 ألمانيا تختبر مجددا قدرتها على استيعاب مزيد من اللاجئين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

ألمانيا تختبر مجددا قدرتها على استيعاب مزيد من اللاجئين

أمام التدفق غير المسبوق للاجئين الأوكرانيين، عادت معضلة قدرة ألمانيا على استيعاب المهاجرين لتصدر الاهتمام. وارتفعت أصوات تطالب الحكومة في برلين بزيادة دعمها في سياق مخاوف من تغير المزاج العام على غرار ما حدث عام 2015.

ملصق ضخم للاجئة أوكرانية وهي تحمل رضيعها في ساحة بوتسدام وسط برلين (فبراير 2023)

ملصق ضخم للاجئة أوكرانية وهي تحمل رضيعها في ساحة بوتسدام وسط برلين (فبراير 2023)

تفاقمت معضلات اللجوء في ألمانيا على ضوء تدفق مزيد من اللاجئين منذ بداية العدوان الروسي على أوكرانيا. وظهر ذلك في غياب عدد كافي من الموظفين لمعالجة ملفاتهم، إضافة إلى وصول قدرات الإيواء إلى حدودها القصوى.

مختارات

ويواجه هذا التدفق ردود فعل تتراوح بين التفهم والرفض. موضوع تتفاعل معه أوساط واسعة في المجتمع الألماني، فقد استوعبت ألمانيا ما لا يقل عن مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بداية الحرب. يذكر أن الأوكرانيين لم يضطروا لتقديم طلبات لجوء، وحصلوا على حماية مؤقتة فورية على أساس خاص بالاتحاد الأوروبي. ويهيمن هذا الموضوع على اهتمامات العديد من المنابر الإعلامية والبرامج الحوارية التي تركز على مدى قدرة المجتمع الألماني على استيعاب مزيد من اللاجئين. وظهرت عناوين تتساءل عما إذا كانت ألمانيا قد وصلت لحدودها القصوى من حيث قدرتها على استيعاب كل هذه التدفقات من اللاجئين.

وإذا كان سكان غرب البلاد منقسمون بين مؤيد ومنتقد لسياسة الهجرة في بلدهم، فإن سكان الشرق (ألمانيا الشرقية سابقا) لهم رؤية أكثر ارتيابا تجاه الهجرة بشكل عام. وزاد الجدل الإعلامي والسياسي أمام الارتفاع المضطرد في تكاليف إيواء ورعاية اللاجئين. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "ميتلدويتشه تسايتونغ" الصادرة في مدينة هاله الألمانية (16 مارس/ آذار 2023) أن على "الحكومة الاتحادية تحمل مزيد من التكاليف والضغط أكثر على الاتحاد الأوروبي من أجل توزيع عادل للاجئين في أوروبا (..) فهذا التخفيف لشروط الإقامة هو مجرد إجراء مؤقت. إن استيعاب الأشخاص الباحثين عن الحماية في مساحة صغيرة لا يساعد في عملية الاندماج، بل يعمل على خلق النزاعات. في التسعينيات من القرن الماضي خرج المزاج الاجتماعي بشأن هذا الموضوع عن المسار بسبب نقاش مسموم شجّع، جزئيا على الأقل، على الهجمات المعادية للأجانب. يجب ألا يحدث ذلك مرة أخرى، فالقارب ليس ممتلئًا، وإنما منظم بشكل سيئ".

موطن جديد للأوكرانيين في غوسلار الألمانية

الولايات والمدن الألمانية تدق ناقوس الخطر

دقت عدد من الولايات والمدن الألمانية ناقوس الخطر بالنسبة لتراجع قدرتها على إيواء لاجئين جدد، سواء من حيث إمكانيات الإيواء أو من حيث التكاليف الأخرى المترتبة على استيعابهم. ومن المتوقع أن تبحث الحكومة الاتحادية في برلين في مايو/ أيار المقبل مسألة توزيع تكاليف استقبال اللاجئين. وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر قد رفضت أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ" انتقادات وجهت لوزارتها بتجاهل مشاكل المدن والبلدات في استيعاب اللاجئين ورعايتهم. وأكدت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن السبب الرئيسي لهذه الوضعية هو تدفق اللاجئين من أوكرانيا. وكانت الحكومة الألمانية قدمت 3.75 مليار يورو لدعم إيواء ورعاية اللاجئين العام الماضي. وكان العديد من رؤساء حكومات الولايات قد أوضحوا أنهم طالبوا الحكومة الاتحادية في برلين بالمساهمة مالياً بشكل أكبر في تكاليف استيعاب اللاجئين في البلديات.

وبهذا الصدد أوضح عمدة ولاية بريمن أندرياس بوفينشولته  لموقع "شبيغل أونلاين" (15 مارس 2023)، قائلا: "لا تزال الولايات والبلديات على استعداد لتقديم مساهمتها في اندماج اللاجئين، أي توفير الإيواء في الشقق وغيرها من الأماكن". لكن بوفينشولته حذر من أنهم يصلون بشكل متزايد إلى حدود قدرتهم المالية،  واستطرد قائلاً: "لذلك أتوقع أنه على الحكومة الاتحادية أن تتحمل ليس فقط التكلفة الكاملة للإقامة، ولكن أيضًا، كما في عام 2015، معدلا ثابتا للفرد من حيث الإيواء والرعاية". وفي سياق متصل، أوضح رئيس رابطة المدن الألمانية ماركوس ليفه في تصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" (15 مارس 2023) أن الضغط على المدن يتزايد كل يوم. وطالب بضرورة أن يُسفر الاجتماع المقبل لرؤساء وزراء الولايات عن نتائج ملموسة. في يناير/ كانون الثاني 2023، زاد عدد طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة بأكثر من الضعف، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فارتفع من 13.776 إلى 29.072 طلبًا.

انخفاض عدد سكان بعض المدن الألمانية جاء في صالح اللاجئين الأوكرانيين

عجز قياسي في القدرة على إيواء اللاجئين

توقعت دراسة ألمانية أن تدفق اللاجئين القادمين من أوكرانيا وبلدان أخرى سيضغط بشكل غير مسبوق على سوق السكن في ألمانيا. وأوضح موقع "أمبريكا ريغيو" أن تكون هناك حاجة إلى 600 ألف شقة إضافية بحلول نهاية العام الجاري (2023)، باعتبار أن أعداد أفراد الأسرة الأوكرانية يقدر في المعدل بحوالي 2.58 شخص. وقد تمكنت ألمانيا فعلا من إيواء حوالي مليون لاجئ أوكراني منذ بداية العدوان الروسي في فبراير/ شباط من العام الماضي، غير أن الدراسة افترضت وصول نصف مليون لاجئ إضافي خلال العام الجاري. وأظهرت الدراسة أن المدن متوسطة الحجم في ألمانيا ستنمو بصورة أعلى من المتوسط بسبب تدفق المواطنين الأوكرانيين.

وظهرت في الفترة الأخيرة مظاهرات للاحتجاج ضد إقامة مساكن حتى ولو مؤقتة، كما حدث في مدينة غرايفسفالد (ولاية مكلنبورغ فوربومرن بشمال ألمانيا)، حيث احتج 500 شخص ضد إقامة مساكن مؤقتة للاجئين في حيهم. وفي نهاية كانون الثاني/ يناير، أثارت أعمال شغب ضجة في اجتماع ضد بناء مساكن لـ 400 لاجئ في أوبال، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 500 نسمة في منطقة شمال غرب مكلنبورغ. ووفقا للشرطة، كان ممثلو الطيف اليميني المتشدد حاضرين أيضا.  كما ارتفعت دعوات تنتقد غياب تضامن أوروبي حقيقي لمواجهة هذه المعضلة.

 

"بنوك الطعام" الألمانية أمام تحد غير مسبوق!

أمام الطلب غير المسبوق على الإعانات الغذائية، فجعل بنوك الطعام في ألمانيا تصل إلى حدودها القصوى، بحسب وصف رئيسها. وفي تصريحات لصحف مجموعة "بايرن" الألمانية الإعلامية قال يوخن برول، رئيس مؤسسة "تافل"، وهي منظمة جامعة لبنوك الطعام في ألمانيا، إن المساعدين وصلوا "للحدود القصوى نفسيا وجسديا"، وأضاف: "ليس حلا أن يأتي الجميع إلى بنوك الطعام"، موضحا أن مرافق "تافل" لا تستطيع تغطية ما تقصّر فيه الدولة، وقال: "الدولة لديها ما يكفي، ولكن لا يتم توزيعه بشكل عادل". وأضاف برول، بحسب ما نقلت كالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "تدعم بنوك الطعام حاليا حوالي مليوني شخص، وهو عدد غير مسبوق على مدار تاريخنا الممتد منذ 30 عاما".

يوخن برول، رئيس مؤسسة تافل، ويظهر خلفه شعار المؤسسة التي هي عبارة عن منظمة جامعة لبنوك الطعام في ألمانيا

يوخن برول، رئيس مؤسسة "تافل"، ويظهر خلفه شعار المؤسسة التي هي عبارة عن منظمة جامعة لبنوك الطعام في ألمانيا

وبحسب بياناته، فإن 32% من بنوك الطعام قد علقت استقبال منتفعين جدد العام الماضي بسبب نقص المواد الغذائية التي يمكن توزيعها على المعوزين. وأشار برول إلى أن المنتفعين من بنوك الطعام زادت نسبتهم في جميع أنحاء ألمانيا في المتوسط بحوالي 50%، وقال "هذه أرقام تبين بوضوح الوضع الحالي". وأشار برول إلى ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا كأحد أسباب الزيادة، وقال برول "هناك أيضا أشخاص لم يعودوا قادرين على تغطية نفقاتهم بمفردهم بسبب ارتفاع الأسعار، ومن بينهم طلاب وعاطلون عن العمل، ومن بينهم أيضا الكثير من الأشخاص الذين لديهم عمل".

 

بين التوزيع العادل و"ازدواجية المعايير"

ودعت برلين في أكثر من مناسبة إلى توزيع عادل للاجئين الأوكرانيين في دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا في حالة امتداد الحرب لفترة أطول. وتخشى ألمانيا من تدفقات جديدة واسعة النطاق للاجئين من أوكرانيا. وإضافة إلى ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون من الأوكرانيين، استقبلت بولندا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 40 مليون نسمة، حتى الآن أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني. لكن بلدا كإسبانيا، التي يبلغ عدد سكانها 48.6 مليون نسمة، لم تستقبل سوى 160 ألف أوكراني فقط.

وإضافة إلى ذلك، تجدد الجدل بشأن ما إذا كانت أوروبا تتعامل بمكيالين من حيث تعاملها مع اللاجئين وفق ما إذا كان مصدرهم أوكرانيا أو بؤر توتر أخرى خارج القارة العجوز. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" اللندنية معلقة (الثالث من مارس/ آذار 2023):  "هناك وجهان للهجرة في الاتحاد الأوروبي. من ناحية، تم الترحيب بحرارة بـ 4.8 مليون لاجئ أوكراني فروا من الحرب. ومن ناحية أخرى، تحطم قارب رث على متنه 200 شخص قبالة الساحل الإيطالي الجنوبي، مما أسفر عن مقتل 67 شخصًا على الأقل، من بينهم 14 طفلاً. جاء الركاب من دول مثل أفغانستان وباكستان وسوريا. وتثير المصائر المتناقضة للأشخاص القادمين إلى الاتحاد الأوروبي اتهامات بازدواجية المعايير وصغر القلب، بل وحتى العنصرية".

ح.ز/ص.ش

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


مواضيع ذات صلة

16.03.2023+++ Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht bei der Sitzung des Bundestags. Der Bundeskanzler gibt eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel ab.

شولتس: من المهم جداً تأمين ذخائر بسرعة لأوكرانيا 16.03.2023

قال المستشار الألماني إن بلاده ستقوم بتوريد المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا بسرعة وذلك بالتعاون مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويحذر الجيش الأوكراني باستمرار من نقص في القذائف من عيار 155 ملم للمدافع التي يستخدمها

February 17, 2022, Tunis, Tunisia: meeting with French President Emmanuel Macron during the summit in Brussels....The Tunisian Head of State, KaÃÂ¯s SaÃÂ¯ed, is going to Belgium to participate in the work of the 6th Summit between the European Union and the African Union, scheduled for February 17 and 18, 2022 in Brussels (Credit Image: Â© Chokri Mahjoub/ZUMA Press Wire

تحليل: قضايا حقوق الإنسان في تونس .. اختبار مرير لأوروبا 17.03.2023

ما دلالات توصيات البرلمان الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان في تونس؟ وهل ستتجاوز سقف الإدانة وتتحول إلى إجراءات عقابية؟ وبالمقابل ما هي هوامش التعامل معها من قبل الرئيس سعيّد الذي يواجه انتقادات بسبب "نزعته السلطوية"؟

02.03.2023, Berlin+++ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht im Bundestag. In einer Regierungserklärung sprach Kanzler Scholz ein Jahr nach seiner Rede zur Zeitenwende zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

حرب أوكرانيا - حصيلة عام من تغيير ألمانيا لعقيدتها الدبلوماسية والدفاعية 03.03.2023

قبل عام، دفعت صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا بألمانيا لتغيير ثوابت عقيدة سياستها الخارجية والدفاعية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فما الذي تغير منذ ذلك الحين، وهل تمكنت برلين فعلا من تنفيذ أجندتها بهذا الشأن؟