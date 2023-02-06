ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتقديم مساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحدود التركية - السورية. وغرد شولتس عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين: "بالطبع سترسل ألمانيا مساعدات"، معربا عن صدمته من الأخبار الواردة من المناطق المتضررة، وأضاف: "عدد القتلى آخذ في الارتفاع. نشعر بالحزن مع الاقارب والقلق على من رطموا تحت الأنقاض".

وغردت بيربوك عبر "تويتر" أيضا: "سنرسل على وجه السرعة مساعدات بالتعاون مع شركائنا... استيقظنا صباح اليوم الاثنين على أخبار مفزعة من تركيا وسوريا... قلبي مع أقارب ضحايا هذه الزلازل الرهيبة وكل الذين يخشون على عائلاتهم وأصدقائهم وجيرانهم".

أعداد الضحايا في ارتفاع

كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا بعد الزلزال العنيف الذي أودى بالمئات في البلدين. وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا".

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن تضامنه وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "التضامن الكامل مع الحليف تركيا عقب هذا الزلزال المريع". وأضاف "يحشد حلفاء الناتو الدعم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

كما أرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا، على ما أعلن المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيش لينارسيتش. وكتب المسؤول الأوروبي في تغريدة "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا". وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

ووصل الزلزال إلى لبنان، فقد ضربت هزة أرضية لبنان، بقوة 8. 4 درجات على مقياس ريختر، لبنان، وقد أدت إلى حدوث حرائق وبعض الأضرار المادية وحالات هلع بين المواطنين. وأعلن المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية حصول هزة أرضية في البحر بين لبنان وقبرص، قوتها 8. 4 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان لبنان خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية. وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة ، في تصريح اليوم ، أنه " لا يوجد أي إصابات جراء الهزة الأرضية إنما حالات خوف وهلع".

ع.خ/ (د ب ا، رويترز، أ ف ب)