ألمانيا تحيي الذكرى الـ80 لمحاولة اغتيال هتلر الفاشلة

في ذكرى محاولة اغتيال هتلر دعا الرئيس الألماني إلى حماية الديمقراطية وأشاد المستشار الألماني بالمقاومة الألمانية التي حاولت بلا جدوى قتل هتلر بقنبلة والإطاحة بالحكم النازي ووقف الحرب العالمية الثانية.

بمناسبة الذكرى السنوية الثمانين لمحاولة اغتيال الزعيم النازي أدولف هتلر دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى العمل من أجل حماية الديمقراطية، وفي أعقاب زيارته لمعرض النصب التذكاري للمقاومة الألمانية بالعاصمة برلين قال شتاينماير اليوم السبت (20 يوليو / تموز 2024) :" دعونا لا نترك الساحة للمحقِّرين من شأن الديمقراطية ذوي الصوت الصاخب، بل دعونا نعمل على حماية ديمقراطيتنا" مشيرا إلى أن هذا هو أفضل إحياء ذكرى يمكن تقديمه لمنفذي محاولة الاغتيال في 20 يوليو / تموز 1944 ولكل الآخرين الذين قاوموا النازية.

واستطرد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قائلاً إن واجب الساعة "ليس الكراهية والتحريض -كما أنه ليس العنف بالأخص- إذ إن العنف يدمر الديمقراطية". وأشاد شتاينماير بالمقاومة الألمانية كلها ضد ديكتاتورية النازية، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بـ "أبطال بلا عيوب" بل يتعلق بأشخاص "فعلوا الشيء الصحيح في اللحظة المناسبة وعرضوا أنفسهم وعائلاتهم لأكبر خطر".

وفي 20 تموز/يوليو 1944 حاول ضباط في الجيش بقيادة كلاوس شينك غراف فون شتاوفِنبرغ قتل هتلر بقنبلة والإطاحة بالحكم النازي وإنهاء الحرب العالمية الثانية، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، وأُعدِم فون شتاوفنبِرغ وثلاثة آخرون -ضالعون في المحاولة- في نفس مساء العملية في باحة بِندلَربلوك في برلين، وهو أحد المباني الرئيسية لوزارة الدفاع. ويقع النصب التذكاري هناك حاليا.

وقال الرئيس الألماني إن " المقاومة ضد النازية كانت ضرورية لأن ديمقراطية فايمار لم تحظَ بالدعم الذي كانت تحتاجه" لافتا إلى أن الالتزام بذلك لا يزال يعد اليوم بمثابة واجب الساعة في ظل الديمقراطية الحرة.

ذكرى نزول قوات الحلفاء في نورماندي الفرنسية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

من جانبه دعا المستشار الألماني أولاف شولتس المواطنين إلى الدفاع عن الديمقراطية والحرية، وذلك في الذكرى السنوية الثمانين لمحاولة اغتيال الزعيم النازي أدولف هتلر.

وقال شولتس خلال حفل إحياء الذكرى الذي نظمته الحكومة الألمانية في برلين: "محاولة الانقلاب في 20 يوليو / تموز 1944 فشلت، لكن الأهداف الموحدة للمقاومة لم تفشل"، مشيرا إلى أن هناك بديلا نقيضا للديكتاتورية النازية وهناك ألمانيا مختلفة وأفضل، وقال: "إنها ألمانيا المتمثلة في دستورنا".

وذكر المشتشار الألماني شولتس أن ما بقي من المقاومة هو عدم الاستسلام للتاريخ، مضيفا أن القناعة التي يجب أن توحدنا اليوم هي "الأمر يتوقف علي"، وقال: "من أجل ذلك لا يحتاج المواطنون العاديون في ألمانيا الديمقراطية إلى القيام بأعمال بطولية تهدد حياتهم". وأشار في المقابل إلى أن ما ينبغي أن يكون واضحا هو مايلي، "ديمقراطيتنا تعتمد على جهودنا الدؤوبة، وعلى جهد كل فرد منا"، مؤكدا أن الديمقراطية تزدهر من خلال جهود الجميع ومكافحة العداء للبشر والتطرف.

وفي الحفل الذي أقيم في بندلربلوك في برلين وضع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إكليلا من الزهور على النصب التكاري تخليدا لذكرى المقاومة.

ع.م/خ.س (د ب أ)