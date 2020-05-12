ألمانيا تحدد موعد إلغاء الرقابة على حدودها مع الدول المجاورة

قررت الحكومة الألمانية تطبيق تخفيف حذر للرقابة على الحدود الألمانية اعتبارا من يوم السبت المقبل، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عقب اجتماع مجلس الوزراء الألماني في برلين اليوم الأربعاء (13 مايو/ أيار 2020). حيث سيتم أول تخفيف الرقابة على حدود البلاد مع دول الجوار بحذرإلى أن يتم إلغاؤها في الخامس عشر من الشهر المقبل. ونقلت (د ب أ) عن مصادر في الحكومة أن وزارة الداخلية الألمانية تسعى إلى إنهاء تام للرقابة المطبقة بسبب جائحة كورونا على كافة الحدود اعتبارا من 15 حزيران/يونيو المقبل. وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر في مؤتمر صحفي إن ألمانيا، كما جيرانها فرنسا والنمسا وسويسرا، "وضعت لنفسها هدفا واضحا هو العودة الى حرية التنقل في أوروبا اعتبارا من منتصف حزيران/يونيو". كما أعلن أن تدابير المراقبة ستخفف اعتبارا من 16 أيار/مايو.

وفي جنوبي البلاد فتحت الشرطة الاتحادية الألمانية اليوم الأربعاء خمسة معابر حدودية بين ولاية بافاريا والنمسا عقب إغلاقها بسبب جائحة كورونا. وقال رئيس إدارة الشرطة الاتحادية في ميونيخ، كارل-هاينتس بلومل: "قمنا بتمديد فترات الفتح أو تعديلها حسب الحاجة في نقطتي تفتيش أخريين". وذكر بلومل أنه اعتبار من الآن يمكن للمزارعين وعمال الغابات عبور 11 معبرا حدوديا.

من جانبها قالت النمسا اليوم الأربعاء إن حدودها مع ألمانيا ستفتح بالكامل في غضون شهر في واحدة من أكبر خطوات فتح الحدود البرية في الاتحاد الأوروبي والتي أغلقت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ويضغط المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتس من أجل فتح الحدود مع الدول التي شهدت معدلات إصابة منخفضة مثلها مثل النمسا. وقال مكتبه إن فيينا تعمل على خطوة مماثلة على مرحلتين لفتح الحدود مع سويسرا وليشتنشتاين "ودول شرق أوروبا المجاورة".

وقال مكتب كورتس في بيان "اعتبارا من 15 مايو/ أيار لن يكون هناك سوى فحوص فورية على الحدود الألمانية النمساوية. وسيتبع ذلك فتح كامل للحدود البرية اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران".

وقالت وزيرة السياحة إليزابيث كوستينغر لمحطة أو.أر.إف إن التخفيف الأول سيسمح بالزيارات العائلية ورحلات العمل. وكان كورتس يعمل على حشد تأييد ألمانيا للخطوة التي جاءت في أعقاب نقاش مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتمثل السياحة نحو ثمانية بالمئة من الناتج الاقتصادي للنمسا وألمانيا هي أكبر مصدر للزوار الأجانب.

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فتح الحدود بعد تحسن الوضع

ويأتي ذلك بعد إجراء تخفيف إجراءات العزل والإعلاق في كلا البلدين بعد تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا والحد من انتشاره مقارنة بدول أخرى، حيب تشير أرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى وصول عدد الإصابات في ألمانيا حتى ظهر اليوم إلى 173171 حالة بزيادة 880 حالة خلال أربع وعشرين ساعة ووفاة 7738 مصاب بالفيروس بزيادة 86 حالة عن اليوم السابق. في حين بلغ عدد الإصابات في النمسا 15961 إصابة والوفيات 623 حالة.

وفي إشارة لافتة على تحسن الوضع، يستأنف الدوري الألماني لكرة القدم الألمانية مبارياته، فيما قالت رابطة الدوري النمساوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنها حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف اللعب بعد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة النمساوي معتمد بقوة على السياح الألمان في العطلات الصيفية. ويطالب القطاع بتوضيح الوضع المستقبلي فيما يتعلق بالموسم الصيفي، مشيرا إلى حجوزات السياح الألمان المعتادين، التي تصعب التعهد لسائحين محليين بالحجز. ومن المقرر أن تقرر المفوضية الأوروبية قواعدها للفتح التدريجي للحدود اليوم.

ع.ش/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)