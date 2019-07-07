 ألمانيا تحضّ إيران ″بشدة″ على الالتزام بالاتفاق النووي | أخبار | DW | 07.07.2019

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أخبار

ألمانيا تحضّ إيران "بشدة" على الالتزام بالاتفاق النووي

تتوالى ردود الفعل العالمية على إعلان إيران رسميا عزمها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ليتجاوز النسبة المتفق عليها في الاتفاق الموقع عام 2015. ألمانيا حضت إيران على الالتزام بالنسبة المتفق عليها دون التلويح بإجراءات ضدها.

Iran Teheran PK zur Urananreicherung (picture-alliance/dpa/E. Noroozi)

المؤتمر الصحفي الذي تم فيه الإعلان عن نية طهران رفع التخصيب.

أعربت الحكومة الألمانية عن بالغ قلقها إزاء إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لديها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأحد (السابع من تموز/ يوليو 2019): "ألمانيا قلقة للغاية بشأن إعلان إيران أنها بدأت تخصيب اليورانيوم على نحو يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق النووي (لعام 2015)".

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وأضاف المتحدث: "ننتظر حاليا مزيدا من المعلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وتابع: "نناشد إيران بصورة متكررة عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى تزيد من تقويض الاتفاق النووي. إننا نحث إيران بشدة على وقف جميع الخطوات التي تتعارض مع التزاماتها في إطار مجموعة العمل المشتركة الشاملة، والتراجع عن هذه الخطوات". 

وأوصح المسؤول الألماني أنه يندرج ضمن ذلك أيضا تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن مخزونات اليورانيوم منخفض التخصيب.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن بلاده على اتصال وثيق مع المشاركين الآخرين في خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن "خطواتنا اللاحقة" في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة، بما في ذلك إمكانية عقد جلسة للجنة المشتركة.

يشار إلى أن إيران أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد تقليصا جديدا في التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بالمزيد إذا لم يتحرك الأوروبيون لصيانة حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، أعلن المتحدث باسم الحكومة على ربيعي في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، تطبيق إيران للخطوة الثانية في خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي. وقال: "سنبدأ اليوم رسميا تجاوز مستوى 3.67% في تخصيب اليورانيوم".

 

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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  • Einkaufsszene auf einem Bazar in Teheran (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أسعار خيالية!

    من بين المؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي في إيران، انخفاض قيمة الريال الإيراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100 بالمائة، علاوة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. هذا بالإضافة إلى انخفاض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى حد أدنى. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنحو 4 في المئة العام المقبل.

  • Offene Inflation (ILNA)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    التضخم يرفع الأسعار

    شكل التضخم خلال السنوات الماضية عاملا أساسيا في تدهور الاقتصاد الإيراني حيث يبلغ متوسط معدل التضخم ما بين 19 و20 بالمائة سنويا. وحسب مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في طهران فإن معدل التضخم وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 8.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يكشف عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مؤخرا.

  • Iran - Obdachlose übernachten in Gräbern (shahrvanddaily.ir)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    فقر وبطالة وهجرة

    ساهمت مشكلة التضخم في ظهور الطبقات المجتمعية بإيران وانتشار الفقر والبطالة. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استنادا إلى القدرة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017، يكشف أنه خلال هذه الفترة أصبح الإيراني أكثر فقرا بنسبة 32 بالمئة. كما تشير الاحصائيات إلى أن عددا كبيرا من الشباب الإيراني يحاول الفرار من الأوضاع المتأزمة.

  • Symbolbild Amnesty International zu Gewerkschaften im Iran (picture-alliance/dpa)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    صفقات في مهب الريح!

    من بين الجوانب المرجح تأثرها السلبي بالعقوبات الأمريكية، الصفقات المعقودة مع كبرى الشركات الدولية على الصعيد العالمي وعلى صعيد النفط وأيضا والأجهزة الإلكترونية، مثل الصفقات التي عقدتها طهران مع شركة توتال النفطية وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وجنرال إلكتريك للأجهزة والمعدات الإلكترونية.

  • Iran Asseman Airline (Imago/United Archives)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    انتكاسة السياحة

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    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

يشهد الوضع الاقتصادي بإيران تراجعا. فبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات اقتصادية وضغوط على إيران، فضلا عن خروج متظاهرين إلى الشارع احتجاجا على الوضعية الإقتصادية، صارت إيران تعيش على وقع أزمة مرجح تفاقمها. (25.07.2018)  

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