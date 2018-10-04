 ألمانيا تتهم روسيا بالوقوف وراء هجمات إلكترونية على مؤسسات اتحادية | أخبار | DW | 05.10.2018

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أخبار

ألمانيا تتهم روسيا بالوقوف وراء هجمات إلكترونية على مؤسسات اتحادية

على غرار بريطانيا وهولندا، أتهمت الحكومة الألمانية روسيا رسميا بالوقوف وراء هجمات إلكترونية كبيرة استهدفت خلال الأعوام الماضية البرلمان الألماني وشبكة البيانات الاتحادية.

Computer hardware Cyberkrieg Symbolbild (picture-alliance/picturedesk.com/H. Ringhofer)

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة (الخامس من أكتوبر/تشرين الأول) إن "الحكومة الألمانية أيضا ترجح باحتمال يقرب إلى اليقين أن الاستخبارات العسكرية الروسية (جي آر يو) تقف خلف حملة (إيه بي تي 28) للقرصنة الإلكترونية.

وأضاف زايبرت: "هذا التقدير يستند إلى مجموعة جيدة للغاية من الحقائق والمصادر الخاصة"، مضيفا أن الحكومة الألمانية لديها "ثقة تامة" أيضا في تقدير السلطات البريطانية والهولندية، وقال: "ندين بأشد درجة هذا النوع من الهجمات على المنظمات الدولية والمؤسسات الخاصة بحلفائنا، ونطالب روسيا بالإيفاء بمسؤوليتها وعدم التغافل عن هذه الممارسات".

ويشتبه في أن مجموعة (إيه بي تي 28) مسؤولة عن الهجمات الإلكترونية التي استهدفت البرلمان الألماني (بوندستاغ) وشبكة البيانات الاتحادية في ألمانيا.

وتمكن القراصنة من التسلل إلى شبكة الكمبيوتر الخاصة بالبرلمان الألماني عام 2015 على نطاق واسع، ما استدعى استبدال شبكة المعلومات للبرلمان.

كما استهدف قراصنة، في هجوم أعلن عنه في شباط/فبراير الماضي، شبكة المعلومات الاتحادية للتسلل إلى بيانات وزارتي الخارجية والدفاع الألمانيتين.

وبحسب بيانات سابقة لمصادر أمنية ألمانية، فإنه من المرجح أن المسؤول عن هذا الهجوم مجموعة تدعى "سناك" محسوبة أيضا على الاستخبارات الروسية.

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اتهام الغرب روسيا بشن هجمات إلكترونية.. تعبير عن الضعف؟

وكانت الولايات المتحدة اتهمت أمس الخميس سبعة عملاء من الاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات إلكترونية على الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وألقت السلطات الهولندية - بحسب بياناتها - القبض على عملاء للاستخبارات العسكرية الروسية خلال محاولتهم قرصنة شبكة الكمبيوتر الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعلنت السلطات البريطانية المختصة بمكافحة الهجمات الإلكترونية أنها تحسب مجموعة القرصنة (إيه بي تي28) على الاستخبارات العسكرية الروسية.

ع.ج.م (د ب أ)

 

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خبراء ألمان يحذرون من هجمات إلكترونية تغرق أوروبا في الظلام

بعد هجمات الهاكر على شبكة الكهرباء الأوكرانية قبل سنتين، حذر "المركز الوطني للوقاية من الهجمات الإلكترونية" من هجمات مماثلة قد تضرب ألمانيا وتؤدي إلى إغراق أوروبا في ظلام دامس. (24.08.2018)  

واشنطن تتهم سبعة عناصر استخبارات روسية بالقرصنة الدولية

كشف القضاء الأمريكي أنه وجه تهمة القرصنة الدولية لسبعة عناصر استخبارات روسية وذلك في القضية المتعلقة بالهجمات الإلكترونية التي شملت دولا عديدة بينها هولندا وبريطانيا وكندا وأستراليا. (04.10.2018)  

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