 ألمانيا تترقب إطلاق تطبيق للتحذير من الإصابة بفيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.06.2020

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أخبار

ألمانيا تترقب إطلاق تطبيق للتحذير من الإصابة بفيروس كورونا

بعد 19 أسبوعاً من تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا وبتزامن مع رفع حدودها مع دول الجوار الأوروبية، ستشرع ألمانيا ابتداء من الثلاثاء في استخدام تطبيق للتحذير من الإصابة بالفيروس. فما هي خصائص التطبيق وكيف يستخدم؟

Würzburg | Frau mit Mundschutz guckt auf Ihr Handy (picture-alliance/HMB Media/H. Becker)

تراهن السلطات الصحية الألمانية من خلال التطبيق الجديد على التحكم في انتشار عدوى فيروس كورونا

من المقرر أن تبدأ ألمانيا بعد غد الثلاثاء في استخدام التطبيق الرسمي للتحذير من الإصابة بفيروس كورونا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فان التطبيق المعتمد من قبل الحكومة الاتحادية سيتم إطلاقه الثلاثاء، وذلك بعد أن أُجريت الاختبارات على التطبيق وأظهرت نتائج إيجابية.

ويهدف التطبيق إلى تسحين إمكانيات التعرف على سلسلة الإصابات بفيروس كورونا، وسيعمل على عدم السماح بمعاودة انتشار الفيروس بقوة من أخرى مع تخفيف الأنشطة في الحياة العامة.

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ألمانيا: عودة مبدئية إلى الحياة اليومية

طريقة استخدام التطبيق

ومن المنتظر أن يشارك في طرح البرنامج كل من وزير الصحة ينس شبان ووزير الداخلية هورست زيهوفر وممثلين لشركتي "تي سيستمز" و"ساب" اللتين شاركتا في تطوير التطبيق بالإضافة إلى هيلغه براون رئيس ديوان المستشارية الألمانية.

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ويمكن لحاملي الهواتف الذكية أن يقرروا طوعاً ما إذا كانوا سيثبتون التطبيق على هواتفهم أم لا، ويمكن لاحقاً إبطال مفعول التطبيق أو إزالته من الجهاز.

ويقيس التطبيق عبر خاصية البلوتوث ما إذا كان مستخدمه قد اقترب خلال 15 دقيقة أو أطول لمسافة أقل من مترين من مستخدم آخر، ويرسل التطبيق كل دقيقتين ونصف إلى خمس دقائق أرقام تعريف مُجَهَّلة دون تسجيل أماكن اللقاء، فإذا ما جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا بالنسبة لأحد المستخدمين، إيجابية وتم مشاركة هذه المعلومة على التطبيق، فسيتم إخطار المستخدمين الآخرين بأنهم اقتربوا في الفترة الماضية من شخص مصاب بكورونا.

وتم استخدام خطة متعددة المراحل لحماية البيانات في التطبيق.

ومن جانبه، أشاد أولريش كلبر، المفوض الاتحادي لحماية البيانات بالتطبيق ووصفه بأنه "حل صديق لحماية البيانات".

Würzburg | Frau mit Mundschutz guckt auf Ihr Handy (picture-alliance/HMB Media/H. Becker)

سيدة ألمانية ترتدي كمامة وتنظر هاتفها المحمول

وكان حزبا الخضر واليسار قد طالبا بتوفير قاعدة قانونية لاستخدام التطبيق بغرض منع التمييز في أعمال الحياة اليومية ضد الأشخاص الذين لا يريدون استخدام التطبيق.

ويأتي بدء استخدام تطبيق التحذير من الإصابة بفيروس كورونا بعد مرور حوالي 19 أسبوع منذ تسجيل أول حالة إصابة في ألمانيا، ووجود مخاوف من موجة عدوى جديدة بالفيروس نتيجة استئناف تدريجي للأنشطة العامة والاقتصادية في البلاد وفتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء، فقد ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 187267، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد (14 يونيو/ حزيران 2020) بتوقيت ألمانيا.

وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بلغ 8793، بينما بلغ عدد المتعافين 171970. وتمكنت ألمانيا من التحكم في عدد الإصابات وبالخصوص في تحقيق واحد من أدنى معدلات الوفيات في القارة العجوز، بحدود 1 في المائة.

م.س/ع.غ ( د ب أ)

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