 ألمانيا تحذر من تصعيد الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران | أخبار | DW | 23.07.2018

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أخبار

ألمانيا تحذر من تصعيد الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران

انتقدت برلين اللهجة المتشددة في النزاع القائم بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما توعد الرئيس الأمريكي نظيره الإيراني بمواجهة عواقب "لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ" إذا وجهت مزيدا من التهديدات للولايات المتحدة.

Statement von Bundesaußenminister Heiko Maas zu Atomabkommen (Imago/photothek/T. Koehler)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم (الاثنين 23 يوليو/ تموز 2018) بالعاصمة برلين "إننا نعول على إجراء محادثات وحوار، وندعو جميع الأطراف - ويسري ذلك بشكل واضح تماما على الجانب الإيراني- للاعتدال ونزع السلاح الخطابي". وأضاف أن أية تهديدات باستخدام عنف عسكري لن تساعد على الإطلاق، ولن تكون "وسيلة مساعدة لإجراء نقاش" لاسيما في ظل الوضع المحتدم في منطقتي الشرق الأوسط والأدنى.

 

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صحيفة ألمانية: "أوروبا تركت إيران تسقط كالبطاطا الساخنة"  

 

يذكر أن اللهجة بين البلدين احتدمت بشكل واضح مؤخرا في النزاع القائم حول الاتفاق النووي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في شهر أيار/ مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي تم التعهد بمقتضاه بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، مقابل إيقاف شامل لبرنامجها النووي. ومن جانبه يعتزم الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الاتفاق. وكان ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني قد حذر كل منهما الاخر بعبارات شديدة، من إصدار تهديدات جديدة.

ح.ز/ ع.خ (د.ب.أ)

 

  • Bildergalerie amerikanische Präsidenten (gemeinfrei)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    البداية النووية

    كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

  • Ayatollah Khomeini - islamische Revolution (Getty Images/Afp/Gabriel Duval)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي

    الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

  • Bildergalerie Revolution 57 im Iran (akairan.com)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    البحث عن حلول

    سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

  • Iranisches Atomkraftwerk (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب!

    في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

  • Mohammed el Baradei Internationale Atomenergiebehörde mit Hassan Rowhani (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران

    طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

  • Iran Präsident (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    شد وجذب

    أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

  • UN-Resolution Iran Uran-Anreicherung Katar UN-Sicherheitsrat (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    فصل جديد

    في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

  • Iran Atomanreicherungsanlage (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    مفاعلات نووية سرية

    في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

  • Iran Atomgespräche in Wien 24.11.2014 Gruppefoto (ISNA)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    على مشارف حل

    في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

  • Symbolbild - Atomabkommen mit dem Iran (Getty Images/AFP/R. Wilking)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    الاتفاق التاريخي

    في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.

  • Hassan Rohani und Barack Obama (Bildcombo) (Getty Images/A. Burton/M. Wilson)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    طموحات حدها الاتفاق!

    كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.

  • USA Trump verlässt den Raum ARCHIV (Imago/Zumapress/C. May)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    أمريكا تنسحب

    آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا. مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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