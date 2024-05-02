ألمانيا: تراجع عدد المواليد والزيجات لأدنى مستوى منذ 2013

انخفض عدد المواليد والزيجات في ألمانيا إلى أدنى مستوى له خلال عقد من الزمان، خاصة في الجزء الشرقي من البلاد.

تراجع عدد المواليد والزيجات في ألمانيا خلال العام الماضي إلى أدنى مستوى له خلال سنوات، وفقًا للأرقام الأولية التي نشرها اليوم الخميس (الثاني من مايو/ أيار 2024) مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن.

ففي عام 2023 وُلد حوالي 693،000 طفل في ألمانيا ، وهو أدنى مستوى منذ عام 2013، وفقًا للأرقام. وانخفض العدد بنسبة 6.2% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث تم تسجيل 738،819 مولودًا.

وفي شرق ألمانيا، انخفض عدد المواليد في عام 2023 بنسبة 9.2% مقارنة بالعام السابق له، من 86،227 مولود إلى حوالي 78،300 - وهو انخفاض حاد مقارنة بغرب ألمانيا، حيث انخفض عدد المواليد بنسبة 5.9% من 616،863 مولود إلى حوالي 581،000.

وفي مارس/ آذار، أعلن المعهد الاتحادي للبحوث السكانية (BiB) أن معدل المواليد في ألمانيا انخفض من 1.57 طفل لكل امرأة في عام 2021 إلى حوالي 1.36 في خريف عام 2023.

وفي الوقت نفسه، زاد عدد سكان ألمانيا بمقدار 300 ألف شخص على مدار عام 2023، مدفوعًا بالهجرة، وفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي. وقال المكتب إنه في نهاية عام 2023، بلغ إجمالي عدد سكان ألمانيا 84.7 مليون نسمة.

تغيرات في تركيبة المواليد خلال الفترة من 2013 إلى 2023

من بين جميع المواليد في ألمانيا في عام 2023، كان 46.5% من المواليد يمثلون الطفل الأول لأمهاتهم، و34.8% الطفل الثاني، و18.7% الطفل الثالث وما بعده.

وبإجراء مقارنة طويلة الأمد مع عام 2013، فقد حدثت تغيرات كبيرة في تركيبة المواليد. في ذلك الوقت، مع عدد مماثل من إجمالي المواليد، كان 49.4٪ من المواليد يمثلون الطفل الأول لأمهاتهم، و34.4٪ الطفل الثاني، و16.1٪ الطفل الثالث وما بعده.

ومن ثم، فقد انخفضت خلال الفترة من 2013 إلى 2023 نسبة الولادات للطفل الأول، في حين ارتفعت نسبة الولادات للطفل الثالث والأبناء اللاحقين.

ووفقا للمكتب الإحصائي الاتحادي، تلعب الأمهات صاحبات الجنسيات الأجنبية دورا هاما في الاتجاه نحو المزيد من الولادات للطفل الثالث والأبناء اللاحقين.

الزيجات أيضا تتراجع

وتراجعت أيضًا أعداد الزيجات في عام 2023 بنسبة 7.6٪ مقارنة بالعام السابق له، لتصل إلى حوالي 361،000 زيجة. بينما كان عدد الزيجات في ألمانيا في عام 2022 يبلغ 390،743 زيجة.

ووفقًا للأرقام، كان هذا ثاني أدنى عدد للزيجات منذ بدء التسجيلات في عام 1950. فقط في عام 2021 شهدت ألمانيا أقل عدد من الزيجات بـ 357،785 زيجة، وقد تأثر ذلك العام بشدة بالقيود المفروضة نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

وكان انخفاض عدد الزيجات في شرق ألمانيا على نحو أكثر حدة من غربها، حيث انخفض بنسبة 9.1٪ من 56،971 زيجة في عام 2022 إلى حوالي 51،800 زيجة في عام 2023. أما في غرب ألمانيا، فقد انخفض العدد بنسبة 7.4٪ من 321،431 إلى حوالي 297،700.

ومن بين الزيجات البالغ عددها 361،000 على مستوى البلاد، كانت حوالي 351،800 زيجة بين رجل وامرأة، وكان 9،200 زيجة بين شركاء من نفس الجنس.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، ك ن أ)