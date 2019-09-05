ألمانيا.. تحذيرات من عاصفة قوية خلال الـ48 ساعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الألمانية أن على المواطنين في ألمانيا أن يتحسبوا يومي الأحد والاثنين المقبلين لهبوب عاصفة شديدة، قد تصل إلى حد الإعصار وتؤثر بقوة على حالة المواصلات في البلاد. وقال عالم الأرصاد أندرياس فريدريش من هيئة الأرصاد الألمانية اليوم الجمعة (السابع من فبراير/ شباط 2020) "ستكون عاصفة خطيرة" محذرا من عواقب هذه العاصفة التي تنجم عن منخفض جوي كبير. وتم إطلاق اسم "زابينه" على العاصفة القادمة.

وقالت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إن خطوط القطارات الإقليمية والبعيدة يمكن أن تتأثر بقوة مساء الأحد خاصة في شمالي وغربى البلاد. وأضافت الهيئة قائلة: "ننصح المسافرين الذين قرروا السفر بين يومي الأحد 2/9، والثلاثاء 2/11 / 2020 بترحيل موعد سفرهم إلى مواعيد أخرى".

وذكرت الهيئة أن من المتوقع أن يضرب إعصار قادم من المحيط الأطلسي، ناجم عن منخفض جوي شديد، وسط وشمالي ألمانيا عند ظهر الأحد المقبل. وواصلت الهيئة القول: "من المتوقع أن تهب أعاصير شتوية بسرعة 120 كيلومتر / ساعة على ساحل بحر الشمال". وبسبب الإعصار المتوقع أخطرت وزارة التعليم في ولاية شمال الراين ويستفاليا المدارس والقائمين عليها بإمكانية إغلاق المدارس.

ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية فإن سرعة العاصفة قد تصل إلى 118 كم/ ساعة في بعض الولايات مثل الزار لاند أو بايرن، وسيرافق العاصفة تدفق للهواء القطبي شديد البرودة، وزخات مطر وعواصف رعدية.

ع.أج/ ع ش (د ب أ)