 ألمانيا تحسم موقفها من لقاح أسترازينيكا وتقرّ توصيات خبرائها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.01.2021

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ألمانيا تحسم موقفها من لقاح أسترازينيكا وتقرّ توصيات خبرائها

حسمت ألمانيا موقفها من لقاح أسترازينيكا فيما يتعلّق بكبار السن، وأكد وزير الصحة أن اللقاح لن يكون أولوية لمن هم فوق 65 عاما، وهو ما يتعارض مع وجهة وكالة الأدوية الأوروبية التي رخصت له دون أن تشترط وجود سقف عمري.

لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا أثار جدلا حول فعاليته

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان السبت (30 يناير/كانون الثاني 2021) أن بلاده لن تعطي الأولوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما لتلقي لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، وذلك طبقاً لمشورة خبرائها الذين يشككون في فعاليته لدى هذه الفئة العمرية.

مختارات

دعت المستشارة أنغيلا ميركل لتوزيع سريع للقاحات كورونا عبر العالم، تزامنا مع اختلالات رافقت حملة التلقيح بألمانيا، أبرزها بسبب شركات منتجة عجزت عن الوفاء بوعودها. لكن ماهي ملامح استراتيجية التلقيح الألمانية؟

بعد أيام من الجدل حول فعاليته، ثم الصدام الذي وقع بين مطوّريه والاتحاد الأوروبي، حصل لقاح أسترازينيكا على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية. ويحظى اللقاح بمميزات مقارنة مع اللقاحين المرخص لهما، لكن فعاليته تبقى أقل.

يدور الكثير من النقاش بشأن لقاح أسترازينيكا وبالذات بعد توصية معهد ألماني متخصص بعدم إعطائه لمنهم فوق سن الـ 64 سنة. فهل هناك مخاطرلهذا اللقاح الذي تم تطويره من قبل جامعة أكسفورد وشركة استرازينيكا البريطانية السويدية؟

وقال شبان أثناء محادثة مع عاملين في مجال الرعاية الصحية، "سيتعين علينا الآن مراجعة ترتيب التلقيح" بسبب "القيود العمرية على لقاح استرازينيكا"، مؤكدا التوجه نحو "تطبيق" قرار الخبراء الألمان، لافتا أن اللقاح البريطاني-السويدي يمكن استخدامه كأولوية لتحصين الشباب، وخصوصا "مقدمّي الرعاية الصحية".

وبعد تقديم مشورة أولية الخميس، أوصت هيئة اللقاحات الألمانية الجمعة بعدم التصريح لهذا اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً. ويشير الخبراء الألمان إلى "الافتقار لبيانات كافية للبت في فعالية" لقاح استرازينيكا لدى كبار السن.

وكان مختبر أسترازينيكا قد رد على لسان المتحدث باسمه أن "أحدث التحاليل (...) تؤكد فعالية اللقاح لدى مجموعة تتجاوز 65 عاما". كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي وافقت بلاده على استخدام اللقاح حتى على الأشخاص المسنين، أن الهيئة البريطانية للمنتجات الصحية رأت أن اللقاح "جيد جدا وفعال" وأنه يؤمن "نسبة عالية من الحماية".

واتخذت ألمانيا وجهة تعارض وجهة وكالة الأدوية الأوروبية التي وافقت الجمعة على استخدامه في الاتحاد الأوروبي لمن تتجاوز أعمارهم 18 عاما، من دون تحديد سقف عمريّ. ويرتقب أن تمنح السلطات الألمانية المختصة الترخيص الرسمي مطلع الأسبوع المقبل.

وهذا اللقاح الذي طوّرته أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة اكسفورد يعدّ ثالث لقاح ضد كورونا ترخّص وكالة الأدوية الأوروبية استخدامه، بعد لقاحي فايزر/بيونتيك في 21 كانون الأول/ديسمبر وموديرنا في 6 كانون الثاني/يناير.

ورغم التأخير في تسليم اللقاحات، أكد ينس شبان السبت أنّه ما زال يتوقع تسلّم "خمسة ملايين جرعة إضافية بحلول 22 شباط/فبراير"، في عدد يشمل جرعات اللقاحات الثلاثة.

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وذكر معهد روبرت كوخ الصحي أنّه حتى الجمعة، تلقت نسبة 2,2% من سكان ألمانيا جرعة لقاح واحدة على الأقل، ما يعني حوالي 1.85 مليون شخص، غير أن وزير الصحة صرح أن الرقم يصل إلى 2.3 مليون شخص.

كما قال شبان إن بلاده بدأت طلب لقاحات مضادة لكوفيد-19 لعام 2022 تحسبا للحاجة إلى جرعات منتظمة أو زائدة للحفاظ على مناعة السكان في مواجهة سلالات الفيروس، وسط إحباط متزايد في أوروبا من بطء وتيرة التطعيم.

إ.ع/أ.ح (أ ف ب)

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