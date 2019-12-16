 ألمانيا- تراجع عدد عمال الصناعة وميركل تعقد قمة ″جذب العمالة الماهرة″ | أخبار | DW | 16.12.2019

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أخبار

ألمانيا- تراجع عدد عمال الصناعة وميركل تعقد قمة "جذب العمالة الماهرة"

تراجع عدد العاملين بقطاع الصناعات الألمانية للمرة الأولى منذ نهاية 2010. وتعقد المستشارة ميركل وممثلو قطاع الصناعة والنقابات العمالية والهيئات السياسية قمة لبحث سبل تطبيق قانون جذب العمالة الماهرة.

Deutschland Ingenieur geht am durch eine Anlage zur Schlackebadvergasungin in Freiberg (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

يعقد ممثلو القطاعات الاقتصادية والنقابات والحكومة الألمانية مؤتمر "جذب العمالة الماهرة" في مكتب المستشارية في برلين مساء اليوم الإثنين (16 ديسمبر/ كانون الأول 2019).

ويسعى المشاركون في القمة لبحث أفضل السبل لتنفيذ قانون جذب العمالة الماهرة المتخصصة، على أرض الواقع. ويدور الحديث في القمة حول أي المتخصصين المطلوبين على وجه التحديد في ألمانيا، والبلدان التي ينتمون إليها من خارج الاتحاد الأوروبي وكيفية دمجهم هنا في ألمانيا.

وبعد ختام القمة، ستعقد المستشارة أنغيلا ميركل ووزير الاقتصاد الاتحادي بيتر التماير وممثلون عن مجتمع الأعمال والنقابات العمالية مؤتمرا صحفيا.

يذكر أن سريان القانون الجديد سيبدأ في أول مارس/ آذار العام 2020.

تراجع عدد عمال الصناعة

مختارات

قانون الهجرة الجديد سيدخل في أذار/ مارس المقبل حيز التنفيذ، ولتسهيل تطبيق امتيازات هجرة الأيدي العاملة المتخصصة إلى البلاد، يتم تنظيم قمة متخصصة في ديوان المستشارية برعاية ميركل لدراسة سبل جذب قوى عاملة ماهرة أجنبية. (14.12.2019)

بدأت اليابان مؤخرا برنامجا لاستقبال العمال المهاجرين، وكذلك تريد الولايات المتحدة أن تحصر برنامجها للهجرة في العمالة المؤهلة، فكيف أضحت كندا، ذات التقاليد العريقة في الهجرة، إحدى أبرز التجارب الناجحة؟ (01.11.2019)

ومن جهة أخرى، كشف المكتب الاتحادي للإحصاء عن تراجع طفيف في عدد العاملين في قطاع الصناعات الألمانية للمرة الأولى منذ كانون أول/ ديسمبر في عام 2010. وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الإثنين، كان هناك نحو 5.7 مليون شخص يعملون في مؤسسات صناعات تحويلية، كل منها يعمل به 50 عاملا أو أكثر في نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح المكتب أن هذا العدد يقل عما كان عليه قبل عام بإجمالي 9 آلاف شخص أي ما يعادل 0.2 بالمئة.

وأشار المكتب إلى أن التراجع في أعداد العاملين، شمل قطاع صناعة السيارات، وكذلك لدى مصانع المنتجات المطاطية والبلاستيكية. وفي المقابل زاد عدد العاملين في قطاع معدات معالجة البيانات والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

ص.ش/ح.ز (أ ف ، ب /د ب أ)

  • عاملة في مصنع فولكسفاغن في مدينة فولفسبورغ

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    شبكة واسعة النطاق

    ما هو حال الاقتصاد الألماني دون قطاع صناعة السيارات؟ فإذا جمعنا عدد الشركات الموردة فقط والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة السيارات وتشغل أكثر من 20 عاملا، فإن العدد يصل إلى 1300 شركة.

  • مصنع فورد لصناعة السيارات في كولونيا

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    توفير الكثير من فرص العمل

    يعمل حوالي 828 ألف شخص في صناعة السيارات. بعبارة أخرى: كل واحد من سبعة أشخاص يعملون في مجال الصناعة في ألمانيا يجني نقوده من قطاع صناعة السيارات.

  • تصدير السيارات عبر ميناء بريمن

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    أرقام مدهشة

    عام 2016 بلغت إيرادات شركات صناعة السيارات الألمانية 407 مليار يورو، 63% منها جاءت من الزبائن خارج ألمانيا.

  • محرك لفولكسفاغن

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    مع فضيحة فولكسفاغن بدأ غروب محركات الديزل

    بعد أن اعترفت فولكسفاغن بالتلاعب بمستوى الانبعاث في سياراتها ذات محركات الديزل، لم يعد الزبائن يقبلون على شراء تلك السيارات.

  • ازدحام مروري في هامبورغ

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    نسبة السيارات ذات محركات الديزل انخفضت

    حسب إحصاءات جديدة، فإن نسبة عدد السيارات ذات محركات الديزل انخفضت إلى أقل من 45%، في أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.

  • إنتاج السيارات في ألمانيا مستمر بمستوى جيد رغم فضائح التلاعب.

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    لكن النتائج بقيت مستقرة

    ولكن الفضائح لم يكن لها تأثير على إنتاج السيارات. منذ حوالي ثلاث سنوات والانبعاثات المرتفعة ثابتة، ولكن سنوياً يتم إنتاج 5,7 مليون سيارة. قبل خمس سنوات كان هذا العدد 4,1 مليون سيارة.


مختارات

قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

رغم الفضائح الكثيرة التي تورطت بها شركات صناعة السيارات الألمانية، إلا أنه لا يمكن التهكم بها، لأنها تشكل قطاعا استراتيجيا في الاقتصاد. جولة مصورة في عالم صناعة السيارات في ألمانيا وأهمية هذا القطاع الصناعي في البلاد. (02.08.2017)  

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