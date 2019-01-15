ألمانيا تدعو البريطانيين إلى البقاء في "الحضن" الأوروبي

في رسالة مفعمة بمشاعر العطف والمودة نشرت في صحيفة "تايمز" اللندنية، دعت شخصيات ألمانيا من عالم السياسة والاقتصاد الثقافة والمجتمع البريطانيين إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي باعتبار الاتحاد هو "بيت كل الأوروبيين". وجاء في الرسالة، التي وقعها عدد كبير من الشخصيات المؤثرة في المجتمع، من بينهم رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنيغريت كرامب - كارنباور، خليفة ميركل في زعامة المحافظين الألمان، ورئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناليس ورئيسا حزب الخضر أنالينا بيربوك وروبرت هابيك، أن قرار الخروج سيحظى بالاحترام لا شك "إلا أن على البريطانيين أن يعلموا أننا لا نعتبر اتخاذ قرار ما أمراً لا رجعة فيه، فبابنا دائماً مفتوح وأوروبا موطن لنا جميعاً".
وجاء في الخطاب أيضاً أن بريطانيا قبلت ألمانيا ثانية بعد الحرب العالمية الثانية كأمة مستقلة وقوة أوروبية "وهذا لا ننساه كألمان، ونحن ممتنون لذلك". وواصل الموقعون على الخطاب قائلين إن أوروبا ستفتقد المملكة المتحدة وتقاليدها المعروفة "ولهذا فعلى البريطانيين أن يعلموا أننا نرغب من أعماق قلوبنا أن يظلوا في الاتحاد".
جاءت فكرة الخطاب من عضوة حزب الخضر فرانسيسكا برانتنر ورئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) نوربرت روتغن. وقال روتغن في تصريح لصحيفة "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" إنه يعي تماماً أن هذه الدعوة ستفهم داخل بريطانيا على أنها تدخل لصالح إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي، غير أن العامل الحاسم للمبادرة مع ذلك هو "الالتزام السياسي".
ومن بين الموقعين رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كيمبف ورئيس اتحاد النقابات الألمانية راينر هوفمان، بالإضافة إلى رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية الألمانية هاينريش بيدفورد-شتروم، ورئيس مجموعة دايملر ديتر تسيتشه، إلى جانب حارس المرمى السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم ينس ليمان، وكثيرون غيرهم.
ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
شغف البريطانيين بالريف الألماني
بدأت فكرة إنشاء قرية تُمثل "بريطانيا المُصَغَرة" منذ عامين تقريباً. استقر غاري بلاكبيرن منذ عدة سنوات في منطقة حوض الراين جنوب مدينة بون. يعمل غاري بمهنة العناية بالأشجار ورغب بإنشاء مكان يُمكن للألمان والبريطانيين أن يلتقوا فيه.
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
نقطة جذب للسكان المحليين
الجيران الذين لم يشاهدوا بريطانية المُصَغَرة من قبل لن يفوتوا فرصة زيارتها فور انتهاء غاري من وضع تماثيل الأغنام والأبقار وكشك الهاتف الأحمر في قريته المُصَغرة التي أنشأها ضمن أرضه في كريتزهاز هذا الربيع.
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
عمل جماعي
يعمل الشقيقان لوقا وكيفن مع والدهما بمهنة العناية بالأشجار، كما يبذلان جهودهما للعناية بـ"بريطانيا المُصَغَرة". قد تكون فكرة إنشائها غريبة إلى حدٍ ما، إلا أنهم جميعا يبذلون جهودا كبيرة للعناية بها ويمضون ساعتين يوميا في سقاية الأزهار والنباتات، عندما لايكون غاري وزوجته في الجوار.
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
إحياء ذكرى من فقدوا حياتهم
اشترى غاري بلاكبيرن دبابة من طراز سنتوريون 1953 وجعل منها نصباً تذكارياً يرمز إلى مفاهيم السلام والحرية. ترمز أكاليل الزهور إلى إحياء ذكرى من فقدوا حياتهم من الألمان والبريطانيين والفرنسيين في معركة السوم، التي نشبت في الحرب العالمية الأولى.
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
المحطة الأخيرة
هذه حافلة ذات طابقين تقف في المحطة الأخيرة التابعة لـ "بريطانيا المُصَغَرة". من المفترض أن تكون مقاعد الحافلة مريحة للجلوس، هناك حافلة أخرى مماثلة مُجَهزة ومخصصة للعب الأطفال.
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
الساحر ميرلين والملكة إليزابيث
تحتلف التماثيل التي يملكها غاري بلاكبيرن في طبيعتها وترمز إلى شخصيات سياسية، وأدبية، وأسطورية. في الصورة نُشاهد الساحر ميرلان، الساحر الخاص للملك آرثر، يقف قرب كوخ روبن هود و يُحَدِقُ في كرته البلورية، بينما نرى داخل الكوخ شكلاً يُمثل الملكة إليزابيث محاطة بكلابها من نوع الكورغيز.
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
سيارة الميني كوبر ومستر بين
تعرضت سيارة الميني ذات اللونين الأسود والأخضر التي كان يقودها "مستر بين" في إحدى حلقات مسلسله إلى الدهس من قِبَلِ دبابة تشبة تلك التي اشتراها غاري بلاكبيرن ووضعها في بريطانيا المُصَغَرة. لاتوجد خطط لإعادة تصوير مشهد دهس الدبابة لسيارة الميني كوبر حتى الآن!
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بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين
الأزهار والأشجار وبريطانيا المُصَغَرة
بإمكان من أصابهم الإرهاق ممن تسلقوا هضاب وادي كاسباخ أن ينالوا قسطاً من الراحة في بريطانيا المُصَغَرة، كما يُمكن لكبار السن أيضاً أن يتوقفوا للاستراحة وهم في طريق العودة إلى منازلهم. نانسي ايسنسون/غالية داغستاني