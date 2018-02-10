ألمانيا - تراجع عدد الهجمات على مراكز ايواء اللاجئين

منذ كانون الثاني/ يناير حتى نهاية أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، ارتكبت 110 جرائم بحق مراكز إيواء اللاجئين. وهذا يعني عمليا، حصول هجوم من نوع ما على مراكز إيواء اللاجئين بمعدل كل يومين ونصف اليوم.
تناقص عدد الهجمات على مراكز إيواء اللاجئين هذا العام إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كشف عن ذلك تقرير صدر عن صحيفة "نويه اوزنابروكر تسايتونغ" وظهرت فيه أعداد الجرائم المشار إليها طبقا للمكتب الإتحادي مكافحة الجريمة BKA. الأعداد المشار إليها بلغت 100 جريمة للأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
في هذا السياق، وفيما وصل عدد الجرائم المرتكبة للربع الأول من عام 2017 إلى 80 جريمة، انخفض العدد هذا العام إلى 36 جريمة لنفس الفترة. وطبقا للصحيفة، فإنّ هذه الأرقام الأولية تشمل الولايات، وفي العادة تضاف أرقام أخرى لاحقاً لهذه الأرقام.
من مجموع 110 جريمة، ارتكبت 108 جريمة من قبل عناصر يمنية متطرفة، أو من أشخاص ذوي خلفيات يمينة متشددة طبقا للمكتب الإتحادي مكافحة الجريمة. أعداد الجرائم شملت، 38 حالة إحداث ضرر في الممتلكات، 34 حلة كتابة غرافيتي ودعاية يمينية، وفي بعض الأحيان شملت الحالات أعمال عنف وأفعال تحريض.
ولمجمل عام 2017، سجلت السلطات 312 جريمة استهدفت مراكز إيواء اللاجئين، فيما بلغ الرقم الاجمالي لعام 2016 نحو 995 جريمة، وفي عام 2015 بلغ الرقم 1031 جريمة في أوج أزمة تدفق اللاجئين.
م.م/ م.س( د ب أ، ك ن ا)
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