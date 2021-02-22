ألمانيا تحاكم رجلين سوريين متهمين بالمشاركة في شنق ضابط بالمعارضة

أعلنت المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف الألمانية اليوم الاثنين (22 فبراير/ شباط 2021) أن الادعاء العام كان قد حرك دعوى قضائية ضد رجلين سوريين للاشتباه في اشتراكهما في 2012 في شنق ضابط من قوات المعارضة السورية، وأوضحت المحكمة أنها قبلت الدعوى في قضية أمن دولة وستبدأ المحاكمة في الرابع من شهر مارس/ آذار المقبل حيث يواجه الرجلان اتهامات من بينها ارتكاب جريمة حرب في سوريا وستتضمن المحاكمة 17 جلسة أخرى حتى أيار/ مايو المقبل.

وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على الرجلين في يوليو/ تموز 2020 في مدينتي إيسن غربي ألمانيا وناومبورغ بولاية ساكسونيا آنهالت شرقي ألمانيا، ويقبع الرجلان منذ ذلك التاريخ في الحبس الاحتياطي.

ماذا فعل الاثنان بالضبط؟

وذكرت المحكمة أن عُمُر المتهم الذي كان يقيم مؤخرا في إيسن يبلغ 35 عاما فيما يبلغ عُمُر المتهم الآخر 43 عاما. وبحسب الادعاء، فإنه يُعْتَقَد أن الرجلين اقتادا الضابط المكبل والذي تعرض لأذى شديد إلى المشنقة. وتولى أحدهما الحراسة فيما تولى الآخر التصوير والتعليق على إطلاق الأعيرة النارية للأغراض الدعائية.

ويُعْتقد أن أحد الرجلين (خضر ك. ا) كان ينتمي إلى جماعة انضمت لاحقا إلى "جبهة النصرة" (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) ولهذا فهو يواجه اتهاما بالانضمام إلى جماعة إرهابية فيما يُعْتقد أن الآخر (سامي ا. س) كان يقاتل دون انتماء إلى هذه الجماعة أو إلى جماعات أخرى.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)