ألمانيا تتعثر أمام كولومبيا وفوز تاريخي للمغرب على كوريا الجنوبية

عزز المنتخب الكولومبي بدايته القوية في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، وانتزع فوزا ثمينا 2 / 1 على
نظيره الألماني اليوم الأحد (30 يوليو/تموز 2023) في الجولة الثانية من مبارياتالمجموعة الثامنة بالبطولة، المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.
ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى ست نقاط لينفرد بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام نظيريه الألماني والمغربي، ويقترب خطوة هائلة من التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجلت ليندا كايسيدو هدف التقدم لكولومبيا في الدقيقة 52، وتعادلت اللاعبة الشهيرة ألكسندرا بوب للمنتخب الألماني من ضربة جزاء في الدقيقة .89 ولكن مانويلا فانيغاس انتزعت الفوز للمنتخب الكولومبي بهدف في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ابتسام جرايدي تسجل هدف المغرب في مرمى كوريا الجنوبية
المغرب ينعش حظوظه
وأنعش المنتخب المغربي آماله في بلوغ الدور الثاني (دور الستة عشر) من بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوزه الثمين 1 / صفر على نظيره الكوري الجنوبي اليوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة بالدور الأول للبطولة.
وحصد المنتخب المغربي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وهي أول ثلاث نقاط له في تاريخ مونديال السيدات، الذي يشارك فيه للمرة الأولى في التاريخ.
ومني منتخب كوريا الجنوبية بالهزيمة الثانية على التوالي ليظل بلا رصيد من النقاط.
وحسم المنتخب المغربي المباراة لصالحه بهدف مبكر للغاية سجلته ابتسام جرايدي في الدقيقة السادسة ليصبح الهدف الأول أيضا للمغرب في تاريخ مونديال السيدات.
علما بأن المنتخب المغربي يخوض المونديال للمرة الأولى في التاريخ ،كما أنه أول منتخب عربي من الشمال الأفريقي يتأهل للمونديال.
المغربية نهيلة بنزينة تدخل تاريخ كرة القدم بارتداء الحجاب في كأس العالم لكرة القدم النسائية.
المغربية نهيلة بنزينة تدخل التاريخ
وفوز منتخب سيدات المغرب الأول في مونديال كرة القدم النسائية لا يعتبر وحده تاريخيا، بل أيضا أصبحت المدافعة المغربية نهيلة بنزينة (25 عاما) أول لاعبة كرة قدم تشارك في مباراة ببطولات كأس العالم للسيدات، وهي ترتدي الحجاب، وذلك إثر مشاركتها في مباراة منتخب بلادها اليوم الأحد أمام نظيره الكوري الجنوبي.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر في 2014 رفع الحظر المفروض على ارتداء السيدات للحجاب في المباريات بداعي "أسباب صحية وأمنية"، وذلك بعد احتجاج العديد من الناشطين والرياضيين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي اللعبة.
ولم تشارك بنزينة في مباراة الفريق الأولى بالمونديال الحالي، والتي خسرها المنتخب المغربي أمام نظيره الألماني صفر / 6، ولكنها شاركت في مباراة اليوم، التي فاز بها المنتخب المغربي 1 / صفر. وقالت غزلان شباك قائدة المنتخب المغربي: "نشعر بمسؤولية هائلة لتقديم صورة جيدة وإظهار الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي بالتأهل للمونديال".
م.س/خ.س ( أ ف ب، د ب أ)
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا
تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
أليكس مورغان (34 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
كريستال دان (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
كريستال دان لديها بالفعل مسيرة كبيرة، وذروتها كانت بفوزها بلقب كأس العالم في عام 2019 مع الولايات المتحدة. إنها لاعبة وسط وأم لـمارسيل جان الذي ولد في مايو 2022. لعبت دان (في الصورة يمين رقم 19) في كأس العالم بعد 14 شهرًا فقط من الولادة.
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
أمل مجري (30 عاما) ـ فرنسا
أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
كونيا بلومر (25 عاما) ـ جامايكا
"أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
شينا ماثيوز، (29 عاما) ـ جامايكا
عندما شاركت جامايكا للمرة الأولى في كأس العالم عام 2019، كانت شينا ماثيوز أمًا لطفلين. وفي هذا العام توسعت عائلة ماثيوز بشكل أكبر. في عام 2022 وضعت طفلها الثالث. ووصفت الفيفا ماثيوز (وسط الصورة) بأنها "أم بطلة" لجامايكا.
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
فانينا كوريا (39 عاما) ـ الأرجنتين
سوف تشارك فانينا كوريا كقائدة للمنتخب الأرجنتيني في بطولتها الرابعة في كأس العالم. وقبل آخر مشاركة لها في البطولة في فرنسا، وضعت توأمها لونا وروميو، وبذلك أصبحت أول أم في الفريق الأرجنتيني.