 ألمانيا تحدد موعد إلغاء الرقابة على حدودها مع الدول المجاورة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.05.2020

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أخبار

ألمانيا تحدد موعد إلغاء الرقابة على حدودها مع الدول المجاورة

حددت برلين موعد إلغاء الرقابة على حدودها مع دول الجوار، بعد تحسن الوضع وتراجع وتيرة انتشار فيروس كورونا. وقبل ذلك أعلنت النمسا أنها وألمانيا تنويان إعادة فتح الحدود للتنقل الحر بينهما بعد إغلاقها لمواجهة انتشار الفيروس.

الصورة: الحدود الألمانية النمساوية

المستشار النمساوي كورتس يتوقع إعادة فتح الحدود في حزيران/يونيو المقبل

قررت الحكومة الألمانية تطبيق تخفيف حذر للرقابة على الحدود الألمانية اعتبارا من يوم السبت المقبل، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عقب اجتماع مجلس الوزراء الألماني في برلين اليوم الأربعاء (13 مايو/ أيار 2020). حيث سيتم أول تخفيف الرقابة على حدود البلاد مع دول الجوار بحذرإلى أن يتم إلغاؤها في الخامس عشر من الشهر المقبل. ونقلت (د ب أ) عن مصادر في الحكومة أن وزارة الداخلية الألمانية تسعى إلى إنهاء تام للرقابة المطبقة بسبب جائحة كورونا على كافة الحدود اعتبارا من 15 حزيران/يونيو المقبل. وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر في مؤتمر صحفي إن ألمانيا، كما جيرانها فرنسا والنمسا وسويسرا، "وضعت لنفسها هدفا واضحا هو العودة الى حرية التنقل في أوروبا اعتبارا من منتصف حزيران/يونيو". كما أعلن أن تدابير المراقبة ستخفف اعتبارا من 16 أيار/مايو.

مختارات

أكدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لن تؤثر على معاودة المنافسات الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب وضع فريق دينامو دريسدن من الدرجة الثانية بكامله في الحجر الصحي لأسبوعين. (10.05.2020)

وفي جنوبي البلاد فتحت الشرطة الاتحادية الألمانية اليوم الأربعاء خمسة معابر حدودية بين ولاية بافاريا والنمسا عقب إغلاقها بسبب جائحة كورونا. وقال رئيس إدارة الشرطة الاتحادية في ميونيخ، كارل-هاينتس بلومل: "قمنا بتمديد فترات الفتح أو تعديلها حسب الحاجة في نقطتي تفتيش أخريين". وذكر بلومل أنه اعتبار من الآن يمكن للمزارعين وعمال الغابات عبور 11 معبرا حدوديا.

من جانبها قالت النمسا اليوم الأربعاء إن حدودها مع ألمانيا ستفتح بالكامل في غضون شهر في واحدة من أكبر خطوات فتح الحدود البرية في الاتحاد الأوروبي والتي أغلقت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ويضغط المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتس من أجل فتح الحدود مع الدول التي شهدت معدلات إصابة منخفضة مثلها مثل النمسا. وقال مكتبه إن فيينا تعمل على خطوة مماثلة على مرحلتين لفتح الحدود مع سويسرا وليشتنشتاين "ودول شرق أوروبا المجاورة".
وقال مكتب كورتس في بيان "اعتبارا من 15 مايو/ أيار لن يكون هناك سوى فحوص فورية على الحدود الألمانية النمساوية. وسيتبع ذلك فتح كامل للحدود البرية اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران".
وقالت وزيرة السياحة إليزابيث كوستينغر لمحطة أو.أر.إف إن التخفيف الأول سيسمح بالزيارات العائلية ورحلات العمل. وكان كورتس يعمل على حشد تأييد ألمانيا للخطوة التي جاءت في أعقاب نقاش مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتمثل السياحة نحو ثمانية بالمئة من الناتج الاقتصادي للنمسا وألمانيا هي أكبر مصدر للزوار الأجانب.

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الوضع على الحدود الألمانية الفرنسية

فتح الحدود بعد تحسن الوضع

ويأتي ذلك بعد إجراء تخفيف إجراءات العزل والإعلاق في كلا البلدين بعد تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا والحد من انتشاره مقارنة بدول أخرى، حيب تشير أرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى وصول عدد الإصابات في ألمانيا حتى ظهر اليوم إلى 173171 حالة بزيادة 880 حالة خلال أربع وعشرين ساعة ووفاة 7738 مصاب بالفيروس بزيادة 86 حالة عن اليوم السابق. في حين بلغ عدد الإصابات في النمسا 15961 إصابة والوفيات 623 حالة.

وفي إشارة لافتة على تحسن الوضع، يستأنف الدوري الألماني لكرة القدم الألمانية مبارياته، فيما قالت رابطة الدوري النمساوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنها حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف اللعب بعد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة النمساوي معتمد بقوة على السياح الألمان في العطلات الصيفية. ويطالب القطاع بتوضيح الوضع المستقبلي فيما يتعلق بالموسم الصيفي، مشيرا إلى حجوزات السياح الألمان المعتادين، التي تصعب التعهد لسائحين محليين بالحجز. ومن المقرر أن تقرر المفوضية الأوروبية قواعدها للفتح التدريجي للحدود اليوم.

ع.ش/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Reichstag Kuppel in Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/De Simone-AGF)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    مبنى البرلمان الألماني مغلق أمام الزوار

    القبة والمصطبة السطحية لمبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مغلقتان منذ الثلاثاء (10 مارس/ آذار 2020) إلى إشعار آخر أمام حركة الزوار للوقاية من انتشار محتمل لفيروس كورونا. وحسب معطيات البرلمان الألماني يقوم أكثر من مليوني شخص بزيارة القبة والمصطبة.

  • Skipiste Piz Boe Sellagruppe Dolomiten Italien (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    نهاية مبكرة لموسم الرياضة الشتوية في ايطاليا

    جميع منشآت التزحلق على الجليد في ايطاليا مغلقة بسبب أزمة كورونا. والتزم أصحاب الفنادق والقطارات المعلقة في منطقة جنوب تيرول بإغلاق منشآتهم. وجنوب تيرول محببة بالأخص لدى سياح الرياضات الشتوية من ألمانيا وأوروبا الشرقية. والإغلاق يبقى قائما حتى الثالث من أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.

  • Coronavirus - Tschechien (picture-alliance/dpa/S. Kube)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    تحذيرات سفر ومراقبة على الحدود

    بسبب وباء كورونا تكثف تشيكيا (الصورة) وبولندا إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا. ووزارة الخارجية الألمانية نفسها تحذر من السفر إلى مناطق الخطر. وفي المقابل يجب على المسافرين عبر الجو العائدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا توقع الخضوع للمراقبة عند دخول ألمانيا.

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/C. Furlan)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    إيطاليا في أزمة!

    أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي بحظر السفر ذهابا وإيابا على أكثر من 15 مليون نسمة في مناطق الشمال التي تشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو ومغناطيس السياحة البندقية (الصورة). كما تم حظر الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وتبقى المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة في عموم البلاد.

  • Virus Outbreak Thailand (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    الأسفار السياحية كعامل خطر

    باستمرار يتم وضع سفن سياحية تحت الحجر الصحي أو تُمنع من الرسو. فبعد رفض في تايلاند وماليزيا صار بإمكان سفينة كوستا فورتونا (الصورة) بألفي مسافر، بينهم 64 إيطالي، الرسو في ميناء سنغافورة. وفي أوكلاند، كاليفورنيا، بات على 2000 مسافر وأعضاء طاقم سفينة غران برينسيس الخضوع للحجر الصحي، لأن 19 منهم مصابون بفيروس كوفيد 19.

  • Japan Tourism Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Taga)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    آسيا تخشى خسائر كبيرة

    الآثار في آسيا تعاني بالأخص من قيود السفر على الصينيين. فبعض المواقع الأثرية مثل معبد سينسوجي (الصورة) في طوكيو ومعابد أنغكور وات في كامبوديا تسجل تراجعا قويا في الزوار. كما أعلنت وزارة السياحة في تايلاند تراجعا كبيرا في عدد السياح. وتحتل السياحة 11 في المائة من الناتج القومي.


 

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