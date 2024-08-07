برلين تدعو الألمان إلى مغادرة لبنان فورا وعدم انتظار الإجلاء

حثت الخارجية الألمانية مواطنيها في لبنان على المغادرة على وجه السرعة، رافضة إعطاء تفاصيل عن الاستعدادات لأي عمليات إجلاء محتملة، والتي قالت إنها أعطت الرعايا في لبنان شعوراً زائفاً بالأمان.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء (السابع من آب/أغسطس 2024) إن الشائعات عن عملية إجلاء محتملة من لبنان أعطت المواطنين الألمان هناك شعوراً زائفاً بالأمن، وحثهم على مغادرة البلاد فوراً.

وأضاف المتحدث "حان وقت مغادرة لبنان الآن"، وطالب المواطنين بتنظيم رحلات المغادرة بأنفسهم حتى لو كان هذا يعني السفر عبر تركيا أو حجز رحلات طيران بأسعار أعلى ثمناً.

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع إعطاء تفاصيل عن الاستعدادات لعمليات الإجلاء المحتملة في حالة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء (السابع من آب / أغسطس 2024) أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قصفت قاعدة عسكرية تابعة لحزب الله، يتواجد فيها مسلحون ويعملون، في قرية "يارون" في لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات مقاتلة أيضاً موقع بنية تحتية لمسلحين تابعين لحزب الله، في منطقة "كفر كلا" في جنوب لبنان، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء إصابة مواطنة في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة شقرا في جنوب البلاد.

وتعرضت أطراف بلدتي شقرا وبرعشيت في جنوب لبنان بعد منتصف الليل لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، وأطلقت القوات الإسرائيلية ليلاً القنابل المضيئة في سماء القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف الانشطارية صباحا أطراف بلدة زبقين والمنطقة الواقعة بين بلدتي الجبين وطيرحرفا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد بدء الحرب في غزة.

خ.س/ح.ز (رويترز، د ب أ)