رقابة فعالة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتوزيع عادل لطالبي اللجوء في أوروبا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كانت فيزر أمرت بإجراء عمليات تفتيش ثابتة على حدود ألمانيا البرية مع جمهورية التشيك وبولندا وسويسرا، وأخطرت المفوضية الأوروبية بذلك. أما على الحدود البرية مع النمسا، فتجرى عمليات التفتيش الثابتة منذ عام 2015.

وتم تمديد هذه الإجراءات عدة مرات للحد من الهجرة غير المنظمة ومكافحة الجرائم المتعلقة بالتهريب. وتطبق ألمانيا إجراءات التفتيش الثابتة بشكل مؤقت على الحدود مع سويسرا وجمهورية التشيك وبولندا حاليا حتى 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ومع النمسا حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يتم حاليا أيضا إجراء عمليات تفتيش على الحدود مع فرنسا في سياق الألعاب الأولمبية في باريس.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)