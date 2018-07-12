ألمانيا تحذر من تصعيد الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم (الاثنين 23 يوليو/ تموز 2018) بالعاصمة برلين "إننا نعول على إجراء محادثات وحوار، وندعو جميع الأطراف - ويسري ذلك بشكل واضح تماما على الجانب الإيراني- للاعتدال ونزع السلاح الخطابي". وأضاف أن أية تهديدات باستخدام عنف عسكري لن تساعد على الإطلاق، ولن تكون "وسيلة مساعدة لإجراء نقاش" لاسيما في ظل الوضع المحتدم في منطقتي الشرق الأوسط والأدنى.

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يذكر أن اللهجة بين البلدين احتدمت بشكل واضح مؤخرا في النزاع القائم حول الاتفاق النووي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في شهر أيار/ مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي تم التعهد بمقتضاه بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، مقابل إيقاف شامل لبرنامجها النووي. ومن جانبه يعتزم الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الاتفاق. وكان ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني قد حذر كل منهما الاخر بعبارات شديدة، من إصدار تهديدات جديدة.

ح.ز/ ع.خ (د.ب.أ)