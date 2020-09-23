ألمانيا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي في عدد طلبات اللجوء

أظهر تقرير نشره موقع صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية يوم أمس الأحد (18 تموز/ يوليو 2021) أن ألمانيا في مقدمة الدول التي طلب فيها مهاجرون اللجوءخلال النصف الأول من هذا العام، متقدمة على إسبانيا، إيطاليا، وفرنسا. التقرير الصادر من الاتحاد الأوروبي حول "وضعية المهاجرين واللاجئين" ذكر أن 47231 طلب لجوء قدم في ألمانيا، وهو ضعف عدد الذين طلبوا اللجوء في إيطاليا، حيث بلغ 20620، إيطاليا التي طالما تطالب بدعم أكبر من برلين في استقبال اللاجئين.

مشاهدة الفيديو 01:41 شارك انخفاض عدد المهاجرين إلى أوروبا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3tTVn رحلة اللجوء عبر البحر تنتهي بالعودة إلى تركيا

وذكر التقرير أن 36 بالمئة من طالبي اللجوء من سوريا، يليهم أفغان بنسبة 18 بالمائة وعراقيون بنسبة 6.6 بالمئة.

وخلف ألمانيا جاءت فرنسا بالمركز الثاني بعدد بلغ 32212، فيما احتلت إسبانيا الترتيب الثالث في عدد الطلبات بـ 25823. أما بالنسبة للبلدان الأوروبية التي قدم فيها أقل عدد من طلبات اللجوء فجاءت ليتوانيا بـ 58 طلبا، استونيا بـ 38 طلبا، وهنغاريا بتسعة طلبات لجوء فقط.

وبلغ العدد الكلي في عموم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج: 194808 طلبا.

مواصلة سياسة ميركل

يذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، ناشد ألمانيا مواصلة سياسة المستشارة أنغيلا ميركل تجاه اللاجئين، بعد الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل. وقال جراندي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ألمانيا دولة نموذجية فيما يتعلق باستقبال وعرض إدماج اللاجئين، معربا عن رغبته في أن يكون للبلاد دور قيادي أكبر على المستوى السياسي بالتعاون مع أوروبيين آخرين. وحث جراندي الساسة الألمان على "إظهار قوة قيادية في أوروبا"، وقال: "إذا لم تتقدم ألمانيا هنا، فلن ننجح"، مشيرا إلى أن هذا ينطبق أيضا على الوضع في أفغانستان، وأوضح أن تضحيات الجنود الألمان الذين سقطوا هناك يجب ألا تذهب سدى.

وذكر جراندي أنه في ظل انسحاب القوات الأمريكية، ازداد خطر النزاعات بين الحكومة الأفغانية وطالبان، وطالب أوروبا ببذل كافة الجهود لضمان أن عملية السلام تمضي قدما، موضحا أن هذه ليست مسألة تخص الأمريكيين فقط.

ع.خ/ (د ب أ، أ ف ب)