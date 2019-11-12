ألمانيا تدين إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

أدانت الحكومة الألمانية الهجمات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل من قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في العاصمة برلين الثلاثاء (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019): "ليس هناك أي مبرر للعنف ضد مدنيين أبرياء".

وجاء في بيان الخارجية الألمانية حول الوضع في إسرائيل وقطاع غزة، الذي نشره المركز الألماني للإعلام بالقاهرة التابع للخارجية الألمانية على صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم: "تشعر الحكومة الألمانية بقلق بالغ إزاء الوضع في جنوب إسرائيل وقطاع غزة، ففي أعقاب العملية الإسرائيلية ضد بهاء أبوالعطا، القيادي بالمنظمة الإرهابية "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" في قطاع غزة، تم في الساعات الأخيرة إطلاق أكثر من مائة صاروخ من غزة على المدن الإسرائيلية. ونحن ندين بشدة إطلاق الصواريخ، حيث لا يوجد مبرر للعنف ضد المدنيين الأبرياء".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في برلين قائلاً: "التعقل والمساعي الجادة من أجل تخفيف حدة التصعيد يجب أن يكون لهما الأولوية العليا في الوضع الراهن الهش". وأضاف أن الحكومة الاتحادية تدعو إلى ضبط النفس بأقصى درجة ممكنة وكذلك إلى إنهاء العنف، وأشار إلى "أننا ندعم بالطبع مساعي الوساطة من جانبي مصر والأمم المتحدة".

ص.ش/ ي.أ (د ب أ، رويترز)