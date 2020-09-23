ألمانيا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي في عدد طلبات اللجوء

أظهر تقرير نشره موقع صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية يوم أمس الأحد (18 تموز/ يوليو 2021) أن ألمانيا في مقدمة الدول التي طلب فيها مهاجرون اللجوءخلال النصف الأول من هذا العام، متقدمة على إسبانيا، إيطاليا، وفرنسا. التقرير الصادر من الاتحاد الأوروبي حول "وضعية المهاجرين واللاجئين" ذكر أن 47231 طلب لجوء قدم في ألمانيا، وهو ضعف عدد الذين طلبوا اللجوء في إيطاليا، حيث بلغ 20620، إيطاليا التي طالما تطالب بدعم أكبر من برلين في استقبال اللاجئين.
وذكر التقرير أن 36 بالمئة من طالبي اللجوء من سوريا، يليهم أفغان بنسبة 18 بالمائة وعراقيون بنسبة 6.6 بالمئة.
وخلف ألمانيا جاءت فرنسا بالمركز الثاني بعدد بلغ 32212، فيما احتلت إسبانيا الترتيب الثالث في عدد الطلبات بـ 25823. أما بالنسبة للبلدان الأوروبية التي قدم فيها أقل عدد من طلبات اللجوء فجاءت ليتوانيا بـ 58 طلبا، استونيا بـ 38 طلبا، وهنغاريا بتسعة طلبات لجوء فقط.
وبلغ العدد الكلي في عموم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج: 194808 طلبا.
مواصلة سياسة ميركل
يذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، ناشد ألمانيا مواصلة سياسة المستشارة أنغيلا ميركل تجاه اللاجئين، بعد الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل. وقال جراندي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ألمانيا دولة نموذجية فيما يتعلق باستقبال وعرض إدماج اللاجئين، معربا عن رغبته في أن يكون للبلاد دور قيادي أكبر على المستوى السياسي بالتعاون مع أوروبيين آخرين. وحث جراندي الساسة الألمان على "إظهار قوة قيادية في أوروبا"، وقال: "إذا لم تتقدم ألمانيا هنا، فلن ننجح"، مشيرا إلى أن هذا ينطبق أيضا على الوضع في أفغانستان، وأوضح أن تضحيات الجنود الألمان الذين سقطوا هناك يجب ألا تذهب سدى.
وذكر جراندي أنه في ظل انسحاب القوات الأمريكية، ازداد خطر النزاعات بين الحكومة الأفغانية وطالبان، وطالب أوروبا ببذل كافة الجهود لضمان أن عملية السلام تمضي قدما، موضحا أن هذه ليست مسألة تخص الأمريكيين فقط.
ع.خ/ (د ب أ، أ ف ب)
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
إنقاذ في عرض البحر
هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
لا أمل
يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
الحياة في حقيبة سفر
يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
أحدث أزمة
تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
وجهة اللاجئين.. أين؟
يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
قسوة العيش بلا مستقبل
لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
دعم ضروري من منظمات الإغاثة
ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.
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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار
تعلم الاندماج
يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع