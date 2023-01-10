 ألمانيا تدعو لتشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن حرب أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.01.2023

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ألمانيا تدعو لتشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن حرب أوكرانيا

قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن من الممكن التفكير في تشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الحرب على أوكرانيا. وفيما شدد الوزير على ضرورة "محاسبة من بدأ هذه الحرب"، إلا أنه أقر بصعوبة ذلك على المدى القصير.

ارتفع عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي على مجمع سكني في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا، الصورة.

وزير العدل الألماني: "يجب محاسبة كل من بدأ هذه الحرب الدموية، ويجب أن نفكر في طرق جديدة من أجل تحقيق هذا".

دعا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، إلى ملاحقة قانونية أكثر حزما للمسؤولين عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

مختارات

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) اليوم الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2023) إن من الممكن التفكير في تشكيل محكمة خاصة كوسيلة أسرع وأكثر توجها نحو الهدف، مشيرا إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا مخالفة للقانون الدولي بشكل واضح.

وأضاف الوزير الألماني: "يجب محاسبة كل من بدأ هذه الحرب الدموية، ويجب أن نفكر في طرق جديدة من أجل تحقيق هذا".

وأوضح بوشمان أن من الممكن التفكير في عدة خيارات لتشكيل المحكمة الخاصة، واقترح أن من الممكن لهذه المحكمة أن تكون "محكمة أوكرانية أو محكمة دولية استنادا إلى معاهدة وفقا للقانون الدولي بمشاركة أوكرانيا، أو أن يكون هناك شكل مختلط وهو ما يعرف بالمحكمة المختلطة حيث يقوم القانون الأوكراني بإنشاء مثل هذه المحكمة الخاصة بمشاركة قضاة دوليين".

ورأى الوزير أن من المهم أن يشغل هذه المحكمة قضاة دوليون " لضمان نزاهة الإجراء الجنائي".

وأعرب عن اعتقاده بأن المحكمة الجنائية الدولية هي "المكان المثالي" لمثل هذا الإجراء، وقال إن هذا سيكون "إنجازا تاريخيا" وأردف: "لهذا السبب سأدعو إلى المضي قدما في تعزيز المحكمة الجنائية الدولية من خلال توسيع نطاق اختصاصها في مجال جريمة العدوان لأن مثل هذه الأداة المهمة لا تزال تنقصها حتى الآن".

ومع ذلك، قال بوشمان إن التعديل اللازم لهذا في وضع المحكمة ربما لن يكون قابلا للتنفيذ على المدى القصير.

وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، أرشيف (29 نوفمبر 2022).

وزير العدل الألماني ماركو بوشمان يدعو لتشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الحرب على أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك تعتزم زيارة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي غدا الاثنين، حيث ستناقش السبل التي يمكن من خلالها تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمحاكمة بسبب الحرب على أوكرانيا.

ارتفاع عدد القتلى

ميدانيا ارتفع عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي على مجمع سكني في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا إلى 30 قتيلا، وفقا لبيانات رسمية.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الأوكرانية عبر تطبيق تيلجرم أنه بحلول عصر اليوم الأحد، تم إنقاذ 73 شخصا من أسفل أنقاض المبنى الذي انهار جزئيا، من بينهم 13 طفلا. وهناك أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين ومازال البحث عنهم مستمرا.

ويعد الهجوم على المبنى السكني في دنيبرو هو الأخطر من بين عدة هجمات وقعت أمس السبت. وقد تم إصدار تحذير من هجمات جوية بشكل مؤقت في مختلف أنحاء أوكرانيا.

ع.أ.ج/ أ ح (د ب ا)

هجمات صاروخية روسية تصيب مباني سكنية في أوكرانيا وضحايا بالعشرات

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