ألمانيا تحتفل بولادة أول صغيرين لباندا من النوع العملاق

أعلنت حديقة حيوانات برلين اليوم الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2019) عن خبر سار، إذ حصلت ولادة أول صغيرين لباندا عملاقة في ألمانيا وأن الأم منغ منغ تعتني جيداً بالتوأمين الورديين اللذين لا يشبهان الأبوين بفرائهما الأبيض والأسود.
وذكرت الحديقة أن الأم وضعت الصغير الأول فور ولادته على بطنها ومنحته الدفء بكفيها الكبيرين وفرائها الناعم. وولد صغيرها الثاني في غضون ساعة بعد ذلك.
وقالت الحديقة: "مساء السبت ارتفع عدد حيوانات الباندا في برلين إلى مثليه مع ترحيب ألمانيا بأول مواليد للباندا على الإطلاق.. اثنان منهم!". وأضافت أن الأم والصغيرين في صحة جيدة. ويعيش والد الصغيرين جياو تشينغ أيضاً في الحديقة.
وعادة ما تعتني حيوانات الباندا التي تنجب توأمين بصغير واحد فقط، لذا تدعم الحديقة منغ منغ التي تبلغ من العمر ست سنوات، بقوة في رعاية الصغيرين وتستعين بخبراء من قاعدة تشنغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة بالصين.
يبلغ وزن الصغيرين 186 و136 غراماً ولم يتحدد جنسهما بعد
وقال مدير حديقة حيوانات برلين الطبيب البيطري أندرياس كنيريم إن كل صغير باندا جديد يعد مساهمة مهمة في الحفاظ على هذا النوع مع وجود 1864 باندا عملاقة بالغة فقط تعيش في بيئتها الطبيعية. ويبلغ وزن الصغيرين 186 و136 غراماً ولم يتحدد جنسهما بعد.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الصيني شي جين بينغ قد رحبا بوصول منغ منغ وجياو تشينغ إلى حديقة برلين خلال مراسم في 2017 في إطار اتفاق إقراض.
ويقضي الاتفاق بعودة أي صغار يولدون إلى الصين عندما لا يصبحون بحاجة لأمهم. لكن برلين الآن تحتفل.
وفي هذه الأثناء يمضي الباندا الأب جياو تشينغ، الذي يبلغ عمره تسع سنوات، وقته في الاسترخاء ومضغ أعواد البامبو ولا يشارك في رعاية الصغار.
ع.غ/ع.ش
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
تراجع بحوالي النصف
ينتمي حيوان الأوكابي لفصيلة الزرافات ويعيش في الكونغو. ولا تستطيع المنظمة العالمية لحماية الطبيعة تحديد العدد الدقيق لحيوانات الأوكابي المتواجدة حالياً في العالم، غير أن تقديرات تشير إلى تراجع عددها بحوالي النصف. فبينما كان عدد الأوكابي في التسعينيات يبلغ 4400، أصبح هذا العدد لا يتعدى 2500 بعد مرور عشر سنوات. وقد أثرت الصراعات الدائرة في الكونغو بشكل سلبي على تكاثر الأوكابي.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
على حافة الانقراض
تعتبر النمور من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض. ومن بين أنواع النمور التي كانت موجودة قبل 200 عام وانقرضت حالياً، هناك نمر تزمانيا ونمر بالي.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
200 نوع من الطيور مهدد بالانقراض
يوجد أكثر من 200 نوع من الطيور على قائمة الحيوانات المهددة بشكل كبير بالانقراض وعلى رأسها النسر الهندي أبيض الظهر. وحسب خبراء المنظمة العالمية لحماية الطبيعة، فإن هذا النوع من الطيور قد انقرض فعلاً في الصين وماليزيا.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
تراجع في عدد الأفيال الآسيوية
يقدر عدد الأفيال الآسيوية بحوالي 40 إلى 50 ألف فيل وهي بدورها مهددة بالانقراض، حسب المنظمة العالمية لحماية الطبيعة، التي تشير إلى تراجع عدد الفيلة الآسيوية إلى النصف خلال ثلاثة أجيال. وينتشر الفيل الآسيوي بكثرة في بنغلادش وبوتان والهند والصين وأندونيسيا.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
الصيد وتجارة العاج تهددان الفيل الإفريقي
الفيل الإفريقي مهدد بدوره بالانقراض بسبب تدمير بيئته الطبيعية التي يعيش فيها وبسبب الإقبال المتزايد على صيده بطريقة غير قانونية. وتطرقت "قمة الفيل الإفريقي" المنعقدة في بوتسوانا بين الثاني والرابع من ديسمبر الجاري إلى مشكلة التجارة في العاج بطريقة غير مشروعة وسبل مكافحتها.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
الخنازير البحرية تفنى في الشباك
الخطر الأساسي الذي يواجه خنازير البحر هو اصطيادها بشكل غير مقصود، إذ تعلق بشباك الصيد وتموت فيها. غير أن خنزير البحر المعروف (الذي يظهر في الصورة) غير مهدد بالانقراض، بخلاف دلفين كاليفورنيا، إذ تشير التقديرات إلى وجود حوالي 500 إلى 600 منه في العالم فقط.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
تحسن حال بعض الحيوانات
تعتبر السلاحف الجلدية من بين الحيوانات التي لم تعد مهددة بالانقراض بشكل كبير كما كانت قبل عشر سنوات. ويعد هذا النوع من السلاحف الأضخم على الإطلاق، إذ يمكن أن يصل طول الواحدة منها إلى مترين ووزنها إلى نصف طن. غير أن الصيد وتلوث البحار ما يزالان يشكلان تهديداً لها.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
زيادة في عدد طيور القطرس
سجلت المنظمة العالمية لحماية الطبيعة تزايداً في عدد طيور القطرس البني الأسود. وقد اعتبرت المديرة العامة لبرنامج التنوع الحيوي في المنظمة، جين سمارت، ذلك نجاحاً رائعاً لجهود منظمتها في الحفاظ على الأنواع المختلفة من الحيوانات. لكن في المقابل، ارتفع في الوقت الراهن عدد أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض إلى أكثر من 21 ألف نوع.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
آخر حيوانات الباندا ووحيد القرن والوشق
من بين الحيوانات المهددة بالإنقراض أيضاً الباندا العملاقة، التي يوجد منها حاليا ما بين ألف وألفين فقط. أما وحيد القرن السومطري، فيقدر عدده بحوالي 220. كما لم يتبق من حيوان الوشق الأيبيري سوى ما بين 80 و150 حيوان فقط في العالم.
الكاتب: جنيفر فراتسيك/ هشام الدريوش