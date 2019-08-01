ألمانيا تجري تحريات حول موظف سابق بسفارتها في لبنان

كشف تقرير لصحفة "بيل أم زونتاغ" أن السلطات الألمانية تجري تحريات عن موظف سابق بسفارة المانيا في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك على خلفية تجاوزات تتعلق بوثائق التأشيرة.
وأوضحت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) أن الموظف مواطن لبناني كان يعمل بقسم التأشيرات بالسفارة حتى عام 2017، ويشتبه أنه سرق ما يسمى بـ "بطاقات التأشيرة" اللازمة لدخول ألمانيا، وباعها لعصابة لبنانية.
وأضافت الصحيفة أن هذه العصابة استخدمت وثائق التأشيرة من أجل تهريب لاجئين سوريين إلى ألمانيا. كما نقلت الصحيفة الألمانية عن وزارة الخارجية الاتحادية: "نتعاون في هذه القضية بشكل وثيق مع سلطات التحقيق الجنائي المعنية"، مؤكدة أن المشتبه فيه لم يعد يعمل للوزارة.
وبدأت التحقيقات في الأساس على خلفية حملة مداهمة في جميع أنحاء ألمانيا ضد أعضاء العصابة اللبنانية يوم الخميس الماضي، بحسب الصحيفة. وأضاف التقرير الصحفي أن الأمر يتعلق بـ 26 حالة تهريب للاجئين سوريين إلى ألمانيا وهولندا في الفترة بين آب/أغسطس عام 2018 وأيلول/سبتمبر عام 2019.
واضطر هؤلاء اللاجئون إلى دفع ما يتراوح بين 4500 و15 ألف يورو عن كل لاجئ لهذه العصابة اللبنانية من أجل إتمام عملية التهريب، بحسب الصحيفة الألمانية.
م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)
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