 ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.02.2023

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أخبار

ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال

ردود الفعل تتوالى بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ألمانيا وفرنسا تتعهد بتقديم مساعدات، فيما تسببت هزة أرضية في لبنان بحرائق وبعض الأضرار المادية وحالات هلع بين المواطنين.

مشهد من ديار باكير التركية (السابع من فبراير 2023

أعداد الضحيا ترتفع مع مرور الوقت ،وتعهدت دول بتقديم المساعدة العاجلة

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتقديم مساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال العنيف  الذي ضرب منطقة الحدود التركية - السورية. وغرد شولتس عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين: "بالطبع سترسل ألمانيا مساعدات"، معربا عن صدمته من الأخبار الواردة من المناطق المتضررة، وأضاف: "عدد القتلى آخذ في الارتفاع. نشعر بالحزن مع الاقارب والقلق على من رطموا تحت الأنقاض".

وغردت بيربوك عبر "تويتر" أيضا: "سنرسل على وجه السرعة مساعدات بالتعاون مع شركائنا... استيقظنا صباح اليوم الاثنين على أخبار مفزعة من تركيا وسوريا... قلبي مع أقارب ضحايا هذه الزلازل الرهيبة وكل الذين يخشون على عائلاتهم وأصدقائهم وجيرانهم".

زلزال تركيا

أعداد الضحايا في ارتفاع

كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا بعد الزلزال العنيف الذي أودى بالمئات في البلدين. وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا".

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن تضامنه وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "التضامن الكامل مع الحليف تركيا عقب هذا الزلزال المريع". وأضاف "يحشد حلفاء الناتو الدعم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

كما أرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى  تركيا، على ما أعلن المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيش لينارسيتش. وكتب المسؤول الأوروبي في تغريدة "إثر  الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا". وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

 

ووصل الزلزال إلى لبنان، فقد ضربت هزة أرضية لبنان، بقوة 8. 4  درجات على مقياس ريختر، لبنان، وقد أدت إلى حدوث حرائق وبعض الأضرار المادية وحالات هلع بين المواطنين. وأعلن المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية حصول هزة أرضية في البحر بين لبنان وقبرص، قوتها 8. 4  درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان لبنان خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية. وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة ، في تصريح اليوم ، أنه " لا يوجد أي إصابات جراء الهزة الأرضية إنما حالات خوف وهلع".

ع.خ/   (د ب ا، رويترز، أ ف ب)

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    زلزال أفغانستان.. "غضب الطبيعة" فوق القهر اليومي للأفغان

    خسائر كبيرة في الأرواح

    حسب الحكومة الأفغانية، أكثر من ألف شخص لقوا مصرعهم وجرح أكثر من 600 في شرقي البلاد بسبب زلزال مدمر. رقم الضحايا يبقى مؤقتاً وقد يرتفع أكثر مع وجود أنقاض كبيرة وعدم تقدم عمليات الإنقاذ وقلة المعلومات المتوفرة. بلغت قوة الزلزال 6.1 على مقياس ريشتر، وأدى إلى تدمير قرى بالكامل وطرقات وشبكة الهاتف.

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    زلزال أفغانستان.. "غضب الطبيعة" فوق القهر اليومي للأفغان

    مقابر جماعية

    سكان إقليم باكتيكا يقومون بمحاولة إنقاذ الجرحى وإخراجهم من الركام. رجل اسمه كوسار، فقد والده في الزلزال، صرّح لـDW إنهم استيقظوا ليلة الزلزال الساعة الواحدة صباحا على وقع اهتزاز كبير، وبعدها تحوّل كل شيء إلى غبار. ويتابع أنه تم حفر مقابر جماعية ودفنت فيها الجثث، لافتاً إلى أن الناجين يحتاجون بشدة إلى الغذاء والمأوى.

  • Afghanistan | Erdbeben: Verletzte werden per Hubschrauber evakuiert

    زلزال أفغانستان.. "غضب الطبيعة" فوق القهر اليومي للأفغان

    صعوبات في الإنقاذ

    أرسلت السلطات طائرات مروحية لمحاولة إنقاذ المتضررين ونقل الجرحى. غير أن أفغانستان لا تتوفر سوى على عدد ضئيل للغاية من هذه الطائرات، كما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات جمة في بلد يعاني مسبقا من أزمات كبيرة. ما يزيد من تعميق صعوبات الوصول إلى الضحايا وقوع الزلزال في منطقة جبلية وتأكيد السلطات أنها غير قادرة على الوصول لكل الضحايا.

  • Afghanistan | Tote nach Erdbeben in Afghanistan

    زلزال أفغانستان.. "غضب الطبيعة" فوق القهر اليومي للأفغان

    تحديات كبيرة لحركة طالبان

    طالبت حركة طالبان، التي تحكم افغانستان منذ سيطرتها على كابول الصيف الماضي، المنظمات الدولية بدعم سريع للبلد. الزلزال يمثل تحديا كبيرا للحركة لأجل العمل مع المنظمات الأممية مجددا، خصوصا بعد انقطاع العديد من المساعدات الدولية بسبب العقوبات المفروضة على الحركة ورفض هذه الأخيرة تنفيذ تعهداتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

  • Afghanistan | Tote nach Erdbeben in Afghanistan

    زلزال أفغانستان.. "غضب الطبيعة" فوق القهر اليومي للأفغان

    الحظ التعيش لسكان الشرق

    تقع عدة أجزاء من أفغانستان في منطقة زلزالية نشيطة، وخصوصا منطقة جبال هندوكوش الشرقية التي توجد كذلك في شمال غرب باكستان، حيث وقعت زلازل هناك على مدى العقود الماضية. ما يزيد من عمق المأساة أن البنى التحتية في هذا الجزء من أفغانستان سيئة للغاية، والمنازل المبنية بالطين غير مشيدة بشكل آمن، ما يجعلها عرضة للسقوط.

  • Tote nach Erdbeben in Afghanistan

    زلزال أفغانستان.. "غضب الطبيعة" فوق القهر اليومي للأفغان

    دعم باكستاني رغم التوتر

    وعدت باكستان بإرسال المساعدة لجارتها أفغانستان، خصوصا أن الزلزال وقع على الحدود الغربية لباكستان. رغم تأكيد سكان باكستانيين شعورهم بالزلزال في مناطقهم، إلّا أنه لم تسجل حالات وفاة أو سقوط منازل. العلاقة بين باكستان وحركة طالبان ليست وردية حاليا، بسبب اتهام إسلام آباد لكابول بعدم القيام بجهد كبير لمنع هجمات إرهابية تنطلق من أفغانستان على أهداف في باكستان.


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