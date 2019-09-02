ألمانيا تحتفل بولادة أول صغيرين لباندا من النوع العملاق

أعلنت حديقة حيوانات برلين اليوم الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2019) عن خبر سار، إذ حصلت ولادة أول صغيرين لباندا عملاقة في ألمانيا وأن الأم منغ منغ تعتني جيداً بالتوأمين الورديين اللذين لا يشبهان الأبوين بفرائهما الأبيض والأسود.

وذكرت الحديقة أن الأم وضعت الصغير الأول فور ولادته على بطنها ومنحته الدفء بكفيها الكبيرين وفرائها الناعم. وولد صغيرها الثاني في غضون ساعة بعد ذلك.

وقالت الحديقة: "مساء السبت ارتفع عدد حيوانات الباندا في برلين إلى مثليه مع ترحيب ألمانيا بأول مواليد للباندا على الإطلاق.. اثنان منهم!". وأضافت أن الأم والصغيرين في صحة جيدة. ويعيش والد الصغيرين جياو تشينغ أيضاً في الحديقة.

وعادة ما تعتني حيوانات الباندا التي تنجب توأمين بصغير واحد فقط، لذا تدعم الحديقة منغ منغ التي تبلغ من العمر ست سنوات، بقوة في رعاية الصغيرين وتستعين بخبراء من قاعدة تشنغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة بالصين.

يبلغ وزن الصغيرين 186 و136 غراماً ولم يتحدد جنسهما بعد

وقال مدير حديقة حيوانات برلين الطبيب البيطري أندرياس كنيريم إن كل صغير باندا جديد يعد مساهمة مهمة في الحفاظ على هذا النوع مع وجود 1864 باندا عملاقة بالغة فقط تعيش في بيئتها الطبيعية. ويبلغ وزن الصغيرين 186 و136 غراماً ولم يتحدد جنسهما بعد.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الصيني شي جين بينغ قد رحبا بوصول منغ منغ وجياو تشينغ إلى حديقة برلين خلال مراسم في 2017 في إطار اتفاق إقراض.

ويقضي الاتفاق بعودة أي صغار يولدون إلى الصين عندما لا يصبحون بحاجة لأمهم. لكن برلين الآن تحتفل.

وفي هذه الأثناء يمضي الباندا الأب جياو تشينغ، الذي يبلغ عمره تسع سنوات، وقته في الاسترخاء ومضغ أعواد البامبو ولا يشارك في رعاية الصغار.

ع.غ/ع.ش