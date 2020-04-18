 ألمانيا تجري اختبارا على عقار لعلاج مرضى كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 25.05.2020

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صحة

ألمانيا تجري اختبارا على عقار لعلاج مرضى كورونا

وافق أحد أبرز معاهد ألمانيا على إجراء تجارب سريرية لمرضى مصابين بكورونا عبر استخدام عقار إيه بي إكس 464. وحسب المعهد فإن هذا العقار له علاقة بالأساس بعلاج نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لكنه لا يزال في طور الدراسة.

صورة رمزية

صورة رمزية

أكد متحدث باسم المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية (BfArM) في مدينة بون غربي ألمانيا اليوم الاثنين (25 مايو/ أيار 2020) أن المعهد وافق على إجراء تجارب سريرية لمرضى مصابين بكوفيد ـ 19، باستخدام المادة الفعالة (ABX464) إيه بي إكس 464.

ويذكر أن العقار المحتمل يجري تجريبه من شركة Abivax SA (أبيفاكس إس إيه) الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية. وحسب بيانات المعهد الألماني، فإنه تم التصريح بإجراء 22 تجربة سريرية لها علاقة بمرض كورونا أو كوفيدـ 19.

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وأفادت شركة أبيفاكس بأن الدراسة التي تجريها هي  للعلاج المبكر لـ1034 مريضا مصابا بكورنا معظمهم متقدمون في السن أو يعانون مخاطر عالية. في المقابل أوضح المعهد الألماني أن هناك 200 شخص سيتطوعون في ألمانيا للمشاركة في هذه الدراسة.  

ومن المنتظر أن توضح الدراسة ما إذا كانت  المادة الفعالة إيه بي إكس 464 بإمكانها منع استنساخ الفيروس لدى هؤلاء المرضى. وستركز الدراسة على متابعة ما إذا كانت المادة الفعالة يمكنها أن تمنع حدوث ردود الفعل المفرطة للجهاز المناعي والتي تؤدي لاحقا إلى حدوث ضيق خطير في التنفس.

من جانبه، قال كريستوف بوزيكه، من مستشفى بون الجامعي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الدراسة تتطلب لهذا السبب مرضى حالتهم جيدة نسبيا لأنه بخلاف ذلك لن يكون تقديم هذا الإثبات متاحا. وسيعالج كل مريض لمدة أربعة أسابيع تقريبا وسيأخذ قرصا كل يوم خلال هذه الفترة.

بيد أن بوزيكه قال إنه على الرغم من سرعة وتيرة الاختبارات حاليا لدى مرضى كورونا إلا أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر حتى العام المقبل لحين ظهور نتائج. وأوضح بوزيكه أن هذه المادة الفعالة لها علاقة بالأساس بعلاج مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لكنها لا تزال في طور الدراسة.

أ.ح/ع.ش (د ب أ)

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