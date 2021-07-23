ألمانيا.. تحقيق في مجموعات دردشة تروج مواداً إباحية للأطفال

تحقق الشرطة الألمانية ضد 1600 مشتبه بهم عقب مشاركة جماعية لمواد إباحية لأطفال ومراهقين في مجموعات دردشة. وقال متحدث باسم رئاسة شرطة منطقة أوبربفالتس الألمانية اليوم الجمعة (23 تموز/يوليو 2021) إن خبراء الطب الشرعي الرقمي كانوا يتابعون مسار الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها في خدمة مراسلة لمدة خمسة أشهر منذ الإبلاغ عنها في بداية العام. وبناء على ذلك، تم رصد مشتبه بهم في جميع أنحاء ألمانيا وسويسرا والنمسا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وقال المتحدث إن من بينهم العديد من القصّر.
وبحسب البيانات، تم تسليم التحقيقات الآن إلى المدعي العام في مدينة أمبرغ الألمانية في ملفات تضم عدة مئات الآلاف من الصفحات بمقاس "إيه 4" في 21 صندوقا. وفي حال الإدانة، فإن المشتبه مهددون بعقوبات بالسجن لمدة عام على الأقل.
وقال نائب رئيس قسم التحقيقات الجنائية في أمبرغ، بيتر كريمر: "بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم ميول للاستغلال الجنسي للأطفال، غالبا ما يكون الأطفال والمراهقين هم الذين يرسلون مثل هذه المواد بلا مبالاة في محادثات جماعية وبالتالي يعرضون أنفسهم للعقوبة".
وكانت الشرطة الألمانية قد شنت حملة مداهمات كبيرة ضد مستهلكي وموزعي مواد إباحية متعلقة بالأطفال في شهر ماي/أيار الماضي، وأعلنت أنها فتشت في ولاية برلين أكثر من 40 شقة ومكتبا، كما فتشت في ولاية بافاريا 49 عقارا.
كما أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية سابقا أنه تم تفكيك واحدة من أكبر منصات استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت. وتم القبض على العديد من الرجال كمشغلين مشتبه بهم في ألمانيا. ويُشتبه في أن هذه المنصة، التي كانت تُبث عبر الشبكة المظلمة، تضم أكثر من 400 ألف عضو في العديد من البلدان. وتضمنت الصور وتسجيلات الفيديو المشاركة عبر المنصة تسجيلات اعتداء جنسي فادحة على أطفال صغار.
ع.ع/خ.س (د ب أ)
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