 ألمانيا تحيي ذكرى ضحايا الحقبة النازية في يوم ذكرى الهولوكوست | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.01.2023

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أخبار

ألمانيا تحيي ذكرى ضحايا الحقبة النازية في يوم ذكرى الهولوكوست

أكد المستشار الألماني المسؤولية التاريخية لبلاده عن مقتل ملايين اليهود خلال الحقبة النازية، فيما قالت رئيسة البرلمان الألماني إن مهمة كل جيل أن يتعامل من جديد مع جرائم التاريخ وأن يروي قصة كل المضطهدين.

ألمانيا | البرلمان الألماني يحيي ذكرى ضحايا الهولوكوست في برلين

رئيسة البرلمان الألماني: مهمة كل جيل أن يتعامل من جديد مع جرائم التاريخ وأن يروي قصة كل المضطهدين.

في يوم ذكرى محرقة النازية "الهولوكوست"، دعت رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس إلى تذكر الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والقتل خلال الحقبة النازية بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية.

مختارات

وقالت باس المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الجمعة (27 يناير/ كانون الثاني 2023) خلال ساعة لإحياء الذكرى بالبرلمان الاتحادي (بوندستاغ): "كل من كان لا يلتزم بمعايير الاشتراكيين الوطنيين (النازيين) عاش في خوف وانعدام ثقة... الأكثر تضرراً كانوا آلاف من النساء والرجال الذين تم ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال - أحياناً تحت ذرائع - بسبب ميولهم الجنسية".

جرائم لا تُنسى

وذكرت باس أن العديد من هؤلاء الأشخاص تعرضوا لأعمال عنف واسعة النطاق، وقالت: "كثير منهم تعرضوا لسوء المعاملة من أجل إجراء تجارب طبية... مات معظمهم أو قُتلوا بعد وقت قصير فقط".

وأكدت باس أن مهمة كل جيل أن يتعامل من جديد مع جرائم التاريخ وأن يروي قصة كل المضطهدين، مضيفة أن الأقليات الجنسية انتظرت وقتاً طويلاً دون جدوى للاعتراف بها كضحايا للنظام النازي.

كما حثت باس المواطنين على إلقاء نظرة فاحصة على التمييز ضد الأشخاص المثليين اليوم، وقالت: "جرائم مناهضة مجتمع الميم آخذة في الازدياد... المثليون والمثليات والمتحولين جنسيا يتعرضون للإهانة والمضايقة والاعتداء".

المستشار الألماني اولاف شولتس في البرلمان الألماني

كتب شولتس على تويتر قائلاً: معاناة 6 ملايين يهودي قُتلوا دون ذنب لا تُنسى

من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس المسؤولية التاريخية لألمانيا عن مقتل ملايين اليهود خلال الحقبة النازية، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "معاناة 6 ملايين يهودي قُتلوا دون ذنب لا تُنسى - وكذلك معاناة الناجين".

وفي إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، قالت لجنة أوشفيتس الدولية اليوم في بيان: "هذا العام يواجه الناجون من معسكرات الاعتقال والإبادة الألمانية آلاما وأهوالاً جديدة في يوم الذكرى، وهو أمر مؤلم دائماً لهم: يختلط الآن بذكرى أفراد أسرهم المقتولين وزملائهم السجناء رعب حرب جديدة في أوروبا".

الضحايا يتذكرون

دعت روزيت كاتس، الناجية من (الهولوكوست)، إلى الاعتراف على قدم المساواة بجميع مجموعات ضحايا الحقبة النازية، حيث تحيي ألمانيا اليوم الجمعة الذكرى الوطنية لجرائم النازية مع التركيز على الضحايا المثليين.

وقالت المرأة الهولندية البالغة من العمر 80 عاماً اليوم في جلسة لإحياء الذكرى في البرلمان الألماني: "كل شخص تعرض للاضطهاد في ذلك الوقت يستحق أن يتم تذكره باحترام". وفي خطابها العاطفي أشارت كاتس إلى الأشخاص الذين اضطهدهم النازيون بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية.

وذكرت كاتس أن مراسم إحياء الذكرى في الماضي تجنبت في بعض الأحيان إحياء ذكرى ضحايا مجتمع الميم، معربة عن اعتقادها بخطأ هذا التصرف وقالت: "إذا كان يُنظر إلى مجموعات معينة من الضحايا على أنها أقل قيمة من غيرها، فهذا يعني في النهاية شيئا واحدا فقط - أن الأيديولوجية النازية لا تزال حية وللأسف مستمرة في التأثير حتى اليوم".

وتحيي ألمانيا ذكرى الضحايا في جميع أنحاء البلاد اليوم. ويركز احتفال هذا العام على الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد من قبل النازيين بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم.

وفي 27 كانون الثاني/يناير 1945 حرر جنود "الجيش الأحمر" السوفيتي الناجين من معسكر الاعتقالات والإبادة في "أوشفيتس" ببولندا التي احتلها النازيون. وقتل النازيون هناك أكثر من مليون شخص، معظمهم من اليهود.

وتم تحديد هذا التاريخ في ألمانيا باعتباره يوم ذكرى المحرقة منذ عام 1996. وخلال يوم الذكرى توضع الكثير من أكاليل الزهور في العديد من النصب التذكارية في جميع أنحاء ألمانيا.

ع.ح./ع.ش./م.س (د ب أ)

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة