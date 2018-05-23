 ألمانيا .. تجدد حالات رفض مصافحة النساء لأسباب دينية | عالم المنوعات | DW | 07.01.2019

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منوعات

ألمانيا .. تجدد حالات رفض مصافحة النساء لأسباب دينية

رفض مؤخرا ثلاثة مصارعين مسلمين بولاية هيسن الألمانية مصافحة الحكمة لتفادي لمس يديها، لأسباب دينية. ولكن هذه ليست المرة الأولى في ألمانيا، والأمر لم يقتصر على الرجال المسلمين فقط.

Deutschland entdecken Archiv - Stasimuseum (DW / Nelioubin)

عبر حوالي تسعة من أصل عشرة  ألمان (أي 87 في المئة) ممن شملهم استطلاع للرأي عن عدم تفهمهم لرفض الرجال مصافحة النساء باليد في ألمانيا لأّسباب دينية. وعبر واحد من كل عشرة فقط عن تفهمه لذلك، نقلا عن صحيفة "بيلد أم زونتاغ".

جاء ذلك على خلفية رفض ثلاثة مصارعين مسلمين مصافحة الحكمة التي ستدير نزالهم لتفادي لمس يديها بدعوى أن "مصافحة المسلم لامرأة غريبة عنه يعتبر حراما"، في المنازلة التي جرت بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018، قرب مدينة أشافنبورغ (ولاية هيسن). وكرد فعل على سلوك المصارعين الثلاثة قامت الحكمة باقصائهم واستبعادهم من النزال، نقلاً عن موقع صحيفة "بيلد".

مختارات

قرر سياسي سويدي من حزب الخضر يدعى يسري خان ترك السياسة وسحب ترشحه لعضوية قيادة الحزب بعد أن تعرض لانتقادات شديدة لرفضه مصافحة صحفية سويدية خلال لقاء تلفزيوني، بسبب عقيدته الإسلامية. (21.04.2016)

مُنع زوجان مسلمان من الحصول على الجنسية السويسرية بسبب رفضهما مصافحة أشخاص من الجنس الآخر، الأمر الذي اعتبر عدم التزام بالنظام القانوني، والمساواة بين الجنسين، وبالتالي تقصيراً في مسألة الاندماج. (18.08.2018)

وفي معرض جواب له عن سؤال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ"، برر أحد المصارعين الثلاثة ـ وهو من أصول بلغارية ـ  رفضه مصافحة الحكمة بالقول: "تشاجرت مع زوجتي وأردت أن أُظهر لها أن عيني لا تذهب لغيرها. وكانت سعيدة بذلك". لكن المصارع البلغاري لم يجب على سؤال الصحيفة ما إذا كان سيكرر نفس التصرف في المستقبل، أم لا!.

وانتقد رئيس اتحاد المصارعة في ولاية هيسن تصرف المصارعين المسلمين الثلاثة. وقال إن سلوكهم سيضر بصورة الملاكمة، كما ورد في موقع المجلة الأسبوعية لوكالة الأنباء الكاثوليكية الألمانية "ايديا سبيكتوم".

وتجاوزت هذه الواقعة حلبة المصارعة حيث دخل السياسيون على الخط. وقالت وزيرة الاندماج في ولاية شمال الراين – وستفاليا إن "الرياضة لديها قواعد واضحة ينبغي على الكل أن يلتزم بها". وأضافت الوزيرة: "إذا لم يرغبوا في القيام ببعض الأمور لأسباب دينية فما عليهم سوى ترك الحلبة". وبدوره قال أيمن مزيك، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، بأنه "لا توجد أسباب دينية مقنعة لرفض المصافحة"، يضيف موقع مجلة "ايديا سبيكتوم".

كما أن بعض المسيحيين الأرثوذوكس وبعض اليهود يرفضون أيضا المصافحة، كما تقول الرئيسة السابقة لمجلس إدارة جمعية النساء الكاثوليكيات بمدينة هانوفر. وأشارت إلى أن أسقفاً أرثوذوكسياً روسياً في ألمانيا رفض مصافحتها لأنه "اعتبر اختياري في منصب الأسقفية إهانة لذلك المنصب". وأضافت أن بعض المسلمين واليهود رفضوا أيضا مد يدهم للسلام عليها لأسباب دينية.

وفي العاصمة الألمانية برلين رفض إمام قبل ثلاث سنوات مصافحة معلمة ابنه في المدرسة، وقام بدلا من ذلك بتحيتها من خلال وضع يده على صدره. لكن المعلمة أصرت وطالبت عدة مرات المصافحة باليد، وهو ما اعتبره الإمام إساءة لعقيدته، ليرفع دعوى قضائية ضدها.

وتتباين الآراء بين من يعتبر رفض المصافحة لأسباب دينية إساءة للمرأة وخطرا على الحوار الثقافي والاندماج، ومن يعتبره حرية دينية وشخصية.

ع.ع

  • Figures on ancient Greek flask shaking hands

    لا مصافحة بعد اليوم

    المصافحة باليد وسيلة للتحية منذ أكثر من ألفي عام، وكانت تتم بهذه الطريقة لدى قدماء اليونان، الذين لم يكتشفوا العلاقة بين المصافحة وانتقال الأمراض .

  • A female and male figure together making a heart with their hands

    لا مصافحة بعد اليوم

    يعتقد أن المصافحة باليد اليمنى كانت تعتبر إشارة على عدم حمل الغريب للسلاح وتطمين الطرف الآخر. كما أن هز اليد وبحرارة يدفع للتناغم والتقرب ممن نصافحه.

  • A black and a white hand shaking

    لا مصافحة بعد اليوم

    في غرب أوروبا يعبر الضغط على اليد عند المصافحة عن الحزم، في حين يتجنبون ذلك في شرقها لعدم الايحاء بالسيطرة. لكن الضغط يترك انطباعات مختلفة حسب المجتمعات.

  • Person washing hands under water tap with soap

    لا مصافحة بعد اليوم

    المصافحة والضغط على اليد يمكنها أن تتسبب أيضا في نقل الكثير من الجراثيم والأمراض، لكن يمكن الوقاية من ذلك بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون عدة مرات في اليوم.

  • Multiple hands touching

    لا مصافحة بعد اليوم

    يتجنب الكثير من الشخصيات المعروفة المصافحة والضغط على اليد مثل بيل غيتس خشية انتقال مرض ما إليهم. لكن هناك بدائل للتحية بدل المصافحة والضغط على اليد.

  • Hand extended for shaking meets hand held up in stop gesture
    المزيد

    لا مصافحة بعد اليوم

    تنصح دراسة حديثة بمنع المصافحة باليد في المنشآت الصحية والمشافي حيث يمكن انتقال الكثير من الأمراض والجراثيم سواء للزوار أو العاملين أو المرضى أنفسهم.

  • Michelle Obama giving fist bump
    المزيد

    لا مصافحة بعد اليوم

    أثببت دراسة حديثة أن التحية بملامسة القبضات أفضل، إذ تتلامس مساحات أقل من اليد وبالتالي انتقال أقل للجراثيم المعدية أيضا. زوجة الرئيس الأمريكي ميشيل أوباما أيضا تفعل ذلك. الكاتب: سونيا دين/ ع. ج.


مختارات

لا مصافحة بعد اليوم

تعتبر المصافحة باليد أحد طرق التحية الأساسية في الكثير من الثقافات، ولكن المصافحة والشد على اليد وسيلة لنقل الكثير من البكتيريا والأمراض أيضا. (19.09.2014)  

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