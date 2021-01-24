ألمانيا تحسم موقفها من لقاح أسترازينيكا وتقرّ توصيات خبرائها

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان السبت (30 يناير/كانون الثاني 2021) أن بلاده لن تعطي الأولوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما لتلقي لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، وذلك طبقاً لمشورة خبرائها الذين يشككون في فعاليته لدى هذه الفئة العمرية.

وقال شبان أثناء محادثة مع عاملين في مجال الرعاية الصحية، "سيتعين علينا الآن مراجعة ترتيب التلقيح" بسبب "القيود العمرية على لقاح استرازينيكا"، مؤكدا التوجه نحو "تطبيق" قرار الخبراء الألمان، لافتا أن اللقاح البريطاني-السويدي يمكن استخدامه كأولوية لتحصين الشباب، وخصوصا "مقدمّي الرعاية الصحية".

وبعد تقديم مشورة أولية الخميس، أوصت هيئة اللقاحات الألمانية الجمعة بعدم التصريح لهذا اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً. ويشير الخبراء الألمان إلى "الافتقار لبيانات كافية للبت في فعالية" لقاح استرازينيكا لدى كبار السن.

وكان مختبر أسترازينيكا قد رد على لسان المتحدث باسمه أن "أحدث التحاليل (...) تؤكد فعالية اللقاح لدى مجموعة تتجاوز 65 عاما". كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي وافقت بلاده على استخدام اللقاح حتى على الأشخاص المسنين، أن الهيئة البريطانية للمنتجات الصحية رأت أن اللقاح "جيد جدا وفعال" وأنه يؤمن "نسبة عالية من الحماية".

واتخذت ألمانيا وجهة تعارض وجهة وكالة الأدوية الأوروبية التي وافقت الجمعة على استخدامه في الاتحاد الأوروبي لمن تتجاوز أعمارهم 18 عاما، من دون تحديد سقف عمريّ. ويرتقب أن تمنح السلطات الألمانية المختصة الترخيص الرسمي مطلع الأسبوع المقبل.

وهذا اللقاح الذي طوّرته أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة اكسفورد يعدّ ثالث لقاح ضد كورونا ترخّص وكالة الأدوية الأوروبية استخدامه، بعد لقاحي فايزر/بيونتيك في 21 كانون الأول/ديسمبر وموديرنا في 6 كانون الثاني/يناير.

ورغم التأخير في تسليم اللقاحات، أكد ينس شبان السبت أنّه ما زال يتوقع تسلّم "خمسة ملايين جرعة إضافية بحلول 22 شباط/فبراير"، في عدد يشمل جرعات اللقاحات الثلاثة.

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وذكر معهد روبرت كوخ الصحي أنّه حتى الجمعة، تلقت نسبة 2,2% من سكان ألمانيا جرعة لقاح واحدة على الأقل، ما يعني حوالي 1.85 مليون شخص، غير أن وزير الصحة صرح أن الرقم يصل إلى 2.3 مليون شخص.

كما قال شبان إن بلاده بدأت طلب لقاحات مضادة لكوفيد-19 لعام 2022 تحسبا للحاجة إلى جرعات منتظمة أو زائدة للحفاظ على مناعة السكان في مواجهة سلالات الفيروس، وسط إحباط متزايد في أوروبا من بطء وتيرة التطعيم.

إ.ع/أ.ح (أ ف ب)