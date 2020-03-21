 ألمانيا تتمسك بحظر التجمع في دور العبادة.. فماذا بشأن رمضان؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا تتمسك بحظر التجمع في دور العبادة.. فماذا بشأن رمضان؟

تتمسك الحكومة الألمانية بحظر التجمعات عموما بما في ذلك في دور العبادة للحد من تفشي فيروس كورونا، وتعزم مناقشة تخفيف محتمل لتقييد الاختلاط مع ممثلين من الديانات المختلفة، لكن ماذا بشأن طقوس شهر رمضان بالنسبة للمسلمين؟

تعليمات حظر التجمعات تشمل أيضا دور العبادة المختلفة في ألمانيا (أرشيف)

تعليمات حظر التجمعات تشمل أيضا دور العبادة المختلفة في ألمانيا (أرشيف)

أكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء (15 أبريل/نيسان 2020) في برلين  بأنه في الوقت الحالي لا يوجد سبب يدعو إلى تغيير تعليمات حظر التجمعات في دور العبادة.

وذكر المتحدث أن وكيل وزارة الداخلية، ماركوس كريبر، سيجري محادثات مع ممثلي طوائف دينية مختلفة يوم الجمعة المقبل لبحث شروط تخفيف محتمل لإجراءات تقييد الاختلاط السارية حاليا في دور العبادة.

مختارات

ذكرت الشرطة الألمانية أن 300 شخص اجتمعوا أمام أحد مساجد برلين لإداء صلاة الجمعة برغم التعليمات بالتباعد الاجتماعي، وبأن "الصلاة أنهيت قبل موعدها"، مع وعد من المسؤولين عن المسجد بالعمل على عدم تكرار مثل هذا الحشد. (04.04.2020)

وأوضح المتحدث أن المحادثات سيشارك فيها ممثلون عن الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية والمجلس المركزي لليهود ومجلس التنسيق الإسلامي.

وفي إشارة إلى شهر رمضان الذي سيبدأ الأسبوع المقبل، قال المتحدث إن الإجراءات الضرورية للحد من أعداد الإصابات وضعت المسيحيين أمام تحديات كبيرة خلال فترة عيد القيامة، موضحا أن ذلك انطبق أيضا على اليهود في عيد الفصح، وسينطبق على المسلمين في رمضان أيضا. وأضاف المتحدث: "يتعين علينا جميعا أن نتعامل مع الأمر، وهذا ليس سهلا بالنسبة لنا"، مؤكدا في المقابل أن الأولوية حاليا لصحة الأفراد.

وأقرت السلطات الألمانية قد أتخذت خطوات في مارس الماضي لعرقلة انتشار فيروس كورونا، من بينها حظر التجمعات لأكثر من شخصين، ويشمل ذلك الكنائس والمساجد والمعابد ومؤسسات الأديان الأخرى.

يذكر أن المحكمة الإدارية في مدينة كاسل الألمانية رفضت الأسبوع الماضي طلبا مستعجلا مقدما من مسيحي لإلغاء حظر إقامة القداس في الكنيسة وذلك في إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا. وقال متحدث باسم المحكمة إن الحظر يمثل قيدا لا مثيل له على حرية الأديان في التاريخ الأخير، وأضاف أن مثل هذه التدخلات الكبيرة تستند إلى أسس قانونية وترمي إلى تحقيق هدف مشروع يتمثل في المنع المؤقت لوقوع المزيد من الإصابات وضمان توفير أكبر قدر من الرعاية للمرضى المصابين بكوفيد.19-

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:25

رفع الآذان للمرة الأولى بالتزامن قرع أجراس الكنائس في برلين

 

مواضيع ذات صلة

Ramadan Islam Religion

مصر تنضم لدول عربية وتغلق دور العبادة تحسبا من انتشار كورونا 21.03.2020

بعد انتقادات واسعة لإصرار وزارة الأوقاف المصرية على استمرار الصلوات الجماعية، خاصة صلاة الجمعة، أعلنت مصر إغلاق كل المساجد والكنائس، لتنضم بذلك لعدة دول عربية وأوروبية اتخذت هذا الإجراء لماجهة انتشار فيروس كورونا.

Deutschland Berlin | Freitagsgebet in der Dar-Al Salam Moschee

برلين - الشرطة تفرق تجمعا لصلاة الجمعة بسبب كورونا 04.04.2020

ذكرت الشرطة الألمانية أن 300 شخص اجتمعوا أمام أحد مساجد برلين لإداء صلاة الجمعة برغم التعليمات بالتباعد الاجتماعي، وبأن "الصلاة أنهيت قبل موعدها"، مع وعد من المسؤولين عن المسجد بالعمل على عدم تكرار مثل هذا الحشد.

Saudi-Arabien Mekka | Coronavirus | Große Moschee, leer

السلطات الدينية في دول إسلامية: "صلوا في منازلكم" 22.03.2020

من تونس إلى طهران مرورا بالقدس ودول أخرى، دعمت معظم السلطات الدينية التدابير التي اتخذتها الحكومات لمكافحة فيروس كورونا، وابتكرت أساليب لم تكن مقبولة في أي زمن عادي للقيام بالشعائر الدينية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  