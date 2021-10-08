 ألمانيا تثأر من مقدونيا وتحجز أول مقعد أوروبي بمونديال قطر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.10.2021

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رياضة

ألمانيا تثأر من مقدونيا وتحجز أول مقعد أوروبي بمونديال قطر

قبل جولتين من نهاية التصفيات حجز منتخب ألمانيا مقعده في مونديال قطر 2022 بعدما ثأر من منتخب مقدونيا الشمالية بفوز عريض شهد تألق المهاجم تيمو فيرنر. وابتعد المانشافت بعيدا في صدارة المجموعة.

لاعبو المناشافت يحتفلون مع فيرنر (الثاني من اليمين) بعد تسجيله الهدف الثاني لألمانيا في مرمى مقدونيا الشمالية (11/10/2021)

لاعبو المناشافت يحتفلون مع فيرنر (الثاني من اليمين) بعد تسجيله الهدف الثاني لألمانيا في مرمى مقدونيا الشمالية.

كشر المنتخب الألماني لكرة القدم عن أنيابه في الشوط الثاني لينتزع بطاقة التأهل الأولى من القارة الأوروبية إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر بفوزه الساحق 4 / صفر على مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

مختارات

"يا له من إحراج"، "صدمة رهيبة"، "مفاجأة كريهة"، هي بعض عناوين وسائل الإعلام الألمانية بعد السقوط المذل للمانشافت أمام مقدونيا الشمالية المتواضعة في تصفيات بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر 2022.

بـ12 هدفا و3 لقاءات بشباك نظيفة، و9 نقاط كحد أقصى، حقق منتخب ألمانيا بداية واعدة في حقبة المدرب هانزي فليك. هذه البداية تبدو شبيهة بتلك التي عرفها رفقة بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ، الأمر الذي يعد بمستقبل مشرق.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ، فاز المنتخب الروماني على نظيره الأرميني 1 / صفر.

وضمن المنتخب الألماني (مانشافت) صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى 21 نقطة من سبعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة كانت أمام منتخب مقدونيا الشمالية بالذات.

وفي سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية، انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم الهيمنة شبه التامة للمانشافت على مجريات المباراة من خلال نسبة استحواذ على الكرة بلغت أكثر من 70 % حيث أهدر الفريق كل الفرص التي سنحت له.

وفي الشوط الثاني، سجل كاي هافيرتز وتيمو فيرنر هدفين للمانشافت في الدقيقتين 50 و70 إثر تمريرتين رائعتين من زميلهما توماس مولر الذي رفع رصيده من صناعة الأهداف في التصفيات الحالية إلى سبعة.

الثلاثي مولر وهافيرتز وتيمو فيرنر يحتفلون بعد التسجيل في مرمى مقدونيا الشمالية. (11/10/2021)

الثلاثي مولر وهافيرتز وتيمو فيرنر ضمنا لمنتخب ألمانيا حجز أول مقعد أوروبي بمونديال قطر 2022

وأضاف فيرنر الهدف الثاني له والثالث للمانشافت في الدقيقة 74 رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في ثماني مباريات خاضها مع الفريق في التصفيات الحالية. واختتم البديل جمال موسيالا التسجيل في المباراة بإحراز الهدف الرابع للمانشافت في الدقيقة 83.

واستفاد المنتخب الألماني من فوز نظيره الروماني على المنتخب الأرميني في مباراة أخرى بنفس المجموعة حيث تجمد رصيد منتخب أرمينيا عند 12 نقطة أيضا مثل نظيره المقدوني فيما رفع المنتخب الروماني رصيده إلى 13 نقطة لينتزع المركز الثاني في المجموعة بفارق ثماني نقاط خلف ألمانيا قبل الجولتين الأخيرتين من التصفيات.

وفي بوخارست، سجل ألكسندرو ميتريتا الهدف الوحيد للمنتخب الروماني في الدقيقة 26 ليعزز آمال الفريق في المنافسة على بطاقة التأهل من هذه المجموعة إلى الملحق الأوروبي الفاصل.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

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