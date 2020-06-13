ألمانيا تترقب إطلاق تطبيق للتحذير من الإصابة بفيروس كورونا

من المقرر أن تبدأ ألمانيا بعد غد الثلاثاء في استخدام التطبيق الرسمي للتحذير من الإصابة بفيروس كورونا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فان التطبيق المعتمد من قبل الحكومة الاتحادية سيتم إطلاقه الثلاثاء، وذلك بعد أن أُجريت الاختبارات على التطبيق وأظهرت نتائج إيجابية.
ويهدف التطبيق إلى تسحين إمكانيات التعرف على سلسلة الإصابات بفيروس كورونا، وسيعمل على عدم السماح بمعاودة انتشار الفيروس بقوة من أخرى مع تخفيف الأنشطة في الحياة العامة.
طريقة استخدام التطبيق
ومن المنتظر أن يشارك في طرح البرنامج كل من وزير الصحة ينس شبان ووزير الداخلية هورست زيهوفر وممثلين لشركتي "تي سيستمز" و"ساب" اللتين شاركتا في تطوير التطبيق بالإضافة إلى هيلغه براون رئيس ديوان المستشارية الألمانية.
ويمكن لحاملي الهواتف الذكية أن يقرروا طوعاً ما إذا كانوا سيثبتون التطبيق على هواتفهم أم لا، ويمكن لاحقاً إبطال مفعول التطبيق أو إزالته من الجهاز.
ويقيس التطبيق عبر خاصية البلوتوث ما إذا كان مستخدمه قد اقترب خلال 15 دقيقة أو أطول لمسافة أقل من مترين من مستخدم آخر، ويرسل التطبيق كل دقيقتين ونصف إلى خمس دقائق أرقام تعريف مُجَهَّلة دون تسجيل أماكن اللقاء، فإذا ما جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا بالنسبة لأحد المستخدمين، إيجابية وتم مشاركة هذه المعلومة على التطبيق، فسيتم إخطار المستخدمين الآخرين بأنهم اقتربوا في الفترة الماضية من شخص مصاب بكورونا.
وتم استخدام خطة متعددة المراحل لحماية البيانات في التطبيق.
ومن جانبه، أشاد أولريش كلبر، المفوض الاتحادي لحماية البيانات بالتطبيق ووصفه بأنه "حل صديق لحماية البيانات".
سيدة ألمانية ترتدي كمامة وتنظر هاتفها المحمول
وكان حزبا الخضر واليسار قد طالبا بتوفير قاعدة قانونية لاستخدام التطبيق بغرض منع التمييز في أعمال الحياة اليومية ضد الأشخاص الذين لا يريدون استخدام التطبيق.
ويأتي بدء استخدام تطبيق التحذير من الإصابة بفيروس كورونا بعد مرور حوالي 19 أسبوع منذ تسجيل أول حالة إصابة في ألمانيا، ووجود مخاوف من موجة عدوى جديدة بالفيروس نتيجة استئناف تدريجي للأنشطة العامة والاقتصادية في البلاد وفتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.
وبحسب أحدث بيانات صادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء، فقد ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 187267، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد (14 يونيو/ حزيران 2020) بتوقيت ألمانيا.
وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بلغ 8793، بينما بلغ عدد المتعافين 171970. وتمكنت ألمانيا من التحكم في عدد الإصابات وبالخصوص في تحقيق واحد من أدنى معدلات الوفيات في القارة العجوز، بحدود 1 في المائة.
م.س/ع.غ ( د ب أ)
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أعلى قمة في ألمانيا
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
منطقة آيفل
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ساكسونيا السويسرية
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
شبري فالد
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
برلين
في زمن كورونا، قد تصبح مدينتك هي وجتهك التي تحلم بزيارتها، كما هو الحال مع يينس فريتسه:“ أحلم بصيف برلين! لا يزال من الممكن الخروج من المنزل، لكني أفتقد الزحام والضجيج في الشوارع. أفتقد المقاهي وحدائق البيرة المليئة بالناس عندما تخرج أشعة الشمس الأولى، كما كانت الأجواء في منطقة Kollwitzplatz في برلين. مدينتي برلين القريبة البعيدة!“.
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
بحيرة مكلنبورغ
"الخروج من برلين إلى منطقة بحيرة مكلنبورغ والاستمتاع بالبراح والغابات والمياه والقيام بنزهة على الدراجة عبر المناظر الطبيعية الصيفية وحمل ملابس السباحة داخل الحقيبة للقفز والسباحة في بحيرة من بحيرات المنطقة، وتناول السمك الطازج المدخن باليد، وقضاء الليل في مزرعة“.. هذه كانت خطة آنه ترميشه قبل أزمة كورونا، لكن ستعوضها كما تقول.
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
جزيرة روغن
اختار أندرياس كيرشوف أن يكون البحر وجتهه الأولى بعد أزمة كورونا، ويقول "كواحد من سكان برلين، لا يمكنني الذهاب إلى البحر، الذي أفتقده حقاً. لذا فإن رحلتي الأولى ستقودني إلى هناك بالضبط: إلى جزيرة روغن في بحر البلطيق. هناك مساحة كبيرة والعديد من الشواطئ في أكبر جزيرة في ألمانيا. هناك سأذهب لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة. إعداد:إليزابيث يورك من فاغتنبورغ/ إيمان ملوك